Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Скорость химической реакции Электролиз Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Типы химической связи Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота
Органическая химия
Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Механизмы реакций в органической химии Качественные реакции в органической химии Углеводороды 1: алканы Классификация реакций в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Номенклатура органических веществ Классификация органических веществ Белки и жиры Углеводы Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства фенолов Химические свойства спиртов
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Качественные реакции в неорганической химии Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ

Классификация реакций в органической химии

При протекании химических реакций происходит разрыв одних и возникновение других связей. Химические реакции условно делят на органические и неорганические. Органическими реакциям принято считать реакции, в которых, по крайней мере, одно из реагирующих веществ является органическим соединением, изменяющим свою молекулярную структуру в процессе реакции. Рассмотрим типы органических реакций.

Классифицируем реакции по характеру химических превращений.

Еще одним признаком классификации служит механизм разрыва связи в реагирующих молекулах. Выделяют два типа реакций:

  • реакции, идущие по гетеролитическому (ионному) механизму;

  • реакции, идущие по гомолитическому (радикальному) механизму.

В реакциях, протекающих по гетеролитическому механизму, образуются промежуточные частицы ионного типа с заряженным атомом углерода. Склонность к гетеролитическому разрыву проявляют сильно полярные, например Н–O, С–О и легко поляризуемые, например С–Вr, С–I, связи.

В реакциях, протекающих по гомолитическому механизму, на первой стадии происходит разрыв ковалентной связи с образованием радикалов. Далее образовавшийся свободный радикал выступает в качестве атакующего реагента. Разрыв связи по радикальному механизму свойственен для неполярных или малополярных ковалентных связей (С–С, N–N, С–Н).