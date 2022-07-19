Окислительно – восстановительные реакции и реакции ионного обмена

Критерии оценивания окислительно-восстановительных реакций (максимальный балл: 2).
2 балла – Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы:
выбраны вещества, и записано уравнение окислительно-восстановительной реакции;
составлен электронный баланс, указаны окислитель и восстановитель.
1 балл – Правильно записан один элемент ответа.
0 баллов – Все элементы ответа записаны неверно.
Примечания:
В качестве исходных веществ (окислителя и восстановителя) могут быть использованы только вещества из предложенного списка (вода может быть указана как среда для протекания реакций);
Реакции разложения сложных веществ
Степень окисления 0 можно не указывать;
Если степень окисления не указана, то считается, что она равна 0;
«N2–3» - неверная запись, верно – «2N-3»;
При оформлении электронного баланса с участием перекиси перед атомом кислорода надо поставить двойку, т.к. пероксиды – вещества, в которых атомы кислорода соединены между собой;
Степень окисления необходимо указывать как сначала знак, а потом цифра. В противном случае балл будет снят.
Восстановитель и окислитель можно обозначить одной буквой – «В» или «О» соответственно, а можно и отдельно выписать формулы / названия веществ;
Если в ответе к данному заданию приведены уравнения нескольких реакций, то проверяется только первое из них.
Электролиты – соли, кислоты, основные и амфотерные гидроксиды.
Правило составления РИО:
Реагенты должны быть растворимыми. Но растворимые кислоты могут растворять вещества, поэтому реакция между кислотой и нерастворимым соединением допустима.
НЕРАСТВОРИМЫЕ СОЛИ СИЛЬНЫХ КИСЛОТ ВООБЩЕ НЕ УЧАСТВУЮТ В РЕАКЦИЯХ ИОННОГО ОБМЕНА.
В результате реакции должен образоваться слабый электролит, или осадок малорастворимого вещества, или газообразный продукт.
Если не соблюдается ни один пункт, реакция невозможна!
В виде ионов расписывают хорошо растворимые сильные электролиты:
Сильные кислоты;
Щелочи;
Растворимые соли.
Формулы водородсодержащих кислотных остатков слабых кислот записываются целиком:
В молекулярном виде остаются слабые электролиты, нерастворимые вещества и газы:
Вода;
Слабые кислоты (H2S, HF, HCN, все органические, H2SiO3 и др.);
Нерастворимые основания;
Нерастворимые амфотерные гидроксиды;
NH3 ⋅ H2O (NH3 + H2O или NH4OH);
М и Н соли.
Определить силу кислородсодержащей кислоты можно по формуле:
nO – nH = x
если х ≥ 2, то кислота сильная;
если х < 2,то кислота слабая.
Силу бескислородных кислот надо запомнить:
HCl, HBr, HI – cильные кислоты;
H2S, HCN, HF и др – слабые кислоты.
Образование газа в РИО:
Из H2CO3 (разложение);
Из H2SO3 (разложение);
ИЗ NH4OH (разложение);
Сам H2S (газ).
Критерии оценивания реакций ионного обмена (максимальный балл: 2).
2 балла – Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы:
Выбраны вещества, и записано молекулярное уравнение реакции ионного обмена;
Записаны полное и сокращенное ионное уравнения реакций.
1 балл – Правильно записан один элемент ответа.
0 баллов – Все элементы ответа записаны неверно.
Примечания:
В уравнениях реакций можно не использовать обозначения осадка «↓» или газа «↑»;
В полном и сокращенном ионных уравнениях ионы стоит записывать в формате сначала цифра, а потом знак.
В сокращенном ионном уравнении дробные или удвоенные коэффициенты не допускаются.
Если в ответе к данному заданию будут приведены уравнения нескольких реакций, то проверяется только первое из них.