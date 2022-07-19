Углеводороды 3: циклоалканы

Циклоалканы – органические соединения, которые имеют циклическое строение.
Получение:
Дегалогенирование дигалогеналканов двухвалентными металлами (цинк и магний):
Сl – CH2 – CH2 – CH2– Cl + Zn = ZnCl2 +
Дегидрирование алканов С5 – С7
Гидрирование аренов
Химические свойства циклоалканов:
Горение (коптящее пламя):
C6H12 + 12O2 = 6CO2 + 6H2O
Циклоалканы с малым циклом (С3 – С4) вступают в реакцию присоединения:
С бромной водой: С3Н6 + Cl2 = Сl – CH2 – CH2 – CH2– Cl
Гидрирование (образование алканов)
Гидрогалогенирование: С3Н6 + HCl = Сl – CH2 – CH2 – CH3
Циклоалканы с большим циклом (С5 – С7) вступают в реакцию замещения:
Галогенирование на свету: С6Н12 + Cl2 = С6Н11Сl + HCl
Нитрование: С6Н12 + HNO3 = С6Н11NO2 + H2O
Дегидрирование до аренов: