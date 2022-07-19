Системы и совокупности уравнений с одной переменной

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Планиметрия
Теорема синусов и теорема косинусов Средняя линия Симметрия Квадрат Окружнoсть и круг Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Подобие фигур Биссектриса Площади четырёхугольников Виды треугольников Прямые и углы на плоскости Высота Трапеция Векторы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Параллелограммы Скалярное произведение векторов Ромб Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Движения Площадь круга и сектора круга Медиана Простейшие расстояния на плоскости Серединный перпендикуляр Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Элементы планиметрии Теорема Пифагора Отношения в геометрии Метод координат на плоскости Многоугольники Треугольники. Площади
Реальная математика
Комбинаторика Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Множества Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по воде Вероятность Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции
Стереометрия
Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Векторы в пространстве Движения в пространстве Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Призмы Параллельность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Пирамиды Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Показательные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Квадратные уравнения Однородные уравнения Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения
Анализ функций
Преобразование графиков функции Свойства функций Правила дифференцирования Графическое применение производной Смысл производной Экстремумы Первообразная Интеграл Графики тригонометрических функций
Неравенства
Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем

Системы и совокупности уравнений с одной переменной

СИСТЕМА:

Ключевым моментом в решении систем уравнений является понимание самой сути системы. Система означает, что необходимо учитывать решения нескольких уравнений или нескольких неравенств при записи решения. То есть нужно решить и первое, и второе уравнение/неравенство, ответом самой системы будет пересечение этих ответов.

Рассмотрим несколько простейших систем.

\(\left\{ \begin{matrix} x = 2 \\ x = 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \varnothing\)

Решением системы являются все значения переменной, при которых выполняются все перечисленные условия. Может ли x одновременно равняться и 2, и 5? Нет, поэтому у этой системы решений нет.

Часто системы усложняются неравенствами.

\(\left\{ \begin{matrix} x > 2 \\ x = 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow x = 5\)

В этой системе требуется, чтобы x был одновременно и равен 5, и был больше 2. При каких значениях это возможно? Только при \(x = 5\).

Рассмотрим ещё одну систему:

\(\left\{ \begin{matrix} x < 2 \\ x > 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \varnothing\)

Мы видим 2 отрезка, у которых нет пересечения, поэтому корней данная система не имеет.

СОВОКУПНОСТЬ:

Также иногда вам придётся работать с совокупностью. Совокупность предполагает вариативность: может выполняться ИЛИ то, ИЛИ другое условие.
Например:

В ответ пойдут обе точки: и 2, и 5. Обратите внимание, что если у нас в ответе конечное количество точек, то их принято писать в фигурных скобочках.

Там подходят или 5, или те x, которые больше 2. Но 5 больше 2, значит, нам просто подходит промежуток от 2 до бесконечности.

Здесь мы будем рассматривать объединение: если x является корнем хотя бы одного уравнения, неравенства из совокупности, значит, он уже является решением.

КОМБИНАЦИИ СИСТЕМ И СОВОКУПНОСТЕЙ:

Но и это ещё не всё. Иногда совокупность включает в себя систему или система включает себя совокупность. Давайте посмотрим.

Такая ситуация называется «совокупность двух систем». То есть в ответ пойдут все x, которые удовлетворяют первой системе, и все x, которые удовлетворяют второй системе. Поэтому для того, чтобы её решить, нужно сначала решить внутренние системы, а затем в ответ написать все полученные в них корни.

Следующий пример немного другой:

Итак, у нас есть система. Это означает, что должно выполняться 2 условия:

1. x должен быть больше 2.

2. x должен быть равен либо 1, либо 5.

В таких случаях необходимо рассмотреть каждый корень из второго условия на соответствие первому, то есть перейти к совокупности двух систем.