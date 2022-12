Химические свойства спиртов

Спирты - органические вещества, которые содержат одну или несколько гидроксильных групп (групп —ОН), соединенных с углеводородным радикалом, и которые соответствуют общей формуле C n H 2n+2 (О) х .

Химические свойства:

Замещение Н в ОН-группе активным металлом – Na, K:

2CH 3 -CH 2 -OH + 2Na → 2CH 3 -CH 2 -ONa + H 2

Замещение ОН-группы с помощью HCl, HBr:

CH 3 -CH 2 -OH + HBr → CH 3 -CH 2 -Br + H 2 O

Замещение ОН-группы с помощью PCl 5 , PBr 5 :

CH 3 -CH 2 -OH + PCl 5 → CH 3 -CH 2 -Cl + HCl + POCl 3

Дегидрирование:

СH 3 -CH 2 -OH → H 2 + CH 3 -CH=O (кат. Cu)

Дегидратация:

Межмолекулярная:

2СH 3 -OH → CH 3 -O-CH 3 + H 2 O (t <140 oC, кат. H 2 SO 4 )

Внутримолекулярная:

СH 3 -СН 2 -OH → СН 2 =СН 2 + H 2 O (t >140 oC, кат. H 2 SO 4 )

Этерификация:

СН 3 -ОН + НСООН ↔︎ НСООСН 3 + Н 2 О (кат. H 2 SO 4 )

Взаимодействие с азотной кислотой:

СН 3 -СН 2 -ОН + HNO 3 → CH 3 -CH 2 -ONO 2 + H 2 O

Окисление:

горение

2СН 3 -СН 2 -СН 2 -ОН + 9O 2 → 6СO 2 + 8H 2 O

качественная реакция на одноатомные спирты – взаимодействие с CuO

СН 3 -СН 2 -СН 2 -ОН + CuO → Cu + H 2 O + CH 3 -CH 2 -CH=O

качественная реакция на многоатомные спирты – взаимодействие с Cu(OН) 2

образование ярко-синего раствора гликолята меди (II)