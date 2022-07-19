Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Типы кристаллических решёток Типы химической связи Строение электронной оболочки Химическое равновесие Скорость химической реакции Электролиз Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Окислительно-восстановительные реакции Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции
Органическая химия
Химические свойства фенолов Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Основные понятия в органической химии Номенклатура органических веществ Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Классификация органических веществ Белки и жиры Углеводы Углеводороды 1: алканы Механизмы реакций в органической химии Химические свойства спиртов Качественные реакции в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Химические свойства альдегидов и кетонов Окислительно-восстановительные реакции в органической химии
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Химические свойства солей

Химические свойства альдегидов и кетонов

Альдегиды и кетоны — это органические вещества, молекулы которых содержат карбонильную группу R – CHO.

Химические свойства

Кислород, в качестве более электроотрицательного элемента, смещает на себя электронную плотность от атома углерода. В связи с этим кислород приобретает частичный отрицательный заряд, а углерод – частичный положительный.

Однако углеводородные радикалы наоборот «отдают» электронную плотность к функциональной группе, а не «притягивают» на себя. За счет этого связь между кислородом и углеродом становится менее полярной. Таким образом, чем больше углеводородных радикалов, тем менее полярная связь. Это напрямую влияет на химическую активность. Более полярная связь разрывается легче, чем менее полярная под влиянием реагентов.

Формальдегид → ацетальдегид → пропанон

  • Уменьшение полярности связи С=О

  • Уменьшение химической активности

Сравнительная таблица химических свойств кетонов и альдегидов.

Альдегиды Кетоны
Горение
Гидрирование
Гидратация
Галогенирование по α-атому углерода
Присоединение циановодородной кислоты
Взаимодействие с хлоридом фосфора (V)
Взаимодействие со спиртами
Взаимодействие с гидросульфитом натрия
Окисление перманганатом калия
Окисление аммиачным раствором оксида серебре (I) – реакция «серебряного зеркала»
Окисление свежеосажденным гидроксидом меди (II)
Окисление бромной водой
Полимеризация