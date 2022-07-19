Тем самым вещества образуют гомологический ряд.
Гомологический ряд алканов:
СН4 – метан
С2Н6 – этан
С3Н8 – пропан
С4Н10 – бутан
С5Н12 – пентан
С6Н14 – гексан
С7Н16 – гептан
С8Н18 – октан
С9Н20 – нонан
С10Н22 – декан
Рассматривая структурные формулы веществ, не забываем, что гомологи должны иметь одинаковое строение, положение, кратных связей, радикалов, функциональных групп, должно быть у одного и того же атома углерода.
Примеры структурных формул гомологов:
1.
Положение кратной связи не должно меняться!
2.
Положение заместителя не должно меняться!