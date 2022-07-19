Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Скорость химической реакции Электролиз Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Строение электронной оболочки Химическое равновесие Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Типы кристаллических решёток Типы химической связи Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории
Органическая химия
Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Номенклатура органических веществ Химические свойства альдегидов и кетонов Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Классификация реакций в органической химии Основные понятия в органической химии Качественные реакции в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Химические свойства фенолов Химические свойства спиртов Углеводороды 1: алканы Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Механизмы реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Классификация органических веществ Белки и жиры Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводы
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2
Неорганическая химия
Химические свойства солей Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства оснований и кислот Химические свойства оксидов Взаимосвязь неорганических веществ

Окислительно – восстановительные реакции и реакции ионного обмена

Окислительно – восстановительные реакции или ОВР – это реакции, которые протекают с изменением степеней окисления.

Критерии оценивания окислительно-восстановительных реакций (максимальный балл: 2).

2 балла Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы:

  • выбраны вещества, и записано уравнение окислительно-восстановительной реакции;

  • составлен электронный баланс, указаны окислитель и восстановитель.

1 балл Правильно записан один элемент ответа.

0 баллов Все элементы ответа записаны неверно.

Примечания:

  1. В качестве исходных веществ (окислителя и восстановителя) могут быть использованы только вещества из предложенного списка (вода может быть указана как среда для протекания реакций);

  2. Реакции разложения сложных веществ

    не могут быть приняты в качестве возможного варианта ответа, так как по условию задания требуется выбрать «…не менее двух веществ из предложенного перечня»;

  3. Степень окисления 0 можно не указывать;

  4. Если степень окисления не указана, то считается, что она равна 0;

  5. «N2–3» - неверная запись, верно – «2N-3»;

  6. При оформлении электронного баланса с участием перекиси перед атомом кислорода надо поставить двойку, т.к. пероксиды – вещества, в которых атомы кислорода соединены между собой;

  7. Степень окисления необходимо указывать как сначала знак, а потом цифра. В противном случае балл будет снят.

  8. Восстановитель и окислитель можно обозначить одной буквой – «В» или «О» соответственно, а можно и отдельно выписать формулы / названия веществ;

  9. Если в ответе к данному заданию приведены уравнения нескольких реакций, то проверяется только первое из них.

Реакции ионного обмена или РИО – это реакции между электролитами, осуществляемые путем обмена ионами.

Электролиты – соли, кислоты, основные и амфотерные гидроксиды.

Правило составления РИО:

  1. Реагенты должны быть растворимыми. Но растворимые кислоты могут растворять вещества, поэтому реакция между кислотой и нерастворимым соединением допустима.

НЕРАСТВОРИМЫЕ СОЛИ СИЛЬНЫХ КИСЛОТ ВООБЩЕ НЕ УЧАСТВУЮТ В РЕАКЦИЯХ ИОННОГО ОБМЕНА.

  1. В результате реакции должен образоваться слабый электролит, или осадок малорастворимого вещества, или газообразный продукт.

Если не соблюдается ни один пункт, реакция невозможна!

В виде ионов расписывают хорошо растворимые сильные электролиты:

  • Сильные кислоты;

  • Щелочи;

  • Растворимые соли.

Формулы водородсодержащих кислотных остатков слабых кислот записываются целиком:

В молекулярном виде остаются слабые электролиты, нерастворимые вещества и газы:

  • Вода;

  • Слабые кислоты (H2S, HF, HCN, все органические, H2SiO3 и др.);

  • Нерастворимые основания;

  • Нерастворимые амфотерные гидроксиды;

  • NH3 ⋅ H2O (NH3 + H2O или NH4OH);

  • М и Н соли.

Определить силу кислородсодержащей кислоты можно по формуле:

nO – nH = x

если х ≥ 2, то кислота сильная;

если х < 2,то кислота слабая.

Силу бескислородных кислот надо запомнить:

  • HCl, HBr, HI – cильные кислоты;

  • H2S, HCN, HF и др – слабые кислоты.

Образование газа в РИО:

  • Из H2CO3 (разложение);

  • Из H2SO3 (разложение);

  • ИЗ NH4OH (разложение);

  • Сам H2S (газ).

Критерии оценивания реакций ионного обмена (максимальный балл: 2).

2 балла – Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы:

  • Выбраны вещества, и записано молекулярное уравнение реакции ионного обмена;

  • Записаны полное и сокращенное ионное уравнения реакций.

1 балл – Правильно записан один элемент ответа.

0 баллов – Все элементы ответа записаны неверно.

Примечания:

  1. В уравнениях реакций можно не использовать обозначения осадка «↓» или газа «↑»;

  2. В полном и сокращенном ионных уравнениях ионы стоит записывать в формате сначала цифра, а потом знак.

  3. В сокращенном ионном уравнении дробные или удвоенные коэффициенты не допускаются.

  4. Если в ответе к данному заданию будут приведены уравнения нескольких реакций, то проверяется только первое из них.