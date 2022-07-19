Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Органическая химия
Химические свойства фенолов Химические свойства спиртов Классификация органических веществ Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Классификация реакций в органической химии Качественные реакции в органической химии Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 1: алканы Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Механизмы реакций в органической химии Белки и жиры Номенклатура органических веществ Углеводы Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Окислительно-восстановительные реакции в органической химии
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства солей Классификация неорганических веществ Номенклатура неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии
Теоретические основы в химии
Типы химической связи Строение электронной оболочки Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность Скорость химической реакции Окислительно-восстановительные реакции Типы кристаллических решёток Гидролиз и среда водных растворов Химическое равновесие Электролиз Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию

Качественные реакции в органической химии

Группа/вещество Реактив Признак

-С=С-

-С≡С-

Br2

I2

KMnO4+)

 обесцвечивание
-С≡СН [Ag(NH3)2]OH желтый осадок
[Cu(NH3)2]Cl красный осадок
С6Н5- KMnO4 обесцвечивание
-ОН Na, K выделение газа
R-OH CuO

смена цвета с черного

на красный

многоатомные

спирты,

моно- и

дисахариды

 Cu(OH)2 ярко-синий раствор
фенол FeCl3 фиолетовая окраска
Br2

белый осадок и

обесцвечивание

альдегидная

группа

 [Ag(NH3)2]OH серебряное зеркало
Cu(OH)2 красный осадок

карбоксильная

группа

 карбонаты выделение газа
гидрокарбонаты
индикаторы

лакмус – красный

метилоранж – красный
-NH2 HNO2 выделение газа
индикаторы

лакмус – синий

фенолфталеин – малиновый

метилоранж – желтый
анилин Ca(ClO)2 фиолетовая окраска
Br2

осадок

и обесцвечивание
крахмал раствор I2

сине-фиолетовое

окрашивание
белки HNO3 (конц.) желтое окрашивание
(CH3COO)2Pb черный осадок
Cu(OH)2(NaOH) фиолетовый раствор