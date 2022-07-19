Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Математика
Планиметрия
Биссектриса Трапеция Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Простейшие расстояния на плоскости Квадрат Теорема синусов и теорема косинусов Высота Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Равенство фигур Окружнoсть и круг Скалярное произведение векторов Медиана Ромб Виды треугольников Прямоугольник Серединный перпендикуляр Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Многоугольники Треугольники. Площади Параллелограммы Средняя линия Теорема Пифагора Симметрия Векторы Прямые и углы на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Четыре замечательные точки треугольника Метод координат на плоскости Подобие фигур Отношения в геометрии Элементы планиметрии
Реальная математика
Вероятность Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на проценты Множества Основы комбинаторики Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Комбинаторика Сложные проценты Текстовые задачи на движение по окружности Метод математической индукции
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Двугранный угол Призмы Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Теорема о трёх перпендикулярах Пирамиды
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения высших степеней Линейные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Методы решения уравнений Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Логарифмические уравнения
Анализ функций
Графическое применение производной Преобразование графиков функции Интеграл Свойства функций Правила дифференцирования Первообразная Смысл производной Графики тригонометрических функций Экстремумы
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Иррациональные неравенства Простейшие неравенства Системы и совокупности неравенств Метод рационализации неравенств Неравенства с модулем Тригонометрические неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Свойства степеней Иррациональные выражения Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Степени

Трапеция

Трапеция – это четырёхугольник, у которого две противоположные стороны параллельны и ОБЯЗАТЕЛЬНО не равны (потому что в этом случае эта фигура будет являться параллелограммом).

\(BС \parallel AD\)

\( {AB \nparallel CD}\)

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАПЕЦИИ:

a и bоснования трапеции, \(a \parallel b\);

hвысота трапеции (расстояние между основаниями), \(h\bot a,b\)

mсредняя линия трапеции (отрезок, соединяющий середины боковых сторон трапеции). Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований и параллельна им:

\({m = \frac{a + b}{2} }{m \parallel a,\ b}\)

СВОЙСТВА ТРАПЕЦИИ:

1. Сумма углов, прилежащих к боковой стороне, равна 180°:

\(\angle A + \angle B = \angle C + \angle D = 180{^\circ}\)

2. Треугольники BOC и AOD подобны по двум углам:

\(\left\{ \begin{matrix} \angle CAD = \angle BCA\ как\ накрест\ лежащие \\ \angle BDA = \angle CBD\ как\ накрест\ лежащие \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \mathrm{\Delta}BOC\sim\mathrm{\Delta}AOD\ по\ двум\ углам\)

ВИДЫ ТРАПЕЦИЙ И ИХ СВОЙСТВА:

1. Прямоугольная трапеция ― трапеция, имеющая прямые углы при боковой стороне:

боковая сторона является высотой:

\(AB\bot AD,\ BC\)

2. Равнобедренная трапеция ― трапеция, у которой боковые стороны равны:

углы при основаниях равны:

\({\angle A = \angle D }{\angle B = \angle C}\)

длины диагоналей равны:

\(AC = BD\)

3. Произвольная трапеция ― не является ни прямоугольной, ни равнобедренной.

ПЛОЩАДЬ ТРАПЕЦИИ:

1. Через основания и высоту

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.

\(S = \frac{a + b}{2} \bullet h\)

2. Через среднюю линию и высоту

Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.

\(S = mh\)

3. Через диагонали и угол между ними

Площадь трапеции равна половине произведения ее диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)