Химическое производство 2. Метанол. Серная кислота

4FeS 2 + 11O 2 → 2Fe 2 O 3 + 8SO 2

Сжигание сырья в печи для обжига. В процессе обжига используют так называемый метод кипящего слоя – частицы измельченного пирита подаются в печь сверху, а воздух — снизу. В результате этого раскаленные частицы пирита оказываются подвешенными в токе воздуха, внешне напоминая кипящую жидкость.

После обжига пирита полученный печной газ, содержащий диоксид серы, отделяется от твердых примесей с помощью циклона и электрофильтра. Затем газ направляется в нижнюю часть сушильной башни, в верхнюю часть которой впрыскивается концентрированная серная кислота навстречу газу.