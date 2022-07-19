Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Химия
Теоретическая химия
Типы химической связи Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки Степень окисления и валентность Типы химических реакций Реакции ионного обмена Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Качественные реакции Химические элементы
Химия и жизнь
Лабороторное оборудование Человек в мире химических реакций Правила работы в лаборатории Человек в мире веществ Человек в мире материалов Лаборатория Расчет по химическим уравнениям Химическое загрязнение окружающей среды Массовая доля вещества
Неорганическая химия
Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства солей Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ

Химические свойства солей

Химические свойства солей

средняя

соль +

  • продукт

  • условия реакции
1. + Ме1

соль + Ме2

  • Ме1 в РНМ левее металла соли;

  • обе соли растворимы;

  • Ме1 – любой, кроме ЩМ.
2. + кислота (р)

соль2 + к-та2

  • среди продуктов осадок или газ.

кислая соль

  • реагент – средняя соль той же кислоты;

  • кислота – многоосновная.

(недостаток)

(избыток)

средняя соль и амфотерный гидроксид

  • реагент – средняя соль с атомной частицей амфотерного металла.

две средние соли и вода

  • реагент – средняя соль с атомной частицей амфотерного металла.
3. + щелочь

соль2 + основание

  • среди продуктов осадок или газ.
4. + соль

соль + соль

  • реагенты растворимые;

  • среди продуктов - осадок.
5. + соль + Н2О

соль + нерастворимое основание + газ

  • реагенты – соль слабого основания и сильной кислоты и соль сильного основания и летучей кислоты.
6. разложение продукты зависят от природы соли

Примеры таких взаимодействий:

  1. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

  2. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

CaCO3 + CO2 + Н2О → Ca(НCO3)2

Na2ZnO2 + H2SO4 (недост.) → Na2SO4+Zn(OH)2

Na2ZnO2 + 2H2SO4 (изб.) → Na2SO4+ZnSO4 + 2Н2О

  1. K2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ +2KOH

  2. Na2CO3 + Ca(NO3)2 → CaCO3↓ +2NaNO3

  3. 2FeCl3 + 3Na2CO3 → 6NaCl + 2Fe(OH)3↓ + 3CO2

  4. 2AgNO3 → 2Ag +2NO2 + O2

BaCO3 → CO2 + BaO

Химические свойства основных солей

основная соль +

продукт

  • условия

  • реакции
1. + кислота (р) соль2 + Н2О
2. + щелочь

нерастворимое основание + средняя соль

  • реагент – основная соль слабого основания.
3. + кислая соль сильной кислоты две средние соли + Н2О

Примеры таких взаимодействий:

  1. 3Al(OH)2Cl +6HNO3 → AlCl3 + 2Al(NO3)3 + 3H2O

Al(OH)2Cl +2HCl → AlCl3 + 2H2O

  1. (MgOH)NO3 + KOH → Mg(OH)2 + KNO3

  2. (CaOH)2SO4 + 2KHSO4 → 2CaSO4 +K2SO4 + 2H2O

(MgOH)NO3 + KHSO4 → MgSO4 + KNO3 + H2O

Химические свойства кислых солей

кислая соль +

продукт

  • условия реакции
1. + Ме

две средние соли + Н2

  • Ме в РНМ до водорода;

  • реагент – кислая соль сильной кислоты.
2. + кислота (р)

соль2 + к-та2

  • реагент – кислая соль слабой кислоты;

  • реагент - сильная кислота.
3. + щелочь средняя соль и вода
4. + основный /амфотерный оксид

две средние соли + Н2О

  • реагент – кислая соль сильной кислоты.
5. разложение продукты зависят от природы соли

Примеры таких взаимодействий:

  1. 2KHSO4 + Mg → MgSO4 + K2SO4 + Н2

  2. NaНCO3 + CH3COOH → CH3COONa + CO2 + Н2О

  3. 2KНCO3 + 2NaOH → K2CO3 + Na2CO3 + 2Н2О

KНCO3 + KOH → K2CO3 + Н2О

  1. 2KHSO4 + MgО → MgSO4 + K2SO4 + Н2О

6KHSO4 + Al2O3 → Al2(SO4)2 + 3K2SO4 + 3Н2О

  1. 3ZnHPO4 → Zn3(PO4)2 + H3PO4

Химические свойства комплексных солей

комплексная соль +

продукт

  • условия реакции
1. + сильная кислота

средняя соль + амфотерный гидроксид + вода

две средние соли + вода

  • избыток кислоты.
2. + слабая кислота /кислотный оксид

средняя соль активного металла + амфотерный гидроксид + вода

кислая соль активного металла + амфотерный гидроксид + вода

  • избыток кислоты/оксида
3. + соль слабого основания слабые основания + средняя соль активного металла

Примеры таких взаимодействий:

  1. Na2[Zn(OH)4](p-p) + 2HCl→ 2NaCl + Zn(OH)2 + 2H2O

Na2[Zn(OH)4](p-p) +4HCl(изб.)→ 2NaCl + ZnCl2 + 4H2O

  1. 2Na[Al(OH)4](p-p) +CO2→ Na2CO3 + 2Al(OH)3 + H2O

Na[Al(OH)4](p-p) +H2S(изб.)→ NaHS + Al(OH)3 + H2O

  1. 3Na2[Zn(OH)4](p-p) + 2AlCl3 → 6NaCl + 3Zn(OH)2 + 2Al(OH)3