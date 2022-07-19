Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Органическая химия
Углеводороды 1: алканы Основные понятия в органической химии Белки и жиры Углеводороды 3: алкины, алкадиены Химические свойства альдегидов и кетонов Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Химические свойства аминов и аминокислот Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства фенолов Классификация реакций в органической химии Химические свойства спиртов Номенклатура органических веществ Углеводы Механизмы реакций в органической химии Качественные реакции в органической химии Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Классификация органических веществ
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Взаимосвязь неорганических веществ Химические свойства солей Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ
Теоретические основы в химии
Скорость химической реакции Электролиз Окислительно-восстановительные реакции Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Типы химической связи Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак

Номенклатура неорганических веществ

Формулы большинства неорганических веществ записывают в последовательности от катиона к аниону, от металла к неметаллу, от менее активного неметалла к более электроотрицательному.

В летучих водородных соединениях элементов на первое место ставится этот элемент, а затем водород: СН4, NH3.

В России названия оксидов, оснований, солей часто составляют от аниона к катиону, называя справа налево входящие в это соединение атомы или группы атомов.

  • Оксиды

Название оксидов строится по принципу: «оксид» + «название элемента в родительном падеже» + «валентность элемента, если она переменная».

Cr2O3 – оксид хрома (III), Р2О5 – оксид фосфора (V)

  • Гидроксиды

Название гидроксидов строится по принципу: «гидроксид» + «название элемента в родительном падеже» + «валентность элемента, если она переменная».

Fe(OH)2 – гидроксид железа (II), LiOH – гидроксид лития

  • Кислоты

Кислородсодержащие кислоты, имеющие в своем составе атом неметалла или металла в высшей степени окисления, имеют суффикс –НАЯ или –ВАЯ (кислота), в предыдущей степени – ИСТАЯ (кислота).

HNO3 – азотНАЯ кислота, HNO2 – азотИСТАЯ кислота, HMnO4 – марганцеВАЯ кислота, H2MnO4 – марганцовИСТАЯ кислота

Следующий список кислот и названий кислот и кислотных остатков рекомендуется выучить наизусть.

Название Формула Остаток

плавиковая

фтороводородная

 HF фторид

соляная

хлороводородная

 HCl хлорид
бромоводородная HBr бромид
иодоводородная HI иодид
хлорноватистая HClO гипохлорит
хлористая HClO2 хлорит
хлорноватая HClO3 хлорат
хлорная HClO4 перхлорат
азотистая HNO2 нитрит
азотная HNO3 нитрат
сероводородная H2S сульфид
сернистая H2SO3 сульфит
серная H2SO4 сульфат
ортофосфорная H3PO4 фосфат
фосфористая H3PO3 фосфит
метафосфорная HPO3 метафосфат
кремниевая H2SiO3 силикат
угольная H2CO3 карбонат
марганцовистая H2MnO4 манганат
марганцевая HMnO4 перманганат
хромовая H2CrO4 хромат
дихромовая H2Cr2O7 дихромат

  • Соли

Названия средних солей строятся по принципу: «название кислотного остатка» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».

K2SO3 – сульфит калия, NaMnO4 – перманганат натрия

Названия кислых солей строятся следующим образом: «название кислотного остатка с приставкой ГИДРО» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».

NaHS – гидросульфид натрия, NH4H2PO4 – дигидрофосфат аммония

Названия основных солей строятся так: «название кислотного остатка с приставкой ГИДРОКСО» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».

MgOHCl – гидроксохлорид магния, (CuOH)2CO3 – гидроксокарбонат меди (II)

Номенклатура комплексных солей несколько сложнее, но для сдачи ЕГЭ многого знать не нужно. Следует уметь называть комплексные соли, образованные щелочами и амфотерными соединениями.

Na2[Zn(OH)4]

4 – тетра

ОН – гидроксо

Zn – цинкат

Na – натрия

=тетрагидроксоцинкат натрия

Под тривиальной номенклатурой понимают названия, связанные либо с применением вещества в быту, либо с физико-химическими свойствами.

В ЕГЭ могут встретиться следующие тривиальные названия веществ:

Формула Название
SiO2 кварц, кремнезем
FeS2 пирит
NaOH

едкий натр

каустическая сода
CaCO3 мел, мрамор
Fe3O4 железная окалина
CO угарный газ
SiC карборунд
KClO3 бертолетова соль
СаО негашеная известь
Ca(OH)2 гашеная известь
K2CO3 поташ
NaHCO3 пищевая сода
Na2CO3 сода