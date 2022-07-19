Реакции ионного обмена

Реакции в водных растворах протекают меду частицами (ионами или молекулами), реально присутствующими в растворе.

Реакции между ионами называются ионными, а их запись – ионными уравнениями.

При составлении уравнений необходимо учитывать, что нерастворимые, выпадающие в осадок по таблице растворимости вещества, малодиссоциирующие вещества (вода, слабые кислоты) в растворах на ионы мало диссоциируют или не диссоциируют вовсе, поэтому не могут изображаться в виде ионов. Это вывод из правила Бертолле.

Рассмотрим последовательность действий при составлении ионных уравнений на конкретном примере.