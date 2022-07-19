Теорема о трёх перпендикулярах

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения
Планиметрия
Скалярное произведение векторов Ромб Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Прямые и углы на плоскости Высота Теорема Пифагора Движения Окружнoсть и круг Теорема Менелая и теорема Чевы Трапеция Многоугольники Треугольники. Площади Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Медиана Симметрия Векторы Прямоугольник Параллелограммы Средняя линия Биссектриса Серединный перпендикуляр Квадрат Виды треугольников Отношения в геометрии Подобие фигур
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Вероятность Текстовые задачи на производительность Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Основы комбинаторики Комбинаторика Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Диаграммы, графики и таблицы
Стереометрия
Призмы Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Движения в пространстве Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Двугранный угол Пирамиды Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми
Уравнения
Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Показательные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения
Анализ функций
Интеграл Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Первообразная Графическое применение производной Смысл производной Свойства функций Экстремумы Преобразование графиков функции
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства

Теорема о трёх перпендикулярах

ТЕОРЕМА О ТРЁХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАХ

Сокращенно записывают как «ТТП» или «теорема о 3-х \(\bot\)- ах»:

Прямая, проведенная в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к её проекции на эту плоскость, перпендикулярна самой наклонной.

Если AM – наклонна к плоскости α, а АН – перпендикуляр к этой плоскости, то МН – проекция АМ на плоскость α. В таком случае, если провести прямую m так, что М\(\ \in \ \)m и m \(\bot\ \)МН, то m \(\bot\) АМ.

Поэтому теорема и называется теоремой о трёх перпендикулярах, т.к. получается, что проведенная прямая m перпендикулярна всем трём сторонам треугольника АМН.

ТЕОРЕМА, ОБРАТНАЯ ТТП

Прямая, проведенная в плоскости через основание наклонной, перпендикулярно ей, перпендикулярна её проекции на эту плоскость.

Если AM – наклонна к плоскости α, а АН – перпендикуляр к этой плоскости, то МН – проекция АМ на плоскость α. В таком случае, если провести прямую m так, что М\(\ \in \ \)m и m \(\bot\) АМ, то m \(\bot\ \)МН.

Пример №1:

Из точки Н проведен перпендикуляр НВ к плоскости прямоугольника АВСD. Докажите, что треугольники AHD и CDH прямоугольные.

  1. Докажем, что треугольник AHD – прямоугольный. Рассмотрим треугольник AHB. АН – наклонная к плоскости прямоугольника ABCD, HB – перпендикуляр к этой же плоскости, следовательно АВ – проекция АН на плоскость АВС.

  2. В таком случае DA \(\bot\) АВ как стороны прямоугольника, тогда AD перпендикулярна к проекции на плоскости, а следовательно, перпендикулярна и самой наклонной АН по ТТП. Значит в треугольнике AHD DA \(\bot\) AH, следовательно треугольник прямоугольный:

Ч и т. д.

  1. Аналогично докажем, что треугольник CDH – прямоугольный. В треугольнике CBH СН – наклонная к плоскости АВС, BH – перпендикуляр, следовательно CB – проекция CH на плоскость.

  2. DC \(\bot\) CB как стороны прямоугольника, тогда по ТТП DC \(\bot\) самой наклонной, то есть CН. Тогда в треугольнике DCH \(\angle\)С – прямой следовательно треугольник прямоугольный:

Ч и т. д.