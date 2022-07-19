Химические свойства спиртов

Химические свойства:
Замещение Н в ОН-группе активным металлом – Na, K:
2CH3-CH2-OH + 2Na → 2CH3-CH2-ONa + H2
Замещение ОН-группы с помощью HCl, HBr:
CH3-CH2-OH + HBr → CH3-CH2-Br + H2O
Замещение ОН-группы с помощью PCl5, PBr5:
CH3-CH2-OH + PCl5 → CH3-CH2-Cl + HCl + POCl3
Дегидрирование:
СH3-CH2-OH → H2 + CH3-CH=O (кат. Cu)
Дегидратация:
Межмолекулярная:
2СH3-OH → CH3-O-CH3 + H2O (t <140 oC, кат. H2SO4)
Внутримолекулярная:
СH3-СН2-OH → СН2=СН2 + H2O (t >140 oC, кат. H2SO4)
Этерификация:
СН3-ОН + НСООН ↔︎ НСООСН3 + Н2О (кат. H2SO4)
Взаимодействие с азотной кислотой:
СН3-СН2-ОН + HNO3 → CH3-CH2-ONO2 + H2O
Окисление:
горение
2СН3-СН2-СН2-ОН + 9O2 → 6СO2 + 8H2O
качественная реакция на одноатомные спирты – взаимодействие с CuO
СН3-СН2-СН2-ОН + CuO → Cu + H2O + CH3-CH2-CH=O
качественная реакция на многоатомные спирты – взаимодействие с Cu(OН)2
образование ярко-синего раствора гликолята меди (II)
окисление KMnO4 и K2Cr2O7