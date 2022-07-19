Окислительно – восстановительные реакции и реакции ионного обмена

Окислительно – восстановительные реакции или ОВР – это реакции, которые протекают с изменением степеней окисления.

Критерии оценивания окислительно-восстановительных реакций (максимальный балл: 2).

2 балла – Ответ правильный и полный, содержит следующие элементы:

1 балл – Правильно записан один элемент ответа.

0 баллов – Все элементы ответа записаны неверно.

Примечания:

В качестве исходных веществ (окислителя и восстановителя) могут быть использованы только вещества из предложенного списка (вода может быть указана как среда для протекания реакций);

Реакции разложения сложных веществ

не могут быть приняты в качестве возможного варианта ответа, так как по условию задания требуется выбрать «…не менее двух веществ из предложенного перечня»;

Степень окисления 0 можно не указывать;

Если степень окисления не указана, то считается, что она равна 0;

«N 2 –3» - неверная запись, верно – «2N-3»;

При оформлении электронного баланса с участием перекиси перед атомом кислорода надо поставить двойку, т.к. пероксиды – вещества, в которых атомы кислорода соединены между собой;

Степень окисления необходимо указывать как сначала знак, а потом цифра. В противном случае балл будет снят.

Восстановитель и окислитель можно обозначить одной буквой – «В» или «О» соответственно, а можно и отдельно выписать формулы / названия веществ;