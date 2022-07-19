Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Теоретическая химия
Металлическая химическая связь Окислительно-восстановительные реакции Массовая и объемная доли Реакции ионного обмена Химические уравнения Введение в химию Молекулярная и атомная массы Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Химические реакции Количество вещества Степень окисления Расчет по химическим уравнениям Расчетные задачи Строение электронных оболочек Таблица Менделеева Растворение. Растворимость веществ в воде Типы кристаллических решёток Ковалентная полярная химическая связь Физические явления в химии Молярный объяем газов Типы химических реакций
Неорганическая химия
Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов Химические свойства солей Простые вещества - металлы Генетическая связь между классами Летучие водородные соединения Химические свойства оснований и кислот

Молекулярная и атомная массы

Масса атома обозначается символом ma и может выражаться в единицах массы: килограммах или граммах.

Массы атомов малы. Так, масса атома водорода равна ma(H) = 1,67⋅10−24 г, а масса атома углерода — ma(C) = 19,94⋅10−24 г. Использовать такие числа неудобно, поэтому в химии применяется относительная атомная масса Ar.

Относительная атомная масса — это отношение массы атома к атомной единице массы.

В качестве атомной единицы массы (а. е. м.) выбрана 1/12 часть массы атома углерода. Эта единица обозначается буквой u (от английского «unit» — единица):

1u = 1,66⋅10−24 г

Относительная атомная масса — безразмерная величина, которая показывает, во сколько раз масса атома больше атомной единицы массы.

Относительные атомные массы химических элементов приведены в Периодической системе Д.И. Менделеева. В расчётах обычно используют их значения, округлённые до целых.

В таблице приведено значение относительной атомной массы магния — 24,305.

Округлённое значение — 24.

Значение атомной массы углерода — 12,011, а её округлённое значение — 12.

Исключение — относительная атомная масса хлора: Ar(Cl) = 35,5.

Значения относительных атомных масс некоторых элементов

Ar Ar
H 1 P 31
Li 7 S 32
C 12 Cl 35,5
N 14 K 39
O 16 Ca 40
F 19 Fe 56
Na 23 Zn 65
Mg 24 Cu 64
Al 27 Br 80
Si 28 I 127

Относительная молекулярная масса Mr — это отношение массы молекулы или формульной единицы к атомной единице массы.

Это тоже безразмерная величина. Она равна сумме относительных атомных масс всех химических элементов с учётом индексов в формуле вещества.

Относительная молекулярная масса сернистого газа:

Mr(SO2) = Ar(S) + Ar(O)⋅2 = 32 + 16⋅2 = 64

Относительная молекулярная масса фосфата калия:

Mr(K3PO4) = Ar(K)⋅3 + Ar(P) + Ar(O)⋅4 = 39⋅3 + 31 + 16⋅4 = 212

Относительная молекулярная масса сульфата лития:

Mr(Li2SO4)=Ar(Li)⋅2 + Ar(S) + Ar(O)⋅4 = 7⋅2 + 32 + 4⋅16 = 110