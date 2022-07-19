Классификация неорганических веществ

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Химическое равновесие Степень окисления и валентность Электролиз Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Строение электронной оболочки Скорость химической реакции Типы химической связи Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию
Органическая химия
Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Качественные реакции в органической химии Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Основные понятия в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводы Химические свойства спиртов Классификация органических веществ Белки и жиры Номенклатура органических веществ Углеводороды 1: алканы Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Механизмы реакций в органической химии Химические свойства фенолов
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Классификация неорганических веществ Химические свойства оксидов Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства солей

Классификация неорганических веществ

Все неорганические вещества можно разделить на простые и сложные.

Простыми веществами называют такие вещества, которые образованы атомами одного химического элемента.

Азот N2

Кислород О2

Хром Cr

Аргон Ar

Среди простых веществ различают неметаллы и металлы.

Типичные неметаллы – это элементы, для атомов которых характерна способность к присоединению электронов. К неметаллам относятся элементы, которые находятся в главных подгруппах выше условной линии бор – астат.

Среди неметаллов можно выделить подгруппу галогенов: элементы F, Cl, Br, I, At (VIIA группа).

VIIIA группа, а именно: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, - носят название инертные газы.

Металлы – это элементы, атомы которых более или менее отдают электроны.

В главных подгруппах это все s-элементы, кроме водорода и гелия, р-элементы ниже условной линии бор – астат, а также все элементы побочных подгрупп.

Оксиды – сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород в степени окисления -2.

Оксиды классифицируют на несолеобразующие (CO, NO, N2O, SiO) и солеобразующие.

Солеобразующие оксиды подразделяют на кислотные, амфотерные и основные.

Кислотные оксиды – оксиды неметаллов (CO2, SO2, P2O5, NO2) и оксиды металлов в степени окисления +5, +6, +7 (V2O5, WO3, Mn2O7).

Основные оксиды – оксиды металлов в степени окисления +1, +2 (Na2O, CrO).

Амфотерные оксиды – оксиды металлов в степени окисления +3, +4 (Al2O3, MnO2), а также ZnO, BeO, PbO, SnO.

Сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород в степени окисления -1, называются пероксидами (Na2O2, BaO2).

Также среди сложных веществ можно выделить класс гидроксидов.

Гидроксиды – сложные вещества, состоящие из катионов металла или аммония и гидроксогрупп.

По растворимости могут быть растворимыми и малорастворимыми (щелочи: KOH, Ba(OH)2) и нерастворимыми (Cu(OH)2).

По проявляемым свойствам гидроксиды могут быть основными (или основаниями), амфотерными и кислотными.

Кислоты – сложные вещества, состоящие из атомов водорода и анионов кислотного остатка.

По составу кислотного остатка кислоты классифицируют на кислородсодержащие (HNO3) и бескислородные (HF), по числу атомов водорода – на одноосновные (HClO), двухосновные (H2SO4) и трехосновные (H3PO4).

Соли – сложные вещества, являющиеся продуктами полного или частичного замещения атомов водорода в кислотах на атомы металлов или катион аммония или частичного замещения гидроксогрупп в основаниях на кислотный остаток.

Среди солей можно выделить следующие группы:

  • Средние соли: катион + анион (NaBrO, KMnO4, NH4Cl)

  • Кислые соли: катион + Н + анион (KHCO3, NH4H2PO4)

  • Основные соли: катион + ОН + анион (MgOHNO3)

  • Двойные соли: катион 1 + катион 2 + анион (KAl(SO4)2)

  • Смешанные соли: катион + анион 1 + анион 2 (CaCl(OCl))

  • Комплексные соли: наличие квадратных скобок (Li3[Fe(OH)6])

Кроме того, среди солей можно выделить тип кристаллогидратов: Na2CO3⋅10H2O.

Такие вещества, как NH3, PH3, CH4, SiH4, AsH3, BH3, относятся к классу летучих водородных соединений.