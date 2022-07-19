Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Планиметрия
Средняя линия Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Прямоугольник Ромб Четыре замечательные точки треугольника Биссектриса Теорема Менелая и теорема Чевы Окружнoсть и круг Скалярное произведение векторов Многоугольники Векторы Серединный перпендикуляр Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Пифагора Виды треугольников Равенство фигур Отношения в геометрии Элементы планиметрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Площади четырёхугольников Медиана Движения Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Параллелограммы Высота Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Квадрат Подобие фигур
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Вероятность Сложные проценты Множества Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Текстовые задачи на движение по окружности
Стереометрия
Параллельность прямых и плоскостей Призмы Угол между плоскостями Двугранный угол Пирамиды Сечения в многогранниках Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Тела вращения Движения в пространстве Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах
Уравнения
Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Однородные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения
Анализ функций
Графическое применение производной Смысл производной Графики тригонометрических функций Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Первообразная Преобразование графиков функции Интеграл
Неравенства
Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения

Двугранный угол

Двугранный угол – это геометрическая фигура, образованная двумя полуплоскостями и прямой между ними.

\(\alpha \cap \beta = m\)

Стороны двугранного угла – полуплоскости, из которых он состоит.

Ребро двугранного угла – прямая, по которой пересекаются его стороны.

Двугранный угол обозначается четырьмя точками, принадлежавшими сторонам и ребру, например ABCD. При чем таким образом, что через первые три точки можно провести одну плоскость (АВС), через три последние точки вторую (BCD), а точки посередине (ВС) принадлежат обеим плоскостям, т.е. образуют ребро угла:

\(\left. \ \begin{matrix} \ \\ A,\ B,\ C\ \in a \\ A,\ B,\ C\ \in \beta \\ \ \\ \end{matrix} \right\} \Longrightarrow a \cap \beta = BC \Longrightarrow ABCD - (\alpha\hat{}\beta)\)

Градусная мера двугранного угла определяется его линейным углом.

Линейный угол двугранного угла – это угол между перпендикулярами к его ребру.

\(\left. \ \begin{matrix} \ \\ a,b\bot m \\ a \in \alpha \\ b \in \beta \\ a \cap b \cap m = O \\ \ \\ \end{matrix} \right\} \Longrightarrow \left( a\hat{}b \right) = (\alpha\hat{}\beta)\)

Все линейные углы двугранного угла равны – это значит, что мы можем взять абсолютно любой линейный угол на и его градусная мера будет равна градусной мере самого двугранного угла.

Так же линейный угол двугранного угла можно обозначать через точки, лежащие на прямых a и b, например:

\(\angle AOB = (\alpha\hat{}\beta)\)