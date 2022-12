Углеводороды 2: алкены

1. Крекинг алканов: C 5 H 12 → C 2 H 4 + C 3 H 8 2. Дегидрирование алканов: C 4 H 10 → C 4 H 8 + H 2 3. Неполное гидрирование алкинов и алкадиенов: C 3 H 4 + H 2 → C 3 H 6

1. Дегидратация спиртов: CH 3 -CH 2 -OH CH 2 =CH 2 + H 2 O 2. Дегидрогалогенирование моногалогеналканов: CH 3 -CH(Cl)-CH 3 + KOH (спирт.) → CH 2 =CH-CH 3 + KCl + H 2 O 3. Дегалогенирование дигалогеналканов (атомы галогенов должны находится у соседних атомов углерода): CH 3 -CH(Cl)-CH 2 (Cl) + Zn → CH 3 -CH=CH 2 + ZnCl 2