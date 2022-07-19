Углеводороды 2: алкены и циклоалканы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы химической связи Строение электронной оболочки Химическое равновесие Скорость химической реакции Электролиз Типы кристаллических решёток Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции
Органическая химия
Качественные реакции в органической химии Углеводы Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Основные понятия в органической химии Химические свойства спиртов Белки и жиры Углеводороды 1: алканы Классификация реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Химические свойства фенолов Классификация органических веществ Углеводороды 3: алкины, алкадиены Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Механизмы реакций в органической химии Номенклатура органических веществ Химические свойства альдегидов и кетонов
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Классификация неорганических веществ Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ

Углеводороды 2: алкены и циклоалканы

Алкены — это ненасыщенные непредельные углеводороды. Молекулы алкенов содержат одну двойную связь между атомами углерода, все остальные связи – одинарные.

Алкены – химически активные вещества. Это объясняется наличием кратной связи. За счет одной пи-связи, которая достаточно легко разрывается, алкены способны вступать в реакции присоединения.

Присоединение к несимметричным алкенам происходит по правилу Марковникова: водород присоединяется к наиболее гидрированному атому углерода, а гетероатом – к наименее гидрированному. Однако в присутствии перекисей или при наличии заместителей с отрицательным индуктивным эффектом (электроотрицательные атомы) присоединение происходит с точностью до наоборот правила Марковникова.

Циклоалканы — это насыщенные алициклические углеводороды.

Большие (от 5 атомов углерода в цикле) и малые (3-4 атома углерода) циклы кардинально различаются по химическим свойствам. Циклопропан и циклобутан похожи по своим свойствам на алкены и вступают в реакции присоединения с раскрытием цикла. Являются химически активными за счет напряжения связей между углеродами. А циклогексан и циклопентан – достаточно инертные и этим сходны с алканами. Они вступают в реакции замещения с сохранением цикла.

Все представители данных классов способны вступать в реакции окисления с такими сильными окислителями, как KMnO4 K2Cr2O7 в растворах.

1. Мягкое окисления в нейтральной среде на холоде (реакция Вагнера).

CH2=CH2 + [O] + H2O → CH2(OH) – CH2(OH) этиленгликоль

СH3-CH=CH2 + [O] + H2O → CH3-CH(OH) – CH2(OH) пропандиол-1,2

Сигма-связь между атомами углерода при двойной связи сохраняется, но происходит разрыв пи-связей с образованием двух новых сигма-связей с гидроксо-группами.

2. Жесткое окисление в кислой среде при нагревании.

CH2=CH2 + [O] → 2CO2 углекислый газ

CH3-CH=CH2 + [O] → CH3COOH уксусная кислота + CO2 углекислый газ

(CH3)2-C=CH2 + [O] → CH3-C(O)-CH3 ацетон + CO2 углекислый газ

CH3-CH=CH-СH3 + [O] → 2 CH3COOH уксусная кислота

(CH3)2-C=C-(CH3)2 + [O] → 2CH3-C(O)-CH3 ацетон

(CH3)2-C=CH-CH3 + [O] → CH3-C(O)-CH3 ацетон + CH3COOH уксусная кислота

Полностью разрушается двойная связь: и сигма, и пи. При этом фрагмент из одного атома углерода переходит в углекислый газ, из двух линейный и более – в карбоновые кислоты, а разветвленные фрагменты углеродной цепи – в кетоны.

3. Жесткое окисление в нейтральной среде при нагревании.

3CH2=CH2 + 12KMnO4 → 6K2CO3 + 12MnO2 + 6H2O

3CH3-CH=CH-СH3 + 8KMnO4 → 6CH3COOK + 8 MnO2 + 2KOH + 2H2O

Двойная связь разрушается полностью. При этом образовавшиеся карбоновые кислоты или углекислый газ нейтрализуются щелочью, которая образуется в результате восстановления перманганата:

CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O,

CH3COOH + KOH = CH3COOK + H2O.

4. Жесткое окисление циклоалканов в кислой среде.

C6H12 циклогексан + 2KMnO4 + 3H2SO4 → HOOC-(CH2)4-COOH адипиновая кислота + 2MnSO4 + K2SO4 + 4H2O

Происходит разрыв цикла с образованием двухосновных кислот.