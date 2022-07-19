Гидролиз и среда водных растворов

Гидролиз ― это взаимодействие соли с водой, приводящее к образованию малодиссоциирующего или труднорастворимого соединения. Нерастворимые соли гидролизу не подвергаются.

Гидролиз по катиону

Ему подвергаются соли, образованные слабым или нерастворимым гидроксидом и сильной кислотой. Среда раствора ― кислая.

AlBr 3 + H 2 O = AlOHBr 2 + HBr

Al3+ + HOH = Al (OH)2+ + H+

Гидролиз по аниону

Ему подвергаются соли, образованные слабой кислотой и сильным основанием. Среда раствора ― щелочная.

Na 2 S + H 2 O = NaHS + NaOH

S2- + H 2 O = HS- + OH-

Гидролиз по катиону и аниону

Ему подвергаются соли, образованные слабой кислотой и слабым основанием. Среда раствора ― нейтральная. Процесс необратимый.

Al 2 S 3 + 6H 2 O → 2Al (OH) 3 + 3H 2 S

Соли, образованные сильным основанием и сильной кислотой, гидролизу не подвергаются. Среда нейтральная.

KCl + H 2 O = KOH + HCl

K+ + Cl- + H 2 O = K+ + OH- + H+ + Cl-