Химические свойства солей
|
средняя
соль +
|
|1.
|+ Ме1
|
соль + Ме2
|2.
|+ кислота (р)
|
соль2 + к-та2
|
кислая соль
|
(недостаток)
(избыток)
|
средняя соль и амфотерный гидроксид
две средние соли и вода
|3.
|+ щелочь
|
соль2 + основание
|4.
|+ соль
|
соль + соль
|5.
|+ соль + Н2О
|
соль + нерастворимое основание + газ
|6.
|разложение
|продукты зависят от природы соли
Примеры таких взаимодействий:
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag
FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑
CaCO3 + CO2 + Н2О → Ca(НCO3)2
Na2ZnO2 + H2SO4 (недост.) → Na2SO4+Zn(OH)2
Na2ZnO2 + 2H2SO4 (изб.) → Na2SO4+ZnSO4 + 2Н2О
K2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ +2KOH
Na2CO3 + Ca(NO3)2 → CaCO3↓ +2NaNO3
2FeCl3 + 3Na2CO3 → 6NaCl + 2Fe(OH)3↓ + 3CO2 ↑
2AgNO3 → 2Ag +2NO2 + O2
BaCO3 → CO2 + BaO
Химические свойства основных солей
|основная соль +
|
продукт
|1.
|+ кислота (р)
|соль2 + Н2О
|2.
|+ щелочь
|
нерастворимое основание + средняя соль
|3.
|+ кислая соль сильной кислоты
|две средние соли + Н2О
Примеры таких взаимодействий:
3Al(OH)2Cl +6HNO3 → AlCl3 + 2Al(NO3)3 + 3H2O
Al(OH)2Cl +2HCl → AlCl3 + 2H2O
(MgOH)NO3 + KOH → Mg(OH)2 + KNO3
(CaOH)2SO4 + 2KHSO4 → 2CaSO4 +K2SO4 + 2H2O
(MgOH)NO3 + KHSO4 → MgSO4 + KNO3 + H2O
Химические свойства кислых солей
|кислая соль +
|
продукт
|1.
|+ Ме
|
две средние соли + Н2
|2.
|+ кислота (р)
|
соль2 + к-та2
|3.
|+ щелочь
|средняя соль и вода
|4.
|+ основный /амфотерный оксид
|
две средние соли + Н2О
|5.
|разложение
|продукты зависят от природы соли
Примеры таких взаимодействий:
2KHSO4 + Mg → MgSO4 + K2SO4 + Н2
NaНCO3 + CH3COOH → CH3COONa + CO2 + Н2О
2KНCO3 + 2NaOH → K2CO3 + Na2CO3 + 2Н2О
KНCO3 + KOH → K2CO3 + Н2О
2KHSO4 + MgО → MgSO4 + K2SO4 + Н2О
6KHSO4 + Al2O3 → Al2(SO4)2 + 3K2SO4 + 3Н2О
3ZnHPO4 → Zn3(PO4)2 + H3PO4
Химические свойства комплексных солей
|комплексная соль +
|
продукт
|1.
|+ сильная кислота
|
средняя соль + амфотерный гидроксид + вода
две средние соли + вода
|2.
|+ слабая кислота /кислотный оксид
|
средняя соль активного металла + амфотерный гидроксид + вода
кислая соль активного металла + амфотерный гидроксид + вода
|3.
|+ соль слабого основания
|слабые основания + средняя соль активного металла
Примеры таких взаимодействий:
Na2[Zn(OH)4](p-p) + 2HCl→ 2NaCl + Zn(OH)2 + 2H2O
Na2[Zn(OH)4](p-p) +4HCl(изб.)→ 2NaCl + ZnCl2 + 4H2O
2Na[Al(OH)4](p-p) +CO2→ Na2CO3 + 2Al(OH)3 + H2O
Na[Al(OH)4](p-p) +H2S(изб.)→ NaHS + Al(OH)3 + H2O
3Na2[Zn(OH)4](p-p) + 2AlCl3 → 6NaCl + 3Zn(OH)2 + 2Al(OH)3