Химические свойства оксидов

Оксиды делятся на несколько групп – кислотные, основные, амфотерные и несолеобразующие. Кислотные оксиды соответствуют кислотам, основные – основаниям, амфотерные – амфотерным гидроксидам. Несолеобразующие оксиды не соответствуют ни кислотам, ни основаниям.
Степень окисления элемента (металла или неметалла) в оксиде обуславливает его принадлежность к определенной группе. Так, если элемент в оксиде представлен в виде металла, то степень окисления (СО) будет определять его класс следующим образом:
|СО металла +1, +2
|СО металла +3, +4
|СО металла +5, +6, +7
|Основный
|Амфотерный
|Кислотный
|Пример: Na2O, BaO
|Пример: Al2O3, MnO2
|Пример: CrO3, Mn2O7
|Иск. BeО, ZnO, SnO, PbO - амфотерные
|Иск. BeО, ZnO, SnO, PbO – амфотерные при СО +2
|–
Если оксид образован элементом - неметаллом, то распределение по классам оксидов будет выглядеть так:
|СО неметалла +1, +2
|СО неметалла больше или равна +3
|Несолеобразующий
|Кислотный
|Пример: N2O, NO
|Пример: N2O5, CO2
|Иск. Cl2O - кислотный
|Иск. Cl2O – кислотный при СО +1
Общими свойствами кислотных и основных оксидов являются кислотно – основные взаимодействия, которые можно отразить в виде схемы.
*ЩМ – щелочные металлы и ЩЗМ – щелочноземельные металлы.
То есть основные оксиды реагируют с кислотными оксидами, с кислотами, с водой (если образованы ЩМ или ЩЗМ), но не реагируют с другими основными оксидами и щелочами.
CaO + CO2 → CaCO3
CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O
СаО + Н2О → Ca(ОН)2
Кислотные оксиды реагируют с основными оксидами, щелочами и водой (кроме оксида кремния (IV)). Не реагируют с кислотами и кислотными оксидами.
SO2 + K2O → K2SO3
CO2 + 2NaOH(избыток) → Na2СO3 + H2O
SO3 + Н2О → H2SO4
CrO3 + Н2О → H2CrO4
Амфотерные оксиды обладают и кислотными, и основными свойствами. Подробнее рассмотрим их в курсе 9 класса.