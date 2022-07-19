Угол между прямой и плоскостью

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Анализ функций
Первообразная Графическое применение производной Смысл производной Преобразование графиков функции Экстремумы Правила дифференцирования Интеграл Графики тригонометрических функций Свойства функций
Неравенства
Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Степени Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции
Планиметрия
Отношения в геометрии Скалярное произведение векторов Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Параллелограммы Трапеция Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Виды треугольников Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Равенство фигур Окружнoсть и круг Медиана Треугольники. Площади Векторы Прямоугольник Квадрат Движения Площади четырёхугольников Многоугольники Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Высота Подобие фигур Биссектриса Теорема Менелая и теорема Чевы Средняя линия Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Прикладные задачи Множества Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики Вероятность Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси
Стереометрия
Двугранный угол Сечения в многогранниках Угол между прямой и плоскостью Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Метод координат в пространстве Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Пирамиды Призмы
Уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Уравнения с модулем Уравнения в целых числах Однородные уравнения

Угол между прямой и плоскостью

Чтобы найти угол между прямой и плоскость, нужно построить проекцию этой прямой на плоскость.

ПРОЕКЦИЯ

Проекция геометрической фигуры – это изображение, построенное посредством проведения перпендикуляров из каждой точки этой фигуры на плоскость.

Проекция прямой на плоскость – прямая, если угол между этой прямой и плоскостью меньше 90°.

Представим, что у нас есть прямая \(l\), которая пересекает плоскость α. Чтобы построить проекцию этой прямой, проведем из каждой её точки перпендикуляр к этой плоскости:

Тогда точки пересечения этих перпендикуляров с плоскостью выстроятся в одну прямую. Эта прямая и будет проекцией \(l'\).

Но мы знаем, что для построения прямой достаточно всего две точки. Одна точка у нас уже есть – это точка пересечения прямой \(l\) и плоскости α. Тогда, если мы проведем лишь один перпендикуляр из любой точки прямой \(l\), этого будет остаточно, чтобы построить проекцию:

УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТЬЮ

Угол между прямой и плоскостью – это угол, между прямой и её проекцией на эту плоскость.

\(l\) прямая, не перпендикулярная α,

\(l'\) - её проекция на плоскость α, \( \gamma\) – угол между прямой \(l\) и плоскостью α.

Если угол между прямой и плоскостью равен 90°, то её проекцией на эту плоскость является точкой. В таком случае угол определяют через признак перпендикулярности прямой и плоскости.