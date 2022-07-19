Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Скорость химической реакции Электролитическая диссоциация Типы кристаллических решёток Строение электронной оболочки Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Электролиз Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы химической связи Гидролиз и среда водных растворов Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак
Органическая химия
Основные понятия в органической химии Классификация органических веществ Белки и жиры Углеводороды 3: алкины, алкадиены Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Механизмы реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Химические свойства альдегидов и кетонов Химические свойства фенолов Углеводороды 1: алканы Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Качественные реакции в органической химии Углеводы Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация реакций в органической химии Химические свойства спиртов Номенклатура органических веществ Углеводороды 4: ароматические соединения (арены)
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1
Неорганическая химия
Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Номенклатура неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неактивных металлов

Правила работы в лаборатории

Правила работы в лаборатории

  1. Работать одному в лаборатории категорически запрещается.

  2. Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину, порядок и правила техники безопасности.

  3. Каждый работающий должен знать, где находятся в лаборатории средства противопожарной защиты и аптечка, содержащая все необходимое для оказания первой помощи.

  4. Категорически запрещается в лаборатории курить, принимать пищу, пить воду.

  5. Опыты нужно проводить только в чистой химической посуде. После окончания эксперимента посуду сразу же следует мыть.

  6. Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус.

  7. На любой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки с указанием названия веществ.

  8. Сосуды с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.

  9. Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах нельзя направлять их отверстия на себя и соседей.

  10. После окончания работы необходимо выключить газ, воду, электроэнергию.

  11. Все отходы нужно сливать в специальные бутыли.

Химическая посуда из стекла:

  • пробирки

  • лабораторные стаканы

  • колбы

  • колба Вюрца (представляет собой круглодонную колбу с отводной трубкой под углом 60-800. Ее используют для получения газов и для отгонки жидкостей при атмосферном давлении).

  • воронки

  • делительные воронки (для разделения несмешивающихся жидкостей)

  • холодильники

Химическая посуда из фарфора:

  • стаканы

  • чашки

  • ступки с пестиком

  • тигли (для прокаливания твердых веществ)

  • воронка Бюхнера (для фильтрования под вакуумом)

Мерная посуда:

  • мерные цилиндры

  • пипетки

  • мензурки (сосуды конической формы с делениями на стенке)

  • бюретки (для отмеривания точных объемов жидкостей)