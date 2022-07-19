Углеводороды 2: алкены и циклоалканы

Алкены — это ненасыщенные непредельные углеводороды. Молекулы алкенов содержат одну двойную связь между атомами углерода, все остальные связи – одинарные.

Алкены – химически активные вещества. Это объясняется наличием кратной связи. За счет одной пи-связи, которая достаточно легко разрывается, алкены способны вступать в реакции присоединения.

Присоединение к несимметричным алкенам происходит по правилу Марковникова: водород присоединяется к наиболее гидрированному атому углерода, а гетероатом – к наименее гидрированному. Однако в присутствии перекисей или при наличии заместителей с отрицательным индуктивным эффектом (электроотрицательные атомы) присоединение происходит с точностью до наоборот правила Марковникова.

Циклоалканы — это насыщенные алициклические углеводороды.

Большие (от 5 атомов углерода в цикле) и малые (3-4 атома углерода) циклы кардинально различаются по химическим свойствам. Циклопропан и циклобутан похожи по своим свойствам на алкены и вступают в реакции присоединения с раскрытием цикла. Являются химически активными за счет напряжения связей между углеродами. А циклогексан и циклопентан – достаточно инертные и этим сходны с алканами. Они вступают в реакции замещения с сохранением цикла.

Все представители данных классов способны вступать в реакции окисления с такими сильными окислителями, как KMnO 4 K 2 Cr 2 O 7 в растворах.

1. Мягкое окисления в нейтральной среде на холоде (реакция Вагнера).

CH 2 =CH 2 + [O] + H 2 O → CH 2 (OH) – CH 2 (OH) этиленгликоль

СH 3 -CH=CH 2 + [O] + H 2 O → CH 3 -CH(OH) – CH 2 (OH) пропандиол-1,2

Сигма-связь между атомами углерода при двойной связи сохраняется, но происходит разрыв пи-связей с образованием двух новых сигма-связей с гидроксо-группами.

2. Жесткое окисление в кислой среде при нагревании.

CH 2 =CH 2 + [O] → 2CO 2 углекислый газ

CH 3 -CH=CH 2 + [O] → CH 3 COOH уксусная кислота + CO 2 углекислый газ

(CH 3 ) 2 -C=CH 2 + [O] → CH 3 -C(O)-CH 3 ацетон + CO 2 углекислый газ

CH 3 -CH=CH-СH 3 + [O] → 2 CH 3 COOH уксусная кислота

(CH 3 ) 2 -C=C-(CH 3 ) 2 + [O] → 2CH 3 -C(O)-CH 3 ацетон

(CH 3 ) 2 -C=CH-CH 3 + [O] → CH 3 -C(O)-CH 3 ацетон + CH 3 COOH уксусная кислота

Полностью разрушается двойная связь: и сигма, и пи. При этом фрагмент из одного атома углерода переходит в углекислый газ, из двух линейный и более – в карбоновые кислоты, а разветвленные фрагменты углеродной цепи – в кетоны.

3. Жесткое окисление в нейтральной среде при нагревании.

3CH 2 =CH 2 + 12KMnO 4 → 6K 2 CO 3 + 12MnO 2 + 6H 2 O

3CH 3 -CH=CH-СH 3 + 8KMnO 4 → 6CH 3 COOK + 8 MnO 2 + 2KOH + 2H 2 O

Двойная связь разрушается полностью. При этом образовавшиеся карбоновые кислоты или углекислый газ нейтрализуются щелочью, которая образуется в результате восстановления перманганата:

CO 2 + 2KOH = K 2 CO 3 + H 2 O,

CH 3 COOH + KOH = CH 3 COOK + H 2 O.

4. Жесткое окисление циклоалканов в кислой среде.

C 6 H 12 циклогексан + 2KMnO4 + 3H 2 SO 4 → HOOC-(CH 2 ) 4 -COOH адипиновая кислота + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 4H 2 O

Происходит разрыв цикла с образованием двухосновных кислот.