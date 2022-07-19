Молекулярная и атомная массы

Масса атома обозначается символом ma и может выражаться в единицах массы: килограммах или граммах.
Массы атомов малы. Так, масса атома водорода равна ma(H) = 1,67⋅10−24 г, а масса атома углерода — ma(C) = 19,94⋅10−24 г. Использовать такие числа неудобно, поэтому в химии применяется относительная атомная масса Ar.
В качестве атомной единицы массы (а. е. м.) выбрана 1/12 часть массы атома углерода. Эта единица обозначается буквой u (от английского «unit» — единица):
Относительная атомная масса — безразмерная величина, которая показывает, во сколько раз масса атома больше атомной единицы массы.
Относительные атомные массы химических элементов приведены в Периодической системе Д.И. Менделеева. В расчётах обычно используют их значения, округлённые до целых.
В таблице приведено значение относительной атомной массы магния — 24,305.
Округлённое значение — 24.
Значение атомной массы углерода — 12,011, а её округлённое значение — 12.
Исключение — относительная атомная масса хлора: Ar(Cl) = 35,5.
|Ar
|Ar
|H
|1
|P
|31
|Li
|7
|S
|32
|C
|12
|Cl
|35,5
|N
|14
|K
|39
|O
|16
|Ca
|40
|F
|19
|Fe
|56
|Na
|23
|Zn
|65
|Mg
|24
|Cu
|64
|Al
|27
|Br
|80
|Si
|28
|I
|127
Это тоже безразмерная величина. Она равна сумме относительных атомных масс всех химических элементов с учётом индексов в формуле вещества.
Mr(SO2) = Ar(S) + Ar(O)⋅2 = 32 + 16⋅2 = 64
Относительная молекулярная масса фосфата калия:
Mr(K3PO4) = Ar(K)⋅3 + Ar(P) + Ar(O)⋅4 = 39⋅3 + 31 + 16⋅4 = 212
Относительная молекулярная масса сульфата лития:
Mr(Li2SO4)=Ar(Li)⋅2 + Ar(S) + Ar(O)⋅4 = 7⋅2 + 32 + 4⋅16 = 110