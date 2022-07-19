Для определения кислотности среды можно использовать индикаторы, которые приобретают различную окраску в кислой, нейтральной или щелочной среде.
Наиболее часто встречаются лакмус и метиловый оранжевый.
Встречается еще один индикатор – фенолфталеин. Но он меняет свой цвет на малиновый только в щелочной среде!
С точки зрения наблюдаемых эффектов качественные реакции можно разделить на несколько групп:
Выпадение осадка
Выделение газа
Растворение твердого вещества
Изменение (появление) окраски
Появление запаха
Окрашивание пламени
|Качественные реакции на анионы
|Ион
|Реагент
|Признак реакции
|Cl-
|Ag+
|Белый творожистый осадок
|Br-
|Ag+
|Светло-желтый творожистый осадок
|I-
|Ag+
|Желтый творожистый осадок
|SO42-
|Ba2+
|Белый осадок
|S2-
|H+
|Газ с запахом тухлых яиц
|Pb2+
|Черный осадок
|SO32-
|H+
|Газ с резким запахом
|CO32-
|H+
|Выделение газа
|PO43-
|Ag+
|Желтый осадок
*
|Качественные реакции на катионы
|Ион
|Реагент
|Признак реакции
|Na+
|-
|Желтое пламя
|K+
|-
|Фиолетовое пламя
|Ca2+
|-
|Кирпично-красное пламя
|Fe2+
|K3[Fe(CN)6]
|Синий осадок
|Fe3+
|K4[Fe(CN)6]
|Синий осадок
|NH4SCN
|Кроваво-красный раствор
|Zn2+, Al2+
|OH-
|Белый студенистый осадок, растворяющийся в избытке щелочи
|Pb2+
|I-
|Желтый осадок
|Cu2+
|OH-
|Студенистый осадок голубого цвета
|NH4+
|OH-
|Газ с резким запахом
*
|Качественные реакции на вещества
|Вещество
|Реагент
|Признак реакции
|CO2
|Ca(OH)2
|Помутнение раствора
|O2
|-
|Вспыхивание тлеющей лучинки
|H2
|-
|«Лающий» хлопок при поджигании