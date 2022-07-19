Введение в химию

Химию относят к естественным наукам (также как биологию и физику), так как она дает ключ к познанию природных явлений и разгадке тайн окружающего мира.

Химия – это экспериментальная наука. Это значит, что различные законы химии, а также свойства веществ можно проверить и исследовать, проводя химические опыты. Вам наверняка уже известны такие понятия как «физическое тело» и «вещество».

Вещество – это то, из чего состоят физические тела.

Например, стакан – это физическое тело, он изготовлен их стекла. А стекло – это вещество. Человеку известно более 20 миллионов веществ и каждое вещество характеризуется своими определёнными свойствами.

Можно выделить довольно много задач, которые ставит перед собой химии. Но вот основные из них:

Изучение веществ, их свойств, что позволяет понять, как использовать эти вещества с пользой для человека в промышленности, медицине, быту, сельском хозяйстве. Изучение превращений веществ и процессов, сопровождающих эти превращения.

Теперь мы можем дать определение химии:

Химия – это наука о веществах, их свойствах, превращениях и явлениях, сопровождающих эти превращения.

Химия играет огромную роль в жизни человека. Ее области применения покрывают многие сферы жизни такие, как транспорт, электроника, сельское хозяйство, медицина, строительство.

Так как химия изучает различные превращения веществ, то давайте дадим определение химическим явлениям.

Химические явления – явления, в результате которых из одних веществ образуются другие вещества.

В результате химических превращений из исходных веществ образуются новые, обладающие другими свойствами.

В качестве примеров химических явлений можно привести скисание молока, ржавление железа, сгорание топлива.

Химические превращения (явления) также называют химическими реакциями.

Существует много признаков протекания химических реакций, например, выделение теплоты, изменение окраски, появление запаха, образование осадка, выделение газа.