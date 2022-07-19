Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Химия
Органическая химия
Механизмы реакций в органической химии Химические свойства аминов Получение ВМС Номенклатура органических веществ Гибридизация Углеводы Гомологи Углеводороды 2: алкены Алгоритм решения нахождения формулы вещества Белки и жиры Гетероциклы Углеводороды 6: ароматические соединения (арены) Изомерия Химические свойства спиртов Жизнь и ВМС Углеводороды 5: алкадиены Углеводороды 4: алкины Классификация реакций в органической химии Химические свойства аминокислот Химические свойства альдегидов и кетонов Химические свойства фенолов Классификация органических веществ Свойства ВМС Углеводороды 3: циклоалканы Углеводороды 1: алканы Качественные реакции в органической химии Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Окислительно-восстановительные реакции в органической химии

Химические свойства фенолов

Фенолы — это гидроксильные производные бензола

Фенолы – не спирты!

В спиртах ОН-группа связана с углеводородным радикалом, а не с бензольным кольцом.

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Объяснение химических свойств фенолов с помощью строения.

Бензольное кольцо очень стабильно и тяжело вступает в реакции из-за пи-облака или эффекта сопряжения.

У фенолов в гидроксо-группе кислород тоже находится в состоянии sp2-гибридизации, как и атомы углерода в бензольном кольце, и поэтому неподелённая пара электронов атома кислорода тоже вступает в сопряжение с бензолом. Из этого следует, что связь между углеродом и кислородом прочная, т.е. не разрывается химических реакциях.

ОН – группа – ориентант первого рода, т.к. она увеличивает электронную плотность в орто и пара положениях. Таким образом, реакции замещения в данных положениях протекают легче, чем просто в бензоле.

За счет того, что электронная пара кислорода смещена в сторону кольца, связь между кислородом и водородом становится более полярной, что увеличивает кислотные свойства фенолов по сравнению со спиртами.