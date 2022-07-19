Химическое производство: ВМС

ВМС (Высокомолекулярные соединения) — это вещества с очень большой молекулярной массой, молекулы которых содержат повторяющиеся группировки атомов.

Пластмассы — это материалы на основе природных или синтетических высокомолекулярных соединений Применяются для производства различных технических изделий и предметов быта Кроме полимеров, в состав пластмасс входят наполнители, пластификаторы и красители.

Почему пластмассы нашли широкое применение в различных сферах жизни? Потому что они легко поддаются сверлению, резанию, фрезерованию, строганию.

Волокна – это тонкая непряденая нить растительного, животного или минерального происхождения. Каучук – высокополимерный материал, получаемый обычно полимеризацией бутадиена, стирола, изопрена, хлорпрена, изобутилена, нитрила акриловой кислоты.

Сейчас мы рассмотрим те вещества, которые встречаются в ЕГЭ по химии