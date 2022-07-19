Качественные реакции в органической химии

|Группа/вещество
|Реактив
|Признак
|
-С=С-
-С≡С-
|
Br2
I2
KMnO4 (Н+)
|обесцвечивание
|-С≡СН
|[Ag(NH3)2]OH
|желтый осадок
|[Cu(NH3)2]Cl
|красный осадок
|С6Н5-
|KMnO4
|обесцвечивание
|-ОН
|Na, K
|выделение газа
|R-OH
|CuO
|
смена цвета с черного
на красный
|
многоатомные
спирты,
моно- и
дисахариды
|Cu(OH)2
|ярко-синий раствор
|фенол
|FeCl3
|фиолетовая окраска
|Br2
|
белый осадок и
обесцвечивание
|
альдегидная
группа
|[Ag(NH3)2]OH
|серебряное зеркало
|Cu(OH)2
|красный осадок
|
карбоксильная
группа
|карбонаты
|выделение газа
|гидрокарбонаты
|индикаторы
|
лакмус – красный
метилоранж – красный
|-NH2
|HNO2
|выделение газа
|индикаторы
|
лакмус – синий
фенолфталеин – малиновый
метилоранж – желтый
|анилин
|Ca(ClO)2
|фиолетовая окраска
|Br2
|
осадок
и обесцвечивание
|крахмал
|раствор I2
|
сине-фиолетовое
окрашивание
|белки
|HNO3 (конц.)
|желтое окрашивание
|(CH3COO)2Pb
|черный осадок
|Cu(OH)2(NaOH)
|фиолетовый раствор