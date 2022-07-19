Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Химия
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1
Неорганическая химия
Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов
Теоретические основы в химии
Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Химическое равновесие Степень окисления и валентность Скорость химической реакции Электролиз Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Электролитическая диссоциация Типы кристаллических решёток Типы химической связи
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества
Органическая химия
Механизмы реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Химические свойства спиртов Белки и жиры Качественные реакции в органической химии Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства фенолов Углеводороды 3: алкины, алкадиены Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводы Углеводороды 1: алканы Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация реакций в органической химии Основные понятия в органической химии Классификация органических веществ Номенклатура органических веществ

Типы химической связи

Химическая связь – это взаимодействие атомов, осуществляемое путем обмена электронами.

В видео-уроке мы подробно разобрали основные разновидности типов связи:

Тип связи Чем образуется* Пример
Ковалентная неполярная Одинаковые Неме O2, Cl2, C
Ковалентная полярная Разные Неме CO, SO2, HCl
Ионная связь Ме + Неме NaCl, BaO, NH4Cl**
Металлическая Ме и сплавы Fe, Au, латунь

*Ме – металл, Неме – неметалл.

**исключение. Катион аммония (NH4+) образует ионную связь с анионами кислотного остатка.

А также особый тип связи – водородную, которая может возникать между молекулами, содержащими водород, связанный с высокоэлектроотрицательным элементом (N, O, F).

В ЕГЭ по химии можно встретить задания, в которых нужно найти не просто ковалентную связь, а механизм ее образования.

Механизмы образования ковалентной связи:

  1. Обменный.

    Заключается в том, что каждый из соединяющихся атомов дает по одному неспаренному электрону на образование общей электронной пары (связи)

  2. Донорно-акцепторный.

Рассмотрим на примере иона NH4+. Атом азота содержит на внешнем энергетическом уровне два спаренных и три неспаренных электрона:

N 2s22p3

Атом водорода на 1s – подуровне содержит один неспаренный электрон

H 1s1

2р-электроны атома азота образуют три электронные пары с электронами трех атомов водорода по обменному механизму.

На данный момент получилась молекула аммиака – NH3.

У атома азота осталась неподелённая пара электронов на 2s-орбитали.

А ион водорода не содержит электронов на атомной орбитали.

При сближении молекулы аммиака и иона водорода неподеленная пара электронов азота и пустая орбиталь иона водорода взаимодействуют. Они образуют ковалентную полярную связь по донорно-акцепторному механизму. Атом азота является донором электронной пары, а ион водорода – акцептором.

Ковалентная полярная связь по донорно-акцепторному механизму реализуется в таких частицах, как NH4+, BF4-, CO.