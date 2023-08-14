Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции

В ЕГЭ встречаются различные типы задач:
Расчет с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе»
Расчет массы вещества или объемов газа по известному количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции веществ.
Сложные расчетные задачи
Формулы, которые вам понадобятся для решения этих задач:
Зная молярную массу вещества M, можно рассчитать количество вещества (число молей) n в любой массе m этого вещества по формуле:
\(n = \frac{m}{M}\)
Зная молярный объем газа Vm, можно рассчитать объем V любого количества n по формуле:
V = Vm * n
ВАЖНО! Молярный объем (Vm) всегда постоянное число, равное 22,4 л/моль.
Плотность любого вещества ρ – это отношение массы этого вещества m к его объему V:
\(\rho = \frac{m}{V}\)
При расчетах, связанных со смесями двух или нескольких газов, часто используют понятие объёмная доля газа в смеси, которая обозначается буквой φ (фи):
\(\varphi\left( газа \right) = \ \frac{V\ (газа)}{V\ (смеси)}*100\%\)
При протекании химических реакции всегда происходят «потери» веществ или имеет место неполное превращение исходных веществ в продукты реакции, в результате чего практически образующаяся масса того или иного продукта реакции оказывается меньше, чем теоретически рассчитанная по уравнению реакции. В этом случае говорят о практическом выходе, или просто выходе продукта реакции, который обозначается греческой буквой η (эта):
\(\eta = \frac{\ m(практ.)}{m\ (теор.)}*100\%\)
Массовая доля вещества \(\mathbf{\omega}\), находится по формуле:
\(\omega = \frac{m(вещества)}{m(раствора)}*100\%\)
Рассчитаем молярную массу – AlCl3
ВАЖНО! Молярная масса хлора всегда равна 35,5 г/моль