Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства
Формулы и выражения
Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Ромб Простейшие расстояния на плоскости Подобие фигур Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Многоугольники Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Прямые и углы на плоскости Трапеция Скалярное произведение векторов Медиана Теорема Менелая и теорема Чевы Метод координат на плоскости Биссектриса Симметрия Четыре замечательные точки треугольника Комбинации с окружностью Высота Средняя линия Виды треугольников Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Теорема Пифагора Движения Серединный перпендикуляр Параллелограммы Квадрат Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Отношения в геометрии Элементы планиметрии Векторы Равенство фигур Прямоугольник
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Прикладные задачи Множества Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на проценты
Стереометрия
Двугранный угол Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Теорема о трёх перпендикулярах Призмы Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Угол между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Пирамиды
Уравнения
Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью двойного неравенства Показательные уравнения Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Системы уравнений с двумя переменными
Анализ функций
Правила дифференцирования Графическое применение производной Преобразование графиков функции Смысл производной Интеграл Графики тригонометрических функций Свойства функций Экстремумы Первообразная

Сечения в телах вращения

Сечение – планиметрическая фигура, образованная рассечением объемного тела.

Сечение должно образовывать единую фигуру (быть замкнутым). Построение сечения делается по строгим правилам и принципам, которые, в свою очередь, основываются на аксиомы и теоремы стереометрии.

Сечения тел вращения

ЦИЛИНДР

Характерные сечения цилиндра:

Сечение плоскостью, параллельной оси цилиндра:

Таким сечением всегда будет прямоугольник.

Удаленное от оси Осевое сечение
Две его стороны — образующие цилиндра, а две другие — параллельные хорды оснований цилиндра. Две его стороны — образующие цилиндра, а две другие — диаметры оснований цилиндра.

Сечение плоскостью, параллельной основанию цилиндра:

Сечение - круг, равный основанию.

Другие варианты сечений (сечение – эллипс или часть эллипса):

КОНУС

Характерные сечения конуса:

Сечение плоскостью, проходящей через вершину конуса:

Таким сечением всегда будет равнобедренный треугольник, у которого боковые стороны – образующие конуса.

Удаленное от оси Осевое сечение
Основание треугольника – хорда основания конуса. Основание треугольника – диаметр основания конуса.

Сечение плоскостью, параллельной основанию конуса:

Сечение - круг, подобный основанию.

Другие варианты сечений (сечение – эллипс или часть эллипса):

ШАР

Всякое сечение шара плоскостью есть круг. Центр этого круга есть основание перпендикуляра, опущенного из центра шара на секущую плоскость.