Гидролиз и среда водных растворов

Гидролиз по катиону
Ему подвергаются соли, образованные слабым или нерастворимым гидроксидом и сильной кислотой. Среда раствора ― кислая.
AlBr3 + H2O = AlOHBr2 + HBr
Al3+ + HOH = Al (OH)2+ + H+
Гидролиз по аниону
Ему подвергаются соли, образованные слабой кислотой и сильным основанием. Среда раствора ― щелочная.
Na2S + H2O = NaHS + NaOH
S2- + H2O = HS- + OH-
Гидролиз по катиону и аниону
Ему подвергаются соли, образованные слабой кислотой и слабым основанием. Среда раствора ― нейтральная. Процесс необратимый.
Al2S3 + 6H2O → 2Al (OH)3 + 3H2S
Соли, образованные сильным основанием и сильной кислотой, гидролизу не подвергаются. Среда нейтральная.
KCl + H2O = KOH + HCl
K+ + Cl- + H2O = K+ + OH- + H+ + Cl-
H2O = H+ + OH-