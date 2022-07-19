Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Химия
Теоретическая химия
Степень окисления и валентность Типы химических реакций Электролитическая диссоциация Качественные реакции Строение электронной оболочки Химические элементы Типы химической связи Реакции ионного обмена Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Окислительно-восстановительные реакции
Химия и жизнь
Лаборатория Массовая доля вещества Человек в мире химических реакций Правила работы в лаборатории Расчет по химическим уравнениям Человек в мире веществ Химическое загрязнение окружающей среды Человек в мире материалов Лабороторное оборудование
Неорганическая химия
Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства солей

Реакции ионного обмена

Реакции в водных растворах протекают меду частицами (ионами или молекулами), реально присутствующими в растворе.

Реакции между ионами называются ионными, а их запись – ионными уравнениями.

При составлении уравнений необходимо учитывать, что нерастворимые, выпадающие в осадок по таблице растворимости вещества, малодиссоциирующие вещества (вода, слабые кислоты) в растворах на ионы мало диссоциируют или не диссоциируют вовсе, поэтому не могут изображаться в виде ионов. Это вывод из правила Бертолле.

Рассмотрим последовательность действий при составлении ионных уравнений на конкретном примере.

Действие Пример
1. Уравнение: Pb(NO3)2 + 2KI = PbI2↓ + 2KNO3
2. Ионное ур.

Переписываем уравнение реакции, представив продиссоциировавшие

вещества в виде ионов, остальные – в молекулярном виде:

Pb2+ + 2NO3- + 2K+ + 2I- = PbI2↓ + 2K+ + 2NO3-

3. Сократить

одинаковые

ионы

 Pb2+ + 2NO3- + 2K+ + 2I- = PbI2↓ + 2K+ + 2NO3-

4. Сокращенное

ионное ур-е:

Выписать обозначения оставшихся частиц:

Pb2+ + 2I- = PbI2