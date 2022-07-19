Типы химической связи

В видео-уроке мы подробно разобрали основные разновидности типов связи:
|Тип связи
|Чем образуется*
|Пример
|Ковалентная неполярная
|Одинаковые Неме
|O2, Cl2, C
|Ковалентная полярная
|Разные Неме
|CO, SO2, HCl
|Ионная связь
|Ме + Неме
|NaCl, BaO, NH4Cl**
|Металлическая
|Ме и сплавы
|Fe, Au, латунь
*Ме – металл, Неме – неметалл.
**исключение. Катион аммония (NH4+) образует ионную связь с анионами кислотного остатка.
А также особый тип связи – водородную, которая может возникать между молекулами, содержащими водород, связанный с высокоэлектроотрицательным элементом (N, O, F).
В ЕГЭ по химии можно встретить задания, в которых нужно найти не просто ковалентную связь, а механизм ее образования.
Обменный.
Донорно-акцепторный.
Рассмотрим на примере иона NH4+. Атом азота содержит на внешнем энергетическом уровне два спаренных и три неспаренных электрона:
N 2s22p3
Атом водорода на 1s – подуровне содержит один неспаренный электрон
H 1s1
2р-электроны атома азота образуют три электронные пары с электронами трех атомов водорода по обменному механизму.
На данный момент получилась молекула аммиака – NH3.
У атома азота осталась неподелённая пара электронов на 2s-орбитали.
А ион водорода не содержит электронов на атомной орбитали.
При сближении молекулы аммиака и иона водорода неподеленная пара электронов азота и пустая орбиталь иона водорода взаимодействуют. Они образуют ковалентную полярную связь по донорно-акцепторному механизму. Атом азота является донором электронной пары, а ион водорода – акцептором.
Ковалентная полярная связь по донорно-акцепторному механизму реализуется в таких частицах, как NH4+, BF4-, CO.