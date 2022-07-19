Классификация неорганических веществ

Все неорганические вещества можно разделить на простые и сложные.
Кислород О2
Хром Cr
Аргон Ar
Среди простых веществ различают неметаллы и металлы.
Среди неметаллов можно выделить подгруппу галогенов: элементы F, Cl, Br, I, At (VIIA группа).
VIIIA группа, а именно: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, - носят название инертные газы.
В главных подгруппах это все s-элементы, кроме водорода и гелия, р-элементы ниже условной линии бор – астат, а также все элементы побочных подгрупп.
Оксиды классифицируют на несолеобразующие (CO, NO, N2O, SiO) и солеобразующие.
Солеобразующие оксиды подразделяют на кислотные, амфотерные и основные.
Также среди сложных веществ можно выделить класс гидроксидов.
По растворимости могут быть растворимыми и малорастворимыми (щелочи: KOH, Ba(OH)2) и нерастворимыми (Cu(OH)2).
По проявляемым свойствам гидроксиды могут быть основными (или основаниями), амфотерными и кислотными.
По составу кислотного остатка кислоты классифицируют на кислородсодержащие (HNO3) и бескислородные (HF), по числу атомов водорода – на одноосновные (HClO), двухосновные (H2SO4) и трехосновные (H3PO4).
Среди солей можно выделить следующие группы:
Средние соли: катион + анион (NaBrO, KMnO4, NH4Cl)
Кислые соли: катион + Н + анион (KHCO3, NH4H2PO4)
Основные соли: катион + ОН + анион (MgOHNO3)
Двойные соли: катион 1 + катион 2 + анион (KAl(SO4)2)
Смешанные соли: катион + анион 1 + анион 2 (CaCl(OCl))
Комплексные соли: наличие квадратных скобок (Li3[Fe(OH)6])
Кроме того, среди солей можно выделить тип кристаллогидратов: Na2CO3⋅10H2O.
Такие вещества, как NH3, PH3, CH4, SiH4, AsH3, BH3, относятся к классу летучих водородных соединений.