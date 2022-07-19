Введение в химию

Химию относят к естественным наукам (также как биологию и физику), так как она дает ключ к познанию природных явлений и разгадке тайн окружающего мира.
Химия – это экспериментальная наука. Это значит, что различные законы химии, а также свойства веществ можно проверить и исследовать, проводя химические опыты. Вам наверняка уже известны такие понятия как «физическое тело» и «вещество».
Например, стакан – это физическое тело, он изготовлен их стекла. А стекло – это вещество. Человеку известно более 20 миллионов веществ и каждое вещество характеризуется своими определёнными свойствами.
Можно выделить довольно много задач, которые ставит перед собой химии. Но вот основные из них:
Изучение веществ, их свойств, что позволяет понять, как использовать эти вещества с пользой для человека в промышленности, медицине, быту, сельском хозяйстве.
Изучение превращений веществ и процессов, сопровождающих эти превращения.
Теперь мы можем дать определение химии:
Химия играет огромную роль в жизни человека. Ее области применения покрывают многие сферы жизни такие, как транспорт, электроника, сельское хозяйство, медицина, строительство.
Так как химия изучает различные превращения веществ, то давайте дадим определение химическим явлениям.
В результате химических превращений из исходных веществ образуются новые, обладающие другими свойствами.
Существует много признаков протекания химических реакций, например, выделение теплоты, изменение окраски, появление запаха, образование осадка, выделение газа.