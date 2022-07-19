Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Химия
Органическая химия
Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 3: циклоалканы Углеводороды 6: ароматические соединения (арены) Классификация реакций в органической химии Свойства ВМС Качественные реакции в органической химии Углеводороды 1: алканы Углеводороды 5: алкадиены Углеводороды 4: алкины Гомологи Химические свойства фенолов Химические свойства аминов Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводы Химические свойства спиртов Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Номенклатура органических веществ Классификация органических веществ Изомерия Жизнь и ВМС Химические свойства аминокислот Углеводороды 2: алкены Белки и жиры Механизмы реакций в органической химии Алгоритм решения нахождения формулы вещества Гетероциклы Получение ВМС Гибридизация

Гомологи

Гомология – это химическое явление, при котором соединения отличаются друг от друга на определенное количество групп, обладают сходной характеристикой и проявляют похожие свойства.

Гомологи – это соединения, имеющие одинаковое строение, но отличаются на одну или несколько СН2- группу, относящиеся к одному классу веществ.

Тем самым вещества образуют гомологический ряд.

Гомологический ряд алканов:

СН4 – метан

С2Н6 – этан

С3Н8 – пропан

С4Н10 – бутан

С5Н12 – пентан

С6Н14 – гексан

С7Н16 – гептан

С8Н18 – октан

С9Н20 – нонан

С10Н22 – декан

Рассматривая структурные формулы веществ, не забываем, что гомологи должны иметь одинаковое строение, положение, кратных связей, радикалов, функциональных групп, должно быть у одного и того же атома углерода.

Примеры структурных формул гомологов:

1.

Положение кратной связи не должно меняться!

2.

Положение заместителя не должно меняться!