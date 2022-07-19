Номенклатура неорганических веществ

Формулы большинства неорганических веществ записывают в последовательности от катиона к аниону, от металла к неметаллу, от менее активного неметалла к более электроотрицательному.

В летучих водородных соединениях элементов на первое место ставится этот элемент, а затем водород: СН 4 , NH 3 .

В России названия оксидов, оснований, солей часто составляют от аниона к катиону, называя справа налево входящие в это соединение атомы или группы атомов.

Оксиды

Название оксидов строится по принципу: «оксид» + «название элемента в родительном падеже» + «валентность элемента, если она переменная».

Cr 2 O 3 – оксид хрома (III), Р 2 О 5 – оксид фосфора (V)

Гидроксиды

Название гидроксидов строится по принципу: «гидроксид» + «название элемента в родительном падеже» + «валентность элемента, если она переменная».

Fe(OH) 2 – гидроксид железа (II), LiOH – гидроксид лития

Кислоты

Кислородсодержащие кислоты, имеющие в своем составе атом неметалла или металла в высшей степени окисления, имеют суффикс –НАЯ или –ВАЯ (кислота), в предыдущей степени – ИСТАЯ (кислота).

HNO 3 – азотНАЯ кислота, HNO 2 – азотИСТАЯ кислота, HMnO 4 – марганцеВАЯ кислота, H 2 MnO 4 – марганцовИСТАЯ кислота

Следующий список кислот и названий кислот и кислотных остатков рекомендуется выучить наизусть.

Название Формула Остаток плавиковая фтороводородная HF фторид соляная хлороводородная HCl хлорид бромоводородная HBr бромид иодоводородная HI иодид хлорноватистая HClO гипохлорит хлористая HClO 2 хлорит хлорноватая HClO 3 хлорат хлорная HClO 4 перхлорат азотистая HNO 2 нитрит азотная HNO 3 нитрат сероводородная H 2 S сульфид сернистая H 2 SO 3 сульфит серная H 2 SO 4 сульфат ортофосфорная H 3 PO 4 фосфат фосфористая H 3 PO 3 фосфит метафосфорная HPO 3 метафосфат кремниевая H 2 SiO 3 силикат угольная H 2 CO 3 карбонат марганцовистая H 2 MnO 4 манганат марганцевая HMnO 4 перманганат хромовая H 2 CrO 4 хромат дихромовая H 2 Cr 2 O 7 дихромат

Соли

Названия средних солей строятся по принципу: «название кислотного остатка» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».

K 2 SO 3 – сульфит калия, NaMnO 4 – перманганат натрия

Названия кислых солей строятся следующим образом: «название кислотного остатка с приставкой ГИДРО» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».

NaHS – гидросульфид натрия, NH 4 H 2 PO 4 – дигидрофосфат аммония

Названия основных солей строятся так: «название кислотного остатка с приставкой ГИДРОКСО» + «название катиона» + «валентность металла, если она переменная».

MgOHCl – гидроксохлорид магния, (CuOH) 2 CO 3 – гидроксокарбонат меди (II)

Номенклатура комплексных солей несколько сложнее, но для сдачи ЕГЭ многого знать не нужно. Следует уметь называть комплексные соли, образованные щелочами и амфотерными соединениями.

2 [Zn(OH) 4 ] Na[Zn(OH) 4 – тетра ОН – гидроксо Zn – цинкат Na – натрия =тетрагидроксоцинкат натрия

Под тривиальной номенклатурой понимают названия, связанные либо с применением вещества в быту, либо с физико-химическими свойствами.

В ЕГЭ могут встретиться следующие тривиальные названия веществ: