Химические свойства оксидов

Оксиды – бинарные соединения, в которых один из элементов кислород в степени окисления -2.

Оксиды делятся на несколько групп – кислотные, основные, амфотерные и несолеобразующие. Кислотные оксиды соответствуют кислотам, основные – основаниям, амфотерные – амфотерным гидроксидам. Несолеобразующие оксиды не соответствуют ни кислотам, ни основаниям.

Степень окисления элемента (металла или неметалла) в оксиде обуславливает его принадлежность к определенной группе. Так, если элемент в оксиде представлен в виде металла, то степень окисления (СО) будет определять его класс следующим образом:

СО металла +1, +2 СО металла +3, +4 СО металла +5, +6, +7 Основный Амфотерный Кислотный Пример: Na 2 O, BaO Пример: Al 2 O 3 , MnO 2 Пример: CrO 3 , Mn 2 O 7 Иск. BeО, ZnO, SnO, PbO - амфотерные Иск. BeО, ZnO, SnO, PbO – амфотерные при СО +2 ­–

Если оксид образован элементом - неметаллом, то распределение по классам оксидов будет выглядеть так:

СО неметалла +1, +2 СО неметалла больше или равна +3 Несолеобразующий Кислотный Пример: N 2 O, NO Пример: N 2 O 5 , CO 2 Иск. Cl 2 O - кислотный Иск. Cl 2 O – кислотный при СО +1

Общими свойствами кислотных и основных оксидов являются кислотно – основные взаимодействия, которые можно отразить в виде схемы.

*ЩМ – щелочные металлы и ЩЗМ – щелочноземельные металлы.

То есть основные оксиды реагируют с кислотными оксидами, с кислотами, с водой (если образованы ЩМ или ЩЗМ), но не реагируют с другими основными оксидами и щелочами.

CaO + CO 2 → CaCO 3

CaO + 2HNO 3 → Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O

СаО + Н 2 О → Ca(ОН) 2

Кислотные оксиды реагируют с основными оксидами, щелочами и водой (кроме оксида кремния (IV)). Не реагируют с кислотами и кислотными оксидами.

SO 2 + K 2 O → K 2 SO 3

CO 2 + 2NaOH (избыток) → Na 2 СO 3 + H 2 O

SO 3 + Н 2 О → H 2 SO 4

CrO 3 + Н 2 О → H 2 CrO 4

Амфотерные оксиды обладают и кислотными, и основными свойствами. Подробнее рассмотрим их в курсе 9 класса.