Белки и жиры

Белками называют природные высокомолекулярные азотсодержащие органические вещества, главная цепь которых построена из остатков α-аминокислот.

Строение белков:

Четвертичная структура – взаимное расположение нескольких белков в пространстве с целью выполнения биологических функций.

Третичная структура – пространственная конфигурация белка, наиболее часто глобулы;

Вторичная структура – спираль. Формируется за счет водородных связей между группами NH и CO;

Первичная структура – последовательность остатков α-аминокислот в полипептидной цепи. Формируется пептидными связями. Разрушается при гидролизе белков;

Химические свойства:

Гидролиз белка (образование полипептидов, из которых образуются пептиды, а затем α-аминокислоты).

Денатурация. Происходит под действием химических реагентов: кислот, щелочей, солей, а также под действием физических факторов: высокой температуры, облучения, сильного электромагнитного поля.

Биуретовая реакция – взаимодействие белка с гидроксидом меди (II) в присутствии щелочи. В результате появляется фиолетовое окрашивание.

Ксантопротеиновая реакция – взаимодействие белка с концентрированной азотной кислотой. В результате появляется желтое окрашивание.