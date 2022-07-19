Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Уравнения
Уравнения с модулем Системы уравнений с двумя переменными Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Однородные уравнения Линейные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах
Анализ функций
Смысл производной Интеграл Экстремумы Первообразная Графическое применение производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Свойства функций Правила дифференцирования
Неравенства
Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения
Планиметрия
Теорема Менелая и теорема Чевы Векторы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Движения Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Простейшие расстояния на плоскости Метод координат на плоскости Высота Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Средняя линия Теорема Пифагора Комбинации с окружностью Площади четырёхугольников Виды треугольников Окружнoсть и круг Многоугольники Медиана Прямоугольник Параллелограммы Площадь круга и сектора круга Симметрия Ромб Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Подобие фигур Элементы планиметрии Четыре замечательные точки треугольника Биссектриса Отношения в геометрии Квадрат
Реальная математика
Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Диаграммы, графики и таблицы Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Основы комбинаторики
Стереометрия
Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Векторы в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Тела вращения Движения в пространстве Сечения в многогранниках Параллельность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Двугранный угол Пирамиды Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Расстояние от прямой до плоскости

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках

ТЕОРЕМА ФАЛЕСА:

1. Если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на другой его стороне.

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Если \(A_{1}B_{1} \parallel A_{2}B_{2} \parallel A_{3}B_{3}\), \(A_{1}A_{2} = A_{2}A_{3}\), то \(B_{1}B_{2} = B_{2}B_{3}\).

2. Эта теорема применима также и к пересекающимся прямым:

Параллельные прямые, пересекающие две данные прямые и отсекающие на одной прямой равные отрезки, отсекает равные отрезки и на другой прямой.

3. Из теоремы Фалеса следуют определения средней линии треугольника и средней линии трапеции.

Средняя линия треугольника, соединяющая середины двух данных сторон, параллельна третьей стороне и равна её половине.

\(a \parallel m,\ m = \frac{1}{2}a\)

Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме:

\(m \parallel a,\ b,\ m = \frac{a + b}{2}\)

ТЕОРЕМА О ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ОТРЕЗКАХ:

Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.

Если \(A_{1}B_{1} \parallel A_{2}B_{2},\) то \(\frac{OA_{1}}{OA_{2}} = \frac{OB_{1}}{OB_{2}}\)