Химическое производство 2. Метанол. Серная кислота

Получение метанола:
|Сырье:
|Синтез-газ (СО + Н2)
|Уравнение:
|СО + 2Н2 → СН3-ОН (оксидные кат.)
|Промышленное оформление:
|Образовавшийся метанол отделяется в сепараторе от непрореагировавшей смеси, которая направляется обратно в колонну синтеза вместе с новой порцией сырья. Это принцип циркуляции.
Производство серной кислоты:
|Сырье:
|Сера, сероводород, пирит FeS2, сульфиды некоторых d-элементов.
|I стадия
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4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2
Сжигание сырья в печи для обжига. В процессе обжига используют так называемый метод кипящего слоя – частицы измельченного пирита подаются в печь сверху, а воздух — снизу. В результате этого раскаленные частицы пирита оказываются подвешенными в токе воздуха, внешне напоминая кипящую жидкость.
После обжига пирита полученный печной газ, содержащий диоксид серы, отделяется от твердых примесей с помощью циклона и электрофильтра. Затем газ направляется в нижнюю часть сушильной башни, в верхнюю часть которой впрыскивается концентрированная серная кислота навстречу газу.
|II стадия
|Газы поступают в контактный аппарат. 2SO2 + O2 → 2SO3 (кат. V2O5)
|III стадия
|SO3 поступает в поглотительную башню, где его поглощают не водой (!!!), а концентрированной серной кислотой. В результате образуется раствор, который называют олеумом. Серную кислоту необходимой концентрации получают, добавляя к олеуму воду в нужной пропорции.