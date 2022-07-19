Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Неорганическая химия
Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства неактивных металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оксидов Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов
Теоретические основы в химии
Строение электронной оболочки Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Электролиз Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы химической связи Скорость химической реакции Типы кристаллических решёток Гидролиз и среда водных растворов Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия
Органическая химия
Качественные реакции в органической химии Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 1: алканы Химические свойства аминов и аминокислот Химические свойства спиртов Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства фенолов Классификация реакций в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Основные понятия в органической химии Классификация органических веществ Белки и жиры Номенклатура органических веществ Углеводы Механизмы реакций в органической химии Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства альдегидов и кетонов
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3

Химические свойства спиртов

Спирты - органические вещества, которые содержат одну или несколько гидроксильных групп (групп —ОН), соединенных с углеводородным радикалом, и которые соответствуют общей формуле CnH2n+2(О)х.

Химические свойства:

  1. Замещение Н в ОН-группе активным металлом – Na, K:

2CH3-CH2-OH + 2Na → 2CH3-CH2-ONa + H2

  1. Замещение ОН-группы с помощью HCl, HBr:

CH3-CH2-OH + HBr → CH3-CH2-Br + H2O

  1. Замещение ОН-группы с помощью PCl5, PBr5:

CH3-CH2-OH + PCl5 → CH3-CH2-Cl + HCl + POCl3

  1. Дегидрирование:

СH3-CH2-OH → H2 + CH3-CH=O (кат. Cu)

  1. Дегидратация:

  • Межмолекулярная:

2СH3-OH → CH3-O-CH3 + H2O (t <140 oC, кат. H2SO4)

  • Внутримолекулярная:

СH3-СН2-OH → СН2=СН2 + H2O (t >140 oC, кат. H2SO4)

  1. Этерификация:

СН3-ОН + НСООН ↔︎ НСООСН3 + Н2О (кат. H2SO4)

  1. Взаимодействие с азотной кислотой:

СН3-СН2-ОН + HNO3 → CH3-CH2-ONO2 + H2O

  1. Окисление:

  • горение

2СН3-СН2-СН2-ОН + 9O2 → 6СO2 + 8H2O

  • качественная реакция на одноатомные спирты – взаимодействие с CuO

СН3-СН2-СН2-ОН + CuO → Cu + H2O + CH3-CH2-CH=O

  • качественная реакция на многоатомные спирты – взаимодействие с Cu(OН)2

образование ярко-синего раствора гликолята меди (II)

  • окисление KMnO4 и K2Cr2O7