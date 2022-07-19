Углеводороды 2: алкены и циклоалканы

Алкены – химически активные вещества. Это объясняется наличием кратной связи. За счет одной пи-связи, которая достаточно легко разрывается, алкены способны вступать в реакции присоединения.
Присоединение к несимметричным алкенам происходит по правилу Марковникова: водород присоединяется к наиболее гидрированному атому углерода, а гетероатом – к наименее гидрированному. Однако в присутствии перекисей или при наличии заместителей с отрицательным индуктивным эффектом (электроотрицательные атомы) присоединение происходит с точностью до наоборот правила Марковникова.
Большие (от 5 атомов углерода в цикле) и малые (3-4 атома углерода) циклы кардинально различаются по химическим свойствам. Циклопропан и циклобутан похожи по своим свойствам на алкены и вступают в реакции присоединения с раскрытием цикла. Являются химически активными за счет напряжения связей между углеродами. А циклогексан и циклопентан – достаточно инертные и этим сходны с алканами. Они вступают в реакции замещения с сохранением цикла.
Все представители данных классов способны вступать в реакции окисления с такими сильными окислителями, как KMnO4 K2Cr2O7 в растворах.
1. Мягкое окисления в нейтральной среде на холоде (реакция Вагнера).
CH2=CH2 + [O] + H2O → CH2(OH) – CH2(OH) этиленгликоль
СH3-CH=CH2 + [O] + H2O → CH3-CH(OH) – CH2(OH) пропандиол-1,2
Сигма-связь между атомами углерода при двойной связи сохраняется, но происходит разрыв пи-связей с образованием двух новых сигма-связей с гидроксо-группами.
2. Жесткое окисление в кислой среде при нагревании.
CH2=CH2 + [O] → 2CO2 углекислый газ
CH3-CH=CH2 + [O] → CH3COOH уксусная кислота + CO2 углекислый газ
(CH3)2-C=CH2 + [O] → CH3-C(O)-CH3 ацетон + CO2 углекислый газ
CH3-CH=CH-СH3 + [O] → 2 CH3COOH уксусная кислота
(CH3)2-C=C-(CH3)2 + [O] → 2CH3-C(O)-CH3 ацетон
(CH3)2-C=CH-CH3 + [O] → CH3-C(O)-CH3 ацетон + CH3COOH уксусная кислота
Полностью разрушается двойная связь: и сигма, и пи. При этом фрагмент из одного атома углерода переходит в углекислый газ, из двух линейный и более – в карбоновые кислоты, а разветвленные фрагменты углеродной цепи – в кетоны.
3. Жесткое окисление в нейтральной среде при нагревании.
3CH2=CH2 + 12KMnO4 → 6K2CO3 + 12MnO2 + 6H2O
3CH3-CH=CH-СH3 + 8KMnO4 → 6CH3COOK + 8 MnO2 + 2KOH + 2H2O
Двойная связь разрушается полностью. При этом образовавшиеся карбоновые кислоты или углекислый газ нейтрализуются щелочью, которая образуется в результате восстановления перманганата:
CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O,
CH3COOH + KOH = CH3COOK + H2O.
4. Жесткое окисление циклоалканов в кислой среде.
C6H12 циклогексан + 2KMnO4 + 3H2SO4 → HOOC-(CH2)4-COOH адипиновая кислота + 2MnSO4 + K2SO4 + 4H2O
Происходит разрыв цикла с образованием двухосновных кислот.