Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Химия
Органическая химия
Углеводороды 5: алкадиены Гетероциклы Изомерия Углеводороды 3: циклоалканы Углеводы Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Алгоритм решения нахождения формулы вещества Номенклатура органических веществ Углеводороды 6: ароматические соединения (арены) Жизнь и ВМС Качественные реакции в органической химии Классификация органических веществ Классификация реакций в органической химии Механизмы реакций в органической химии Свойства ВМС Химические свойства альдегидов и кетонов Химические свойства спиртов Углеводороды 1: алканы Получение ВМС Гомологи Углеводороды 2: алкены Химические свойства фенолов Химические свойства аминокислот Химические свойства аминов Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Белки и жиры Углеводороды 4: алкины Гибридизация

Углеводороды 3: циклоалканы

Циклоалканы – органические соединения, которые имеют циклическое строение.

Получение:

  1. Дегалогенирование дигалогеналканов двухвалентными металлами (цинк и магний):

Сl – CH2 – CH2 – CH2– Cl + Zn = ZnCl2 +

  1. Дегидрирование алканов С5 – С7

  1. Гидрирование аренов

Химические свойства циклоалканов:

  1. Горение (коптящее пламя): 

C6H12 + 12O2 = 6CO2 + 6H2O

  1. Циклоалканы с малым циклом (С3 – С4) вступают в реакцию присоединения:

  • С бромной водой: С3Н6 + Cl2 = Сl – CH2 – CH2 – CH2– Cl

  • Гидрирование (образование алканов)  

  • Гидрогалогенирование: С3Н6 + HCl = Сl – CH2 – CH2 – CH3

  1. Циклоалканы с большим циклом (С5 – С7) вступают в реакцию замещения:

  • Галогенирование на свету: С6Н12 + Cl2 = С6Н11Сl + HCl

  • Нитрование: С6Н12 + HNO3 = С6Н11NO2 + H2O

  • Дегидрирование до аренов: