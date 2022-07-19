Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Теоретическая химия
Металлическая химическая связь Массовая и объемная доли Химические уравнения Степень окисления Молекулярная и атомная массы Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Строение электронных оболочек Типы кристаллических решёток Количество вещества Молярный объяем газов Окислительно-восстановительные реакции Введение в химию Расчетные задачи Типы химических реакций Растворение. Растворимость веществ в воде Ковалентная полярная химическая связь Физические явления в химии Реакции ионного обмена Химические реакции Расчет по химическим уравнениям Таблица Менделеева
Неорганическая химия
Летучие водородные соединения Химические свойства оснований и кислот Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов Химические свойства солей Простые вещества - металлы Генетическая связь между классами

Химические свойства оксидов

Оксиды – бинарные соединения, в которых один из элементов кислород в степени окисления -2.

Оксиды делятся на несколько групп – кислотные, основные, амфотерные и несолеобразующие. Кислотные оксиды соответствуют кислотам, основные – основаниям, амфотерные – амфотерным гидроксидам. Несолеобразующие оксиды не соответствуют ни кислотам, ни основаниям.

Степень окисления элемента (металла или неметалла) в оксиде обуславливает его принадлежность к определенной группе. Так, если элемент в оксиде представлен в виде металла, то степень окисления (СО) будет определять его класс следующим образом:

СО металла +1, +2 СО металла +3, +4 СО металла +5, +6, +7
Основный Амфотерный Кислотный
Пример: Na2O, BaO Пример: Al2O3, MnO2 Пример: CrO3, Mn2O7
Иск. BeО, ZnO, SnO, PbO - амфотерные Иск. BeО, ZnO, SnO, PbO – амфотерные при СО +2 ­–

Если оксид образован элементом - неметаллом, то распределение по классам оксидов будет выглядеть так:

СО неметалла +1, +2 СО неметалла больше или равна +3
Несолеобразующий Кислотный
Пример: N2O, NO Пример: N2O5, CO2
Иск. Cl2O - кислотный Иск. Cl2O – кислотный при СО +1

Общими свойствами кислотных и основных оксидов являются кислотно – основные взаимодействия, которые можно отразить в виде схемы.

*ЩМ – щелочные металлы и ЩЗМ – щелочноземельные металлы.

То есть основные оксиды реагируют с кислотными оксидами, с кислотами, с водой (если образованы ЩМ или ЩЗМ), но не реагируют с другими основными оксидами и щелочами.

  • CaO + CO2 → CaCO3

  • CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

  • СаО + Н2О → Ca(ОН)2

Кислотные оксиды реагируют с основными оксидами, щелочами и водой (кроме оксида кремния (IV)). Не реагируют с кислотами и кислотными оксидами.

  • SO2 + K2O → K2SO3

  • CO2 + 2NaOH(избыток) → Na2СO3 + H2O

  • SO3 + Н2О → H2SO4

  • CrO3 + Н2О → H2CrO4

Амфотерные оксиды обладают и кислотными, и основными свойствами. Подробнее рассмотрим их в курсе 9 класса.