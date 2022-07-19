Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества
Органическая химия
Химические свойства аминов и аминокислот Классификация органических веществ Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Качественные реакции в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 1: алканы Химические свойства фенолов Основные понятия в органической химии Белки и жиры Номенклатура органических веществ Углеводы Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Механизмы реакций в органической химии Классификация реакций в органической химии Химические свойства спиртов
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1
Неорганическая химия
Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Классификация неорганических веществ Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неактивных металлов Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов
Теоретические основы в химии
Степень окисления и валентность Скорость химической реакции Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Химическое равновесие Электролиз Электролитическая диссоциация Типы кристаллических решёток Типы химической связи Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева

Белки и жиры

Белками называют природные высокомолекулярные азотсодержащие органические вещества, главная цепь которых построена из остатков α-аминокислот.

Строение белков:

  • Первичная структура – последовательность остатков α-аминокислот в полипептидной цепи. Формируется пептидными связями. Разрушается при гидролизе белков;

  • Вторичная структура – спираль. Формируется за счет водородных связей между группами NH и CO;

  • Третичная структура – пространственная конфигурация белка, наиболее часто глобулы;

  • Четвертичная структура – взаимное расположение нескольких белков в пространстве с целью выполнения биологических функций.

Химические свойства:

  1. Гидролиз белка (образование полипептидов, из которых образуются пептиды, а затем α-аминокислоты).

  2. Денатурация. Происходит под действием химических реагентов: кислот, щелочей, солей, а также под действием физических факторов: высокой температуры, облучения, сильного электромагнитного поля.

  3. Биуретовая реакция – взаимодействие белка с гидроксидом меди (II) в присутствии щелочи. В результате появляется фиолетовое окрашивание.

  4. Ксантопротеиновая реакция – взаимодействие белка с концентрированной азотной кислотой. В результате появляется желтое окрашивание.

  5. Цистеиновая реакция – взаимодействие белка с ацетатом свинца (II) в щелочной среде. В результате выпадает черный осадок.

Жиры – сложные эфиры, образованные трехатомным спиртом глицерином и высшими карбоновыми кислотами (ВКК).

Химические свойства:

  1. Реакции сложных эфиров:

  • кислотный и ферментативный гидролиз (образование глицерина и ВКК)

  • щелочной гидролиз (образование солей ВКК – мыла)

  1. Реакции окисления:

  • горение

  • «прогоркание» жиров

  1. Реакции по углеводородному радикалу жиров, содержащих остатки непредельных ВКК:

  • гидрирование

  • обесцвечивание бромной воды и раствора йода

  • полимеризация