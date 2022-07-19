Окружность и круг

Окружность – это замкнутая линия, а круг – это площадь, находящаяся внутри окружности:
Длина окружности равна:
\(l = 2\pi R = \text{dπ}\)
где \(R\) – это радиус, а \(D\) – диаметр окружности
ЭЛЕМЕНТЫ ОКРУЖНОСТИ:
Центр окружности – точка O.
Радиус окружности – отрезок R, соединяющий точку окружности с центром. Все радиусы одной окружности равны.
Хорда – это отрезок АВ, соединяющий любые две точки окружности.
Диаметр – это хорда d, проходящая через центр окружности. Диаметр равен двум радиусам.
ДУГА И СЕКТОР:
Понятия дуга и сектор связаны между собой как круг и окружность. Дуга – это линия, а сектор – площадь, которая ей соответствует.
Говорят, что дуга опирается на хорду АВ.
Длина дуги равна:
\(l_{\text{AB}} = 2\pi R \bullet \frac{\alpha}{360{^\circ}} = \frac{\text{πRα}}{180{^\circ}}\)
где \(\frac{\alpha}{360{^\circ}}\) показывает, какую часть от всей окружности занимает дуга
КАСАТЕЛЬНАЯ:
Свойства касательной:
1. Касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания:
\(a\bot OA,\ A \in a,\ OA = R\)
2. Отрезки касательных, проведенных из одной точки, равны до точек касания.
\(CA = CB,\ a,\ b\ –\ касательные\)
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАНЫЕ УГЛЫ:
С окружностью связано два вида углов – вписанные и центральные. Рассмотрим такую окружность:
На данном чертеже угол АОС является центральным, а угол АВС – вписанным.
Свойства вписанного угла:
1. Измеряется половиной дуги, на которую он опирается.
2. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны.
3. Вписанный угол, опирающийся на диаметр — прямой.
Свойства центрального угла:
1. Измеряется дугой, на которую опирается;
2. Центральный угол в два раза больше вписанного, опирающегося на ту же дугу.
КОМБИНАЦИИ ХОРД, КАСАТЕЛЬНЫХ И СЕКУЩИХ:
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ХОРД
Хорды AB и CD пересекаются в точке M
1. Произведение длин отрезков пересекающихся хорд равны:
\(AM \bullet MB = CM \bullet MD\)
2. Угол между двумя пересекающихся хорд равен полусумме высекаемых ими дуг:
\(\angle AMD = \angle CMD = \frac{дуга\ AD + дуга\ \text{CB}\ }{2}\)
ХОРДА И КАСАТЕЛЬНАЯ
Прямая AB касается окружности в точке B, BC – хорда.
Угол между касательной и хордой, проведенной в точку касания, равен половине дуги, стягиваемой этой хордой:
\(\angle ABC = \frac{дуга\text{\ BC}}{2}\)
КАСАТЕЛЬНАЯ И СЕКУЩАЯ
Прямая АС – касательная, прямая AD – секущая, пересекающая окружность в точках B и D.
1. Произведение длин отрезков секущей равно квадрату длины отрезка касательной:
\(AB \bullet AD = \text{AC}^{2}\)
2. Угол между секущей и касательной равен полуразности высекаемых ими дуг:
\(\angle DAC = \frac{дуга\ DC\ –\ дуга\ \text{CB}}{2}\)
УГОЛ МЕЖДУ СЕКУЩИМИ
AD и AE – секущие, выходящие из одной точки, пересекающие окружность в точках В и С соответственно.
Угол между секущими равен полуразности большей и меньшей высекаемых ими дуг:
\(\angle BAC = \frac{дуга\ \text{DE}\ –\ дуга\ \text{BC}}{2}\)