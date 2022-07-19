Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Органическая химия
Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Химические свойства спиртов Классификация органических веществ Номенклатура органических веществ Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводы Классификация реакций в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 1: алканы Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Механизмы реакций в органической химии Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства фенолов Белки и жиры Качественные реакции в органической химии
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ
Теоретические основы в химии
Электролиз Типы химической связи Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Степень окисления и валентность Скорость химической реакции Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Электролитическая диссоциация
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС

Номенклатура органических веществ

Номенклатура – это правила, по которым формируют наименования веществ.

Согласно принципам международной номенклатуры IUPAC, для названия органического вещества необходимо:

  1. Найти самую длинную углеродную цепь и пронумеровать ее правильно.

  2. Назвать исходный углеводород с такой длиной цепи.

  3. Назвать заместители, функциональные группы и кратные связи, имеющиеся в молекуле, и указать цифрой их местонахождение.

Главной углеродной цепью в молекуле является самая длинная цепь углеродных атомов.

Главная углеродная цепь должна быть пронумерована правильно:

  • Нумерацию начинают с того конца цепи, к которому ближе разветвление;

  • Сумма номеров всех атомов углерода, которые имеют заместители, кратные связи и функциональные группы, должна быть наименьшей;

  • Кратная связь (двойная, тройная) и функциональная группы имеют преимущество в нумерации, то есть должны иметь наименьший возможный номер. Если в молекуле есть и двойная, и тройная связи, то двойная связь имеет преимущество;

  • Атом углерода в альдегидной или кислотной группе должен иметь номер 1.

Названия всех заместителей записывают перед названием углеводорода и указывают цифрой номер атома углерода, у которого находится заместитель.

Если у второго атома углерода в цепи есть заместитель – СН3, то записывают «2-метил» перед названием всего вещества.

Одинаковые заместители, кратные связи и функциональные группы объединяют в названиях с помощью префиксов: две группы – «ди», три группы – «три», четыре группы – «тетра» и т.д.

Если в веществе на 3 и 5 месте расположены по одной группе СН3-, то перед названием вещества следует написать «3,5-диметил».

Кратные связи и функциональные группы:

  • Кратные связи называют, заменяя суффикс – ан в названии углеводорода, определяющего главную цепь, на соответствующее родовое окончание и указывая цифрой их местонахождение;

  • Функциональные группы указывают, добавляя соответствующий суффикс к названию углеводорода: для спиртов – ол, альдегидов – аль, кетонов – он, карбоновых кислот – овая кислота и др.

Заместители принято перечислять в алфавитном порядке.