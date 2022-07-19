Химические свойства аминокислот

Аминокислоты – органические соединения, содержащие в молекуле карбоксильную (-COOH) и аминогруппы (-NH 2 ).

Аминокислоты – амфотерные соединения, так как они содержат две функциональные группы: карбоксильную, проявляющую кислотные свойства, и аминогруппу, проявляющую основные свойства.

Химические свойства аминокислот:

Окисление:

горение 4NН 2 -СН 2 -СООН + 9O 2 → 4СO 2 + 10H 2 O + 2N 2

Реакции по аминогруппе:

с кислотами 2NH 2 -CH 2 -COOH + H 2 SO 4 → [NH 3 + -CH 2 -COOH] 2 SO 4 2-

с галогеналканами NH 2 -CH 2 -COOH + CH 3 -Cl → [CH 3 -NH 2 +-CH 2 -COOH]Cl-

Реакции по карбоксильной группе: