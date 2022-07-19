Качественные реакции

Качественные реакции – реакции, с помощью которых можно отличить одно вещество (или ион) от другого.

Реагент – вещество, с помощью которого проводят качественную реакцию.

Для определения кислотности среды можно использовать индикаторы, которые приобретают различную окраску в кислой, нейтральной или щелочной среде.

Наиболее часто встречаются лакмус и метиловый оранжевый.

Встречается еще один индикатор – фенолфталеин. Но он меняет свой цвет на малиновый только в щелочной среде!

С точки зрения наблюдаемых эффектов качественные реакции можно разделить на несколько групп:

Выпадение осадка Выделение газа Растворение твердого вещества Изменение (появление) окраски Появление запаха Окрашивание пламени

Качественные реакции на анионы Ион Реагент Признак реакции Cl- Ag+ Белый творожистый осадок Br- Ag+ Светло-желтый творожистый осадок I- Ag+ Желтый творожистый осадок SO 4 2- Ba2+ Белый осадок S2- H+ Газ с запахом тухлых яиц Pb2+ Черный осадок SO 3 2- H+ Газ с резким запахом CO 3 2- H+ Выделение газа PO 4 3- Ag+ Желтый осадок

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Качественные реакции на катионы Ион Реагент Признак реакции Na+ - Желтое пламя K+ - Фиолетовое пламя Ca2+ - Кирпично-красное пламя Fe2+ K 3 [Fe(CN) 6 ] Синий осадок Fe3+ K 4 [Fe(CN) 6 ] Синий осадок NH 4 SCN Кроваво-красный раствор Zn2+, Al2+ OH- Белый студенистый осадок, растворяющийся в избытке щелочи Pb2+ I- Желтый осадок Cu2+ OH- Студенистый осадок голубого цвета NH 4 + OH- Газ с резким запахом

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