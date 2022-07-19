Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Скорость химической реакции Электролиз Типы кристаллических решёток Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы химической связи Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Химическое равновесие
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота
Органическая химия
Химические свойства фенолов Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Качественные реакции в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Химические свойства альдегидов и кетонов Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводы Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация реакций в органической химии Основные понятия в органической химии Белки и жиры Номенклатура органических веществ Углеводороды 1: алканы Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Механизмы реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Химические свойства спиртов Классификация органических веществ
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства неактивных металлов Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Номенклатура неорганических веществ

Задачи на концентрацию

Химическое равновесие — состояние обратимой реакции, при котором скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции.

Химическое равновесие имеет динамический характер. Это означает, что в состоянии химического равновесия и прямая, и обратная реакции продолжают протекать, но так как их скорости равны, то концентрации всех веществ в реакционной системе не меняются. Эти концентрации называются равновесными.

Количественной характеристикой химического равновесия служит константа равновесия. Она определяется через концентрации всех участников реакции в состоянии равновесия, т. е. через равновесные концентрации. Для обратимой реакции, протекающей в растворе или в газовой фазе, константа равновесия равна произведению равновесных концентраций продуктов, деленному на произведение равновесных концентраций исходных веществ, причем концентрация каждого вещества возводится в степень, равную коэффициенту при этом веществе в уравнении реакции:

H2 + I2 = 2HI

Константы равновесия характеризуются следующими общими свойствами.

1. Константы равновесия зависят только от природы реагирующих веществ и температуры.

2. Любая константа равновесия не зависит от концентраций отдельных веществ (поэтому она и называется константой). При изменении концентрации любого из веществ концентрации остальных веществ также изменяются, и константа равновесия остается постоянной. При любой начальной концентрации веществ, их равновесные концентрации однозначно определяются константой равновесия.

3. Чем больше константа равновесия, тем сильнее равновесие смещено в сторону образования продуктов прямой реакции. Очень большое значение константы равновесия соответствует практически необратимой реакции, а очень малое значение говорит о том, что прямая реакция практически не протекает.

Константы равновесия позволяют рассчитывать концентрации веществ при химическом равновесии и выход продуктов реакций, что особенно важно при разработке промышленных технологических процессов. Чем больше константа равновесия, тем выше выход продуктов реакции.

Пример.

В замкнутой системе постоянного объема в результате протекания обратимой реакции в реакционной системе

СО(г) + 2H2(г) ↔︎ СН3-ОН(г)

установилось химическое равновесие.

Используя данные, приведенные в таблице, определите исходную концентрацию СО и равновесную концентрацию H2.

Реагент СО H2 СН3-ОН

Исходная концентрация,

моль/л

 X 0,4 0

Равновесная концентрация,

моль/л

 0,15 Y 0,12

Решение:

Начнем с равновесной концентрации. Формально это та концентрация вещества, которая установилась после протекания химического превращения.

Известно, что в результате реакции образовалось метанола концентрацией 0,12 моль/л. По уравнению реакции можем сказать о том, что количества вещества водорода в два раза больше, чем метанола, поэтому его прореагировало 0,24 моль. Таким образом, после протекания реакции в растворе осталось 0,4 – 0,24 = 0,16 моль. А так как мы имеем дело с реактором постоянного объема, то можем отметить равновесную концентрацию: Y = 0,16 моль.

Реагент СО H2 СН3-ОН

Исходная концентрация,

моль/л

 X 0,4 0

Равновесная концентрация,

моль/л

 0,15 0,16 0,12

Теперь перейдем к расчету исходной концентрации СО. Она будет складываться из затраченного количества вещества на реакцию и из равновесной концентрации.

Равновесная концентрация нам известна, а затраченное количество вещества мы можем узнать из соотношения коэффициентов в уравнении реакции. Количества вещества метанола и СО равны, значит, исходная концентрация будет равна 0,15 + 0,12 = 0,27 моль/л.

Реагент СО H2 СН3-ОН

Исходная концентрация,

моль/л

 0,27 0,4 0

Равновесная концентрация,

моль/л

 0,15 0,16 0,12

Таким образом, алгоритм решения задания на концентрации имеет вид:

1) Ищем неизвестную равновесную концентрацию. Для этого из исходной концентрации вычитаем количество прореагировавшего вещества (смотрим на соотношение коэффициентов в уравнении реакции).

2) Ищем неизвестную равновесную концентрацию. Для этого складываем равновесную концентрацию и количество прореагировавшего вещества (смотрим на соотношение коэффициентов в уравнении реакции).