Молекулярная и атомная массы

Масса атома обозначается символом m a и может выражаться в единицах массы: килограммах или граммах.

Массы атомов малы. Так, масса атома водорода равна m a (H) = 1,67⋅10−24 г, а масса атома углерода — m a (C) = 19,94⋅10−24 г. Использовать такие числа неудобно, поэтому в химии применяется относительная атомная масса A r .

Относительная атомная масса — это отношение массы атома к атомной единице массы.

В качестве атомной единицы массы (а. е. м.) выбрана 1/12 часть массы атома углерода. Эта единица обозначается буквой u (от английского «unit» — единица):

1u = 1,66⋅10−24 г

Относительная атомная масса — безразмерная величина, которая показывает, во сколько раз масса атома больше атомной единицы массы.

Относительные атомные массы химических элементов приведены в Периодической системе Д.И. Менделеева. В расчётах обычно используют их значения, округлённые до целых.

В таблице приведено значение относительной атомной массы магния — 24,305. Округлённое значение — 24. Значение атомной массы углерода — 12,011, а её округлённое значение — 12. Исключение — относительная атомная масса хлора: A r (Cl) = 35,5.

Значения относительных атомных масс некоторых элементов

A r A r H 1 P 31 Li 7 S 32 C 12 Cl 35,5 N 14 K 39 O 16 Ca 40 F 19 Fe 56 Na 23 Zn 65 Mg 24 Cu 64 Al 27 Br 80 Si 28 I 127

Относительная молекулярная масса M r — это отношение массы молекулы или формульной единицы к атомной единице массы.

Это тоже безразмерная величина. Она равна сумме относительных атомных масс всех химических элементов с учётом индексов в формуле вещества.