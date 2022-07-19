Реакции ионного обмена

Реакции в водных растворах протекают меду частицами (ионами или молекулами), реально присутствующими в растворе.
При составлении уравнений необходимо учитывать, что нерастворимые, выпадающие в осадок по таблице растворимости вещества, малодиссоциирующие вещества (вода, слабые кислоты) в растворах на ионы мало диссоциируют или не диссоциируют вовсе, поэтому не могут изображаться в виде ионов. Это вывод из правила Бертолле.
Рассмотрим последовательность действий при составлении ионных уравнений на конкретном примере.
|Действие
|Пример
|1. Уравнение:
|Pb(NO3)2 + 2KI = PbI2↓ + 2KNO3
|2. Ионное ур.
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Переписываем уравнение реакции, представив продиссоциировавшие
вещества в виде ионов, остальные – в молекулярном виде:
Pb2+ + 2NO3- + 2K+ + 2I- = PbI2↓ + 2K+ + 2NO3-
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3. Сократить
одинаковые
ионы
|Pb2+ +
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4. Сокращенное
ионное ур-е:
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Выписать обозначения оставшихся частиц:
Pb2+ + 2I- = PbI2↓