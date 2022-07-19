Типы кристаллических решеток:

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Строение электронной оболочки Скорость химической реакции Электролиз Типы химической связи Химическое равновесие Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции
Органическая химия
Углеводороды 3: алкины, алкадиены Номенклатура органических веществ Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Белки и жиры Качественные реакции в органической химии Углеводы Углеводороды 1: алканы Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Основные понятия в органической химии Химические свойства спиртов Классификация органических веществ Химические свойства альдегидов и кетонов Механизмы реакций в органической химии Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства аминов и аминокислот Химические свойства фенолов Классификация реакций в органической химии Окислительно-восстановительные реакции в органической химии
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 4
Неорганическая химия
Химические свойства неметаллов VI и VII групп Номенклатура неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неактивных металлов Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства солей Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оксидов

Типы кристаллических решеток

Кристаллическая решетка – это некий вспомогательный геометрический образ, похожий на сетку, в узлах которой могут находиться атомы, молекулы или ионы.

Типы кристаллических решеток:

Тип решетки и тип химической связи Примеры Физические свойства
Молекулярная (ковалентная химическая связь) Благородные газы, неметаллы, в т.ч. белый фосфор P4, кислотные оксиды, летучие водородные соединения, кислоты, органические вещества Летучие, непрочные, низкие температуры плавления и кипения, при обычных условиях – газы или жидкости, имеют запах
Атомная (ковалентная химическая связь) ЗАПОМНИТЬ!
Алмаз (C), графит (С), бор (В), кремний (Si), фосфор красный и черный (P), германий (Ge), карборунд (SiC), диоксид кремния (SiO2) и вещества на его основе – кварц, речной песок, стекло, кремнезем, горный хрусталь, корунд (Al2O3)		 Высокая прочность, твердость, высокие температуры плавления и кипения
Ионная (ионная химическая связь) Соли, в т.ч. аммония и фосфония, основания, амфотерные гидроксиды, оксиды металлов Твердые, тугоплавкие, нелетучие, хорошо растворяются в воде, проводят электрический ток
Металлическая (металлическая химическая связь) Простые-вещества металлы и их сплавы, например, чугун, сталь и т.п. Имеют металлический блеск, ковкие, пластичные, хорошо проводят электрический ток и тепло