Аминокислоты – органические соединения, содержащие в молекуле карбоксильную (-COOH) и аминогруппы (-NH2).
Аминокислоты – амфотерные соединения, так как они содержат две функциональные группы: карбоксильную, проявляющую кислотные свойства, и аминогруппу, проявляющую основные свойства.
Химические свойства аминокислот:
Окисление:
горение
4NН2-СН2-СООН + 9O2 → 4СO2 + 10H2O + 2N2
Реакции по аминогруппе:
с кислотами
2NH2-CH2-COOH + H2SO4 → [NH3+-CH2-COOH]2SO42-
с галогеналканами
NH2-CH2-COOH + CH3-Cl → [CH3-NH2+-CH2-COOH]Cl-
Реакции по карбоксильной группе:
Этерификация
NH2-CH2-COOH + CH3-OH ↔︎ NH2-CH2-COOCH3 + H2O
с металлами до водорода в РНМ
2NH2-CH2-COOH + 2K → 2NH2-CH2-COOK + H2
с оксидами и гидроксидами металлов
2NH2-CH2-COOH + MgO → (NH2-CH2-COO)2Mg + H2O
с аммиаком
NH2-CH2-COOH + NH3 → NH2-CH2-COONH4
реакция обмена с солями
NH2-CH2-COOH + KHS → NH2-CH2-COOK + H2S
с другими аминокислотами (образование дипептидов):
NH2-CH2-COOH + NH2-CH2-COOH ↔︎ H2O + NH2-CH2-C(O)-NH-CH2-COOH