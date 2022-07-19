Углеводороды 2: алкены

Давайте рассмотрим способы их получения. Различают промышленные и лабораторные способы получения алкенов.
|Промышленные способы
|Лабораторные способы
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1. Крекинг алканов:
C5H12 → C2H4 + C3H8
2. Дегидрирование алканов:
C4H10 → C4H8 + H2
3. Неполное гидрирование алкинов и алкадиенов:
C3H4 + H2 → C3H6
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1. Дегидратация спиртов:
CH3-CH2-OH CH2=CH2 + H2O
2. Дегидрогалогенирование моногалогеналканов:
CH3-CH(Cl)-CH3 + KOH (спирт.) →
CH2=CH-CH3 + KCl + H2O
3. Дегалогенирование дигалогеналканов (атомы галогенов должны находится у соседних атомов углерода):
CH3-CH(Cl)-CH2(Cl) + Zn → CH3-CH=CH2 + ZnCl2
Алкены – химически активные вещества, так как имеют кратную связь. В алкенах присутствует одна пи-связи, которая достаточно легко разрывается, поэтому наиболее характерными реакциями для этого класса являются реакции присоединения. Алкены могут реагировать с галогенами и галогенводородами, с водородом с образованием алканов, с водой с образованием спиртов.
Реакции присоединения воды или галогенводородов идут согласно правилу Марковникова, которое распространяется на несимметричные алкены.
Однако в присутствии перекисей или при наличии заместителей с отрицательным индуктивным эффектом (электроотрицательные атомы) присоединение происходит против правила Марковникова.
CH3-CH=CH2 + H2O → CH3-CH(OH)-CH3
CH3-CH=CH2 + H2O CH3-CH2-CH2-OH
Алкены способны вступать в реакции окисления с такими сильными окислителями, как KMnO4 K2Cr2O7 в растворах.
1. Мягкое окисления в нейтральной среде на холоде (реакция Вагнера).
CH3-CH=CH-CH3 + [O] + H2O → CH3-CH(OH)–CH(OH)-CH3 бутандиол-2,3
Сигма-связь между атомами углерода при двойной связи сохраняется, но происходит разрыв пи-связей с образованием двух новых сигма-связей с гидроксо-группами.
2. Жесткое окисление в кислой среде при нагревании.
CH2=CH2 + [O] → 2CO2 углекислый газ
CH3-CH2-CH=CH2 + [O] → CH3-CH2-COOH пропановая кислота + CO2 углекислый газ
(CH3)2-C=CH2 + [O] → CH3-C(O)-CH3 ацетон + CO2 углекислый газ
Полностью разрушается двойная связь: и сигма, и пи. При этом фрагмент из одного атома углерода переходит в углекислый газ, из двух незамещенных и более – в карбоновые кислоты, а замещенные фрагменты углеродной цепи при двойной связи – в кетоны.