Основные понятия в органической химии (гомология и изомерия, гибридизация)

Основные положения теории строения органических веществ А.М. Бутлерова:
Атомы в молекуле соединяются в определенной последовательности в соответствии с их валентностями. Углерод в органических веществах всегда четырехвалентен. Атомы углерода могут соединяться друг с другом, образуя цепи.
Свойства веществ определяются не только их количественным составом, но и порядком связи атомов друг с другом.
По строению молекулы можно предсказать свойства вещества.
Различают два основных вида изомерии: структурную и пространственную.
Молекулярная формула у структурных изомеров одинаковая, а структурная различается.
Изомерия углеродного скелета: вещества различаются строением углеродной цепи, которая может быть линейная или разветвленная.
и СН3-СН2-СН2-СН2-СН3
Изомерия положения обусловлена различным положением кратной связи, функциональной группы или заместителя при одинаковом углеродном скелете молекул.
Межклассовая изомерия – ещё один вид структурной изомерии, когда вещества из разных классов веществ имеют одинаковую общую формулу.
Виды пространственной изомерии:
Геометрическая (цис—транс)
Оптическая изомерия
Оптическая изомерия свойственна молекулам веществ, имеющих асимметрический атом углерода, то есть атом углерода, связанный с четырьмя различными заместителями.
Как определить тип гибридизации атома углерода в органической молекуле?
В зависимости от того, со скольким числом других атомов связан какой-либо атом углерода, он находится либо в состоянии sp3, либо в sp2, либо в sp-гибридизации:
|Кол-во атомов, с которыми связан атом углерода
|Тип гибридизации
|Пример
|4
|sp3
|CH4
|3
|sp2
|CH2=CH2
|2
|sp
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CH≡CH или центральный атом в:
СН2=С=СН2