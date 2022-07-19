Белки и жиры

Строение белков:
Первичная структура – последовательность остатков α-аминокислот в полипептидной цепи. Формируется пептидными связями. Разрушается при гидролизе белков;
Вторичная структура – спираль. Формируется за счет водородных связей между группами NH и CO;
Третичная структура – пространственная конфигурация белка, наиболее часто глобулы;
Четвертичная структура – взаимное расположение нескольких белков в пространстве с целью выполнения биологических функций.
Химические свойства:
Гидролиз белка (образование полипептидов, из которых образуются пептиды, а затем α-аминокислоты).
Денатурация. Происходит под действием химических реагентов: кислот, щелочей, солей, а также под действием физических факторов: высокой температуры, облучения, сильного электромагнитного поля.
Биуретовая реакция – взаимодействие белка с гидроксидом меди (II) в присутствии щелочи. В результате появляется фиолетовое окрашивание.
Ксантопротеиновая реакция – взаимодействие белка с концентрированной азотной кислотой. В результате появляется желтое окрашивание.
Цистеиновая реакция – взаимодействие белка с ацетатом свинца (II) в щелочной среде. В результате выпадает черный осадок.
Химические свойства:
Реакции сложных эфиров:
кислотный и ферментативный гидролиз (образование глицерина и ВКК)
щелочной гидролиз (образование солей ВКК – мыла)
Реакции окисления:
горение
«прогоркание» жиров
Реакции по углеводородному радикалу жиров, содержащих остатки непредельных ВКК:
гидрирование
обесцвечивание бромной воды и раствора йода
полимеризация