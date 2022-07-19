Углеводороды 2: алкены

Алкены — это ненасыщенные непредельные углеводороды. Молекулы алкенов содержат одну двойную связь между атомами углерода, все остальные связи – одинарные.

Давайте рассмотрим способы их получения. Различают промышленные и лабораторные способы получения алкенов.

Промышленные способы Лабораторные способы 1. Крекинг алканов: C 5 H 12 → C 2 H 4 + C 3 H 8 2. Дегидрирование алканов: C 4 H 10 → C 4 H 8 + H 2 3. Неполное гидрирование алкинов и алкадиенов: C 3 H 4 + H 2 → C 3 H 6 1. Дегидратация спиртов: CH 3 -CH 2 -OH CH 2 =CH 2 + H 2 O 2. Дегидрогалогенирование моногалогеналканов: CH 3 -CH(Cl)-CH 3 + KOH (спирт.) → CH 2 =CH-CH 3 + KCl + H 2 O 3. Дегалогенирование дигалогеналканов (атомы галогенов должны находится у соседних атомов углерода): CH 3 -CH(Cl)-CH 2 (Cl) + Zn → CH 3 -CH=CH 2 + ZnCl 2

Алкены – химически активные вещества, так как имеют кратную связь. В алкенах присутствует одна пи-связи, которая достаточно легко разрывается, поэтому наиболее характерными реакциями для этого класса являются реакции присоединения. Алкены могут реагировать с галогенами и галогенводородами, с водородом с образованием алканов, с водой с образованием спиртов.

Реакции присоединения воды или галогенводородов идут согласно правилу Марковникова, которое распространяется на несимметричные алкены.

Водород присоединяется к наиболее гидрированному атому углерода, а OH-группа или галоген – к наименее гидрированному.

Однако в присутствии перекисей или при наличии заместителей с отрицательным индуктивным эффектом (электроотрицательные атомы) присоединение происходит против правила Марковникова.

Взаимодействие пропена с водой: CH 3 -CH=CH 2 + H 2 O → CH 3 -CH(OH)-CH 3 CH 3 -CH=CH 2 + H 2 O CH 3 -CH 2 -CH 2 -OH

Алкены способны вступать в реакции окисления с такими сильными окислителями, как KMnO 4 K 2 Cr 2 O 7 в растворах.

1. Мягкое окисления в нейтральной среде на холоде (реакция Вагнера).

CH 3 -CH=CH-CH 3 + [O] + H 2 O → CH 3 -CH(OH)–CH(OH)-CH 3 бутандиол-2,3

Сигма-связь между атомами углерода при двойной связи сохраняется, но происходит разрыв пи-связей с образованием двух новых сигма-связей с гидроксо-группами.

2. Жесткое окисление в кислой среде при нагревании.

CH 2 =CH 2 + [O] → 2CO 2 углекислый газ

CH 3 -CH 2 -CH=CH 2 + [O] → CH 3 -CH 2 -COOH пропановая кислота + CO 2 углекислый газ

(CH 3 ) 2 -C=CH 2 + [O] → CH 3 -C(O)-CH 3 ацетон + CO 2 углекислый газ

Полностью разрушается двойная связь: и сигма, и пи. При этом фрагмент из одного атома углерода переходит в углекислый газ, из двух незамещенных и более – в карбоновые кислоты, а замещенные фрагменты углеродной цепи при двойной связи – в кетоны.