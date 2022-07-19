Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2
Неорганическая химия
Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Классификация неорганических веществ
Теоретические основы в химии
Скорость химической реакции Электролиз Типы кристаллических решёток Типы химической связи Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции
Органическая химия
Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация реакций в органической химии Углеводы Углеводороды 1: алканы Механизмы реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Белки и жиры Химические свойства фенолов Основные понятия в органической химии Классификация органических веществ Качественные реакции в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства спиртов Номенклатура органических веществ Химические свойства альдегидов и кетонов

Гидролиз и среда водных растворов

Гидролиз ― это взаимодействие соли с водой, приводящее к образованию малодиссоциирующего или труднорастворимого соединения. Нерастворимые соли гидролизу не подвергаются.

Гидролиз по катиону

Ему подвергаются соли, образованные слабым или нерастворимым гидроксидом и сильной кислотой. Среда раствора ― кислая.

AlBr3 + H2O = AlOHBr2 + HBr

Al3+ + HOH = Al (OH)2+ + H+

Гидролиз по аниону

Ему подвергаются соли, образованные слабой кислотой и сильным основанием. Среда раствора ― щелочная.

Na2S + H2O = NaHS + NaOH

S2- + H2O = HS- + OH-

Гидролиз по катиону и аниону

Ему подвергаются соли, образованные слабой кислотой и слабым основанием. Среда раствора ― нейтральная. Процесс необратимый.

Al2S3 + 6H2O → 2Al (OH)3 + 3H2S

Соли, образованные сильным основанием и сильной кислотой, гидролизу не подвергаются. Среда нейтральная.

KCl + H2O = KOH + HCl

K+ + Cl- + H2O = K+ + OH- + H+ + Cl-

H2O = H+ + OH-