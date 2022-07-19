Типы кристаллических решеток:
|Тип решетки и тип химической связи
|Примеры
|Физические свойства
|Молекулярная (ковалентная химическая связь)
|Благородные газы, неметаллы, в т.ч. белый фосфор P4, кислотные оксиды, летучие водородные соединения, кислоты, органические вещества
|Летучие, непрочные, низкие температуры плавления и кипения, при обычных условиях – газы или жидкости, имеют запах
|Атомная (ковалентная химическая связь)
|ЗАПОМНИТЬ!
Алмаз (C), графит (С), бор (В), кремний (Si), фосфор красный и черный (P), германий (Ge), карборунд (SiC), диоксид кремния (SiO2) и вещества на его основе – кварц, речной песок, стекло, кремнезем, горный хрусталь, корунд (Al2O3)
|Высокая прочность, твердость, высокие температуры плавления и кипения
|Ионная (ионная химическая связь)
|Соли, в т.ч. аммония и фосфония, основания, амфотерные гидроксиды, оксиды металлов
|Твердые, тугоплавкие, нелетучие, хорошо растворяются в воде, проводят электрический ток
|Металлическая (металлическая химическая связь)
|Простые-вещества металлы и их сплавы, например, чугун, сталь и т.п.
|Имеют металлический блеск, ковкие, пластичные, хорошо проводят электрический ток и тепло