Простейшие неравенства

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Множества Вероятность Основы комбинаторики
Стереометрия
Движения в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Пирамиды Призмы Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Двугранный угол
Уравнения
Уравнения высших степеней Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Смысл производной Интеграл Графики тригонометрических функций Первообразная Графическое применение производной Преобразование графиков функции
Неравенства
Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней
Планиметрия
Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Квадрат Прямые и углы на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Медиана Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Комбинации с окружностью Биссектриса Виды треугольников Подобие фигур Площади четырёхугольников Отношения в геометрии Серединный перпендикуляр Параллелограммы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Прямоугольник Ромб Метод координат на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Пифагора Скалярное произведение векторов Трапеция Окружнoсть и круг Элементы планиметрии Треугольники. Площади Средняя линия Движения Многоугольники Равенство фигур Векторы Четыре замечательные точки треугольника Высота Площадь круга и сектора круга

Простейшие неравенства

Неравенства используются для сравнения чисел и выражений. Можно сравнивать числа и делать вывод об их расположении на числовой прямой относительно друг друга. Неравенство \(7 > 5\) означает, что число 7 лежит правее числа 5 на координатной оси:

Так же можно сравнивать самые разные выражения, например

\(x \geq 5\), или \(x^{2} + 2x > 4x + 5\).

В таком случае говорят о множестве решений неравенства, то есть о всех значениях переменной, для которой данное неравенство выполняется (в некоторых случаях это множество может состоять из одной точки или вообще быть пустым).

ОБОЗНАЧЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ:

Неравенства можно обозначать четырьмя способами:

  1. Больше

  1. Меньше

  1. Больше или равно:

  1. Меньше или равно:

Если неравенство строгое, то граничная точка в решение не входит (поэтому ее «выкалывают» на координатной оси).

У нестрого неравенства граничная точка в решение входит.

ДВОЙНЫЕ НЕРАВЕНСТВА:

Виды двойных неравенств не отличаются от видов обыкновенных, разница лишь в том, что промежуток обозначается уже двумя числами, а не одним.

Например:

\(1 < x \leq 4\)

Эта запись обозначает, что x больше 1 и при этом меньше либо равно 4.

1. Числовой промежуток будет записываться в соответствии со строгостью знаков к определенным числам. Скобка возле числа 1 будет круглой, а возле числа 4 – квадратной:

\(x \in (1;4\rbrack\)

2. Аналогично строгости знаков и виду скобок на числовой прямой будут закрашены или не закрашены точки. Число 1 будет отмечаться выколотой точкой, а число 4 закрашенной. Тогда на координатной прямой это двойное неравенство будет выглядеть так:

ПРАВИЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕРАВЕНСТВ:

1. Любое слагаемое в неравенстве можно перенести из одной части уравнения в другую, изменив его знак на противоположный:

\({x + 5 > 0 }{x > \ –5}\)

2. Можно умножать и делить левую и правую части уравнения на одно и то же положительное число:

\({2y > \left. \ 16 \right| : 2 }{y > 8}\)

3. Можно умножать и делить левую и правую части уравнения на одно и то же отрицательное число, заменяя при этом знак неравенства на противоположный:

\({–\frac{t}{2} \leq \left. \ 10 \right| \bullet \left( –2 \right) }{t \geq \ –20}\)

4. Для двойных неравенств соблюдаются те же правила, с разницей в том, что алгебраические преобразования производятся сразу над всеми его частями:

\({2 \leq x + 5 \leq 8 }{–3 \leq x \leq 3}\)

5. Как и в уравнениях можно раскрывать скобки и упрощать выражения во всех частях неравенства или, наоборот, раскладывать на множители.

Пример 1:

Решить неравенство:

\(5(1\ –\ x) < 12\)

1. Преобразуем неравенства так, чтобы с одной стороны было только выражение, содержащее переменную, а с другой только число:

\(5(1\ –\ x) < 12\)

\(5\ –\ 5x < 12\)

\(–5x < 7\)

2. Делим на коэффициент перед переменной, при необходимости меняя знак на противоположный:

\(–5x < \left. \ 7 \right| : (–5)\)

\(x > \ –1,4\)

Ответ: \(x \in (–1,4; + \infty)\).