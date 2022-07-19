Химическое производство: ВМС

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Гидролиз и среда водных растворов Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки Типы кристаллических решёток Типы химической связи Скорость химической реакции Электролиз Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия
Органическая химия
Классификация реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Механизмы реакций в органической химии Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства фенолов Химические свойства альдегидов и кетонов Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства спиртов Номенклатура органических веществ Классификация органических веществ Углеводороды 1: алканы Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Основные понятия в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Углеводы Белки и жиры Качественные реакции в органической химии
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1
Неорганическая химия
Химические свойства оксидов Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства неактивных металлов Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ

Химическое производство: ВМС

ВМС (Высокомолекулярные соединения) — это вещества с очень большой молекулярной массой, молекулы которых содержат повторяющиеся группировки атомов.

Пластмассы — это материалы на основе природных или синтетических высокомолекулярных соединений Применяются для производства различных технических изделий и предметов быта Кроме полимеров, в состав пластмасс входят наполнители, пластификаторы и красители.

Почему пластмассы нашли широкое применение в различных сферах жизни? Потому что они легко поддаются сверлению, резанию, фрезерованию, строганию.

Волокна – это тонкая непряденая нить растительного, животного или минерального происхождения.

Каучук – высокополимерный материал, получаемый обычно полимеризацией бутадиена, стирола, изопрена, хлорпрена, изобутилена, нитрила акриловой кислоты.

Сейчас мы рассмотрим те вещества, которые встречаются в ЕГЭ по химии