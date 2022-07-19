Человек в мире веществ

Организм человека — это сложнейшая система, это живая лаборатория, в которой постоянно протекает множество химических реакций. Используя различные химические вещества для борьбы с заболеваниями, вы помогаете вернуть организму способность нормально функционировать. Какие это вещества? Это различные лекарства.

Одно из важнейших свойств лекарства — это точная доставка его в ту часть организма, где необходимо произвести лечебный эффект. Однако даже лекарства могут быть исключительно опасными, если использовать их неразумно, неграмотно. Необходимо помнить, что лекарства надо применять только по назначению врача.

Вам хорошо известны такие лекарственные средства, как пероксид водорода, йодная спиртовая настойка, — это отличные антисептики, а нашатырный спирт (раствор аммиака) возбуждает дыхательный центр. Эти лекарства должны быть всегда у вас под рукой и обязательно находиться в вашей домашней аптечке.

Парфюмерия и косметика — понятия близкие и имеют прямое отношение к здоровью человека.

Это разнообразные кремы, лосьоны, лаки, дезодоранты, пудра, губная помада и т. д. Парфюмерно-косметические средства относятся к средствам гигиены и вам хорошо известны.

Гигиена — это раздел профилактической медицины, изучающий влияние внешней среды на здоровье человека.

Но надо помнить, что не все средства гигиены подходят человеку, многие из них могут вызвать аллергию. Поэтому, прежде чем купить то или иное парфюмерно-косметическое средство, надо внимательно ознакомиться с надписью на этикетке или упаковке, где даны состав и правила пользования этим гигиеническим средством. Обязательно выполняйте правило — перед сном надо очистить кожу от косметических средств!

К важнейшим гигиеническим средствам относят мыла и моющие средства. Обыкновенное мыло — это соль высшей карбоновой кислоты и активного металла (натрия или калия). Соли натрия образуют твердое мыло (C 17 H 35 COONa), а соли калия — жидкое мыло (С 17 Н 35 СООК). Для придания мылу приятного запаха во время его приготовления в продукт добавляют различные душистые вещества, для смягчения кожи — питательные кремы и глицерин. Соли натрия и калия хорошо растворимы в воде и хорошо мылятся в воде.

Важнейшим условием гигиены является чистка зубов. Для этого применяется зубная паста. Доказано, что соединения фтора препятствуют возникновению кариеса, поэтому в зубную пасту стали добавлять соли, содержащие фтор. Для укрепления десен начали изготавливать пасты на воде из лечебных источников. Приятный вкус и запах зубной пасте придают различные компоненты: ментол, мятное, гвоздичное и эвкалиптовое масла и другие.

Во всех случаях внимательно читайте этикетки на этих продуктах! Будьте красивыми и здоровыми!