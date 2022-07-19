Гомологи

Гомология – это химическое явление, при котором соединения отличаются друг от друга на определенное количество групп, обладают сходной характеристикой и проявляют похожие свойства.

Гомологи – это соединения, имеющие одинаковое строение, но отличаются на одну или несколько СН 2 - группу, относящиеся к одному классу веществ.

Тем самым вещества образуют гомологический ряд.

Гомологический ряд алканов:

СН 4 – метан

С 2 Н 6 – этан

С 3 Н 8 – пропан

С 4 Н 10 – бутан

С 5 Н 12 – пентан

С 6 Н 14 – гексан

С 7 Н 16 – гептан

С 8 Н 18 – октан

С 9 Н 20 – нонан

С 10 Н 22 – декан

Рассматривая структурные формулы веществ, не забываем, что гомологи должны иметь одинаковое строение, положение, кратных связей, радикалов, функциональных групп, должно быть у одного и того же атома углерода.

Примеры структурных формул гомологов:

1.

Положение кратной связи не должно меняться!

2.

Положение заместителя не должно меняться!