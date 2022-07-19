Ковалентная полярная химическая связь

Химическая связь – это взаимодействие атомов, осуществляемое путем обмена электронами.

Различают три случая образования химической связи:

1. Между атомами элементов, электротрицательность которых одинакова.

Таковыми являются молекулы простых веществ-неметаллов, молекулы которых состоят из одинаковых атомов: Cl 2, O 2 и т.д.)

2. Между атомами элементов, электроотрицательность которых различается незначительно.

3. Между атомами элементов, электроотрицательность которых различается сильно.

Если говорить о ковалентной полярной связи, то нас интересует второй случай. Между атомами, соединенными ковалентной полярной связью, различия в электротрицательности незначительны.

Ковалентная связь – это химическая связь, возникающая в результате образования общих электронных пар.

Если атомы, которые соединены ковалентной связью, незначительно различаются по электроотрицательности, происходит смещение общей электронной пары в сторону более электроотрицательного элемента.

В части молекулы, где находится более электроотрицательный элемент, накапливается избыток отрицательного заряда, а где находится менее электроотрицательный элемент – избыток положительного заряда.

Молекула становится диполем – электрически нейтральной частицей, концы которой противоположно заряжены.

Полярная ковалентная связь – вариант ковалентной связи, при которой общая электронная пара смещена в сторону одного из атомов.

Механизмы образования ковалентной связи:

Обменный. Заключается в том, что каждый из соединяющихся атомов дает по одному неспаренному электрону на образование общей электронной пары (связи) Донорно-акцепторный.

Рассмотрим на примере иона NH 4 +. Атом азота содержит на внешнем энергетическом уровне два спаренных и три неспаренных электрона:

N 2s22p3

Атом водорода на 1s – подуровне содержит один неспаренный электрон

H 1s1

2р-электроны атома азота образуют три электронные пары с электронами трех атомов водорода по обменному механизму.

На данный момент получилась молекула аммиака – NH 3 .

У атома азота осталась неподелённая пара электронов на 2s-орбитали.

А ион водорода не содержит электронов на атомной орбитали.

При сближении молекулы аммиака и иона водорода неподеленная пара электронов азота и пустая орбиталь иона водорода взаимодействуют. Они образуют ковалентную полярную связь по донорно-акцепторному механизму. Атом азота является донором электронной пары, а ион водорода – акцептором.