Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Химия
Неорганическая химия
Номенклатура неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства солей Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов
Теоретическая химия
Степень окисления и валентность Типы химических реакций Реакции ионного обмена Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Электролитическая диссоциация Качественные реакции Химические элементы Типы химической связи Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки
Химия и жизнь
Расчет по химическим уравнениям Лаборатория Правила работы в лаборатории Человек в мире химических реакций Человек в мире веществ Человек в мире материалов Химическое загрязнение окружающей среды Лабороторное оборудование Массовая доля вещества

Качественные реакции

Качественные реакции – реакции, с помощью которых можно отличить одно вещество (или ион) от другого.

Реагент – вещество, с помощью которого проводят качественную реакцию.

Для определения кислотности среды можно использовать индикаторы, которые приобретают различную окраску в кислой, нейтральной или щелочной среде.

Наиболее часто встречаются лакмус и метиловый оранжевый.

Встречается еще один индикатор – фенолфталеин. Но он меняет свой цвет на малиновый только в щелочной среде!

С точки зрения наблюдаемых эффектов качественные реакции можно разделить на несколько групп:

  1. Выпадение осадка

  2. Выделение газа

  3. Растворение твердого вещества

  4. Изменение (появление) окраски

  5. Появление запаха

  6. Окрашивание пламени

Качественные реакции на анионы
Ион Реагент Признак реакции
Cl- Ag+ Белый творожистый осадок
Br- Ag+ Светло-желтый творожистый осадок
I- Ag+ Желтый творожистый осадок
SO42- Ba2+ Белый осадок
S2- H+ Газ с запахом тухлых яиц
Pb2+ Черный осадок
SO32- H+ Газ с резким запахом
CO32- H+ Выделение газа
PO43- Ag+ Желтый осадок

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Качественные реакции на катионы
Ион Реагент Признак реакции
Na+ - Желтое пламя
K+ - Фиолетовое пламя
Ca2+ - Кирпично-красное пламя
Fe2+ K3[Fe(CN)6] Синий осадок
Fe3+ K4[Fe(CN)6] Синий осадок
NH4SCN Кроваво-красный раствор
Zn2+, Al2+ OH- Белый студенистый осадок, растворяющийся в избытке щелочи
Pb2+ I- Желтый осадок
Cu2+ OH- Студенистый осадок голубого цвета
NH4+ OH- Газ с резким запахом

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Качественные реакции на вещества
Вещество Реагент Признак реакции
CO2 Ca(OH)2 Помутнение раствора
O2 - Вспыхивание тлеющей лучинки
H2 - «Лающий» хлопок при поджигании