Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Электролиз Электролитическая диссоциация Строение электронной оболочки Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Скорость химической реакции Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Типы химической связи Гидролиз и среда водных растворов Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции
Органическая химия
Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Углеводы Механизмы реакций в органической химии Номенклатура органических веществ Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства спиртов Классификация реакций в органической химии Классификация органических веществ Белки и жиры Качественные реакции в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства фенолов Основные понятия в органической химии Химические свойства альдегидов и кетонов Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 1: алканы Химические свойства аминов и аминокислот
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Неорганическая химия
Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Номенклатура неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неактивных металлов Взаимосвязь неорганических веществ

Химическое производство 2. Метанол. Серная кислота

Получение метанола:

Сырье: Синтез-газ (СО + Н2)
Уравнение: СО + 2Н2 → СН3-ОН (оксидные кат.)
Промышленное оформление: Образовавшийся метанол отделяется в сепараторе от непрореагировавшей смеси, которая направляется обратно в колонну синтеза вместе с новой порцией сырья. Это принцип циркуляции.

Производство серной кислоты:

Сырье: Сера, сероводород, пирит FeS2, сульфиды некоторых d-элементов.
I стадия

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

Сжигание сырья в печи для обжига. В процессе обжига используют так называемый метод кипящего слоя – частицы измельченного пирита подаются в печь сверху, а воздух — снизу. В результате этого раскаленные частицы пирита оказываются подвешенными в токе воздуха, внешне напоминая кипящую жидкость.

После обжига пирита полученный печной газ, содержащий диоксид серы, отделяется от твердых примесей с помощью циклона и электрофильтра. Затем газ направляется в нижнюю часть сушильной башни, в верхнюю часть которой впрыскивается концентрированная серная кислота навстречу газу.
II стадия Газы поступают в контактный аппарат. 2SO2 + O2 → 2SO3 (кат. V2O5)
III стадия SO3 поступает в поглотительную башню, где его поглощают не водой (!!!), а концентрированной серной кислотой. В результате образуется раствор, который называют олеумом. Серную кислоту необходимой концентрации получают, добавляя к олеуму воду в нужной пропорции.