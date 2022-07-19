Классификация неорганических веществ

Все неорганические вещества можно разделить на простые и сложные.

Простыми веществами называют такие вещества, которые образованы атомами одного химического элемента.

2 Азот N Кислород О 2 Хром Cr Аргон Ar

Среди простых веществ различают неметаллы и металлы.

Типичные неметаллы – это элементы, для атомов которых характерна способность к присоединению электронов. К неметаллам относятся элементы, которые находятся в главных подгруппах выше условной линии бор – астат.

Среди неметаллов можно выделить подгруппу галогенов: элементы F, Cl, Br, I, At (VIIA группа).

VIIIA группа, а именно: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, - носят название инертные газы.

Металлы – это элементы, атомы которых более или менее отдают электроны.

В главных подгруппах это все s-элементы, кроме водорода и гелия, р-элементы ниже условной линии бор – астат, а также все элементы побочных подгрупп.

Оксиды – сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород в степени окисления -2.

Оксиды классифицируют на несолеобразующие (CO, NO, N 2 O, SiO) и солеобразующие.

Солеобразующие оксиды подразделяют на кислотные, амфотерные и основные.

Кислотные оксиды – оксиды неметаллов (CO 2 , SO 2 , P 2 O 5 , NO 2 ) и оксиды металлов в степени окисления +5, +6, +7 (V 2 O 5 , WO 3 , Mn 2 O 7 ).

Основные оксиды – оксиды металлов в степени окисления +1, +2 (Na 2 O, CrO).

Амфотерные оксиды – оксиды металлов в степени окисления +3, +4 (Al 2 O 3 , MnO 2 ), а также ZnO, BeO, PbO, SnO.

Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород в степени окисления -1, называются пероксидами (Na2O 2 , BaO 2 ).

Также среди сложных веществ можно выделить класс гидроксидов.

Гидроксиды – сложные вещества, состоящие из катионов металла или аммония и гидроксогрупп.

По растворимости могут быть растворимыми и малорастворимыми (щелочи: KOH, Ba(OH) 2 ) и нерастворимыми (Cu(OH) 2 ).

По проявляемым свойствам гидроксиды могут быть основными (или основаниями), амфотерными и кислотными.

Кислоты – сложные вещества, состоящие из атомов водорода и анионов кислотного остатка.

По составу кислотного остатка кислоты классифицируют на кислородсодержащие (HNO 3 ) и бескислородные (HF), по числу атомов водорода – на одноосновные (HClO), двухосновные (H 2 SO 4 ) и трехосновные (H 3 PO 4 ).

Соли – сложные вещества, являющиеся продуктами полного или частичного замещения атомов водорода в кислотах на атомы металлов или катион аммония или частичного замещения гидроксогрупп в основаниях на кислотный остаток.

Среди солей можно выделить следующие группы:

Средние соли: катион + анион (NaBrO, KMnO 4 , NH 4 Cl)

Кислые соли: катион + Н + анион (KHCO 3 , NH 4 H 2 PO 4 )

Основные соли: катион + ОН + анион (MgOHNO 3 )

Двойные соли: катион 1 + катион 2 + анион (KAl(SO 4 ) 2 )

Смешанные соли: катион + анион 1 + анион 2 (CaCl(OCl))

Комплексные соли: наличие квадратных скобок (Li 3 [Fe(OH) 6 ])

Кроме того, среди солей можно выделить тип кристаллогидратов: Na 2 CO 3 ⋅10H 2 O.