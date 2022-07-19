Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Химия
Органическая химия
Жизнь и ВМС Химические свойства спиртов Гибридизация Изомерия Химические свойства аминокислот Углеводороды 5: алкадиены Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Номенклатура органических веществ Углеводороды 6: ароматические соединения (арены) Гомологи Механизмы реакций в органической химии Алгоритм решения нахождения формулы вещества Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 4: алкины Гетероциклы Качественные реакции в органической химии Углеводороды 1: алканы Классификация реакций в органической химии Белки и жиры Свойства ВМС Углеводороды 2: алкены Химические свойства аминов Получение ВМС Классификация органических веществ Химические свойства альдегидов и кетонов Химические свойства фенолов Углеводороды 3: циклоалканы Углеводы

Химические свойства аминокислот

Аминокислоты – органические соединения, содержащие в молекуле карбоксильную (-COOH) и аминогруппы (-NH2).

Аминокислоты – амфотерные соединения, так как они содержат две функциональные группы: карбоксильную, проявляющую кислотные свойства, и аминогруппу, проявляющую основные свойства.

Химические свойства аминокислот:

  1. Окисление:

  • горение

    4NН2-СН2-СООН + 9O2 → 4СO2 + 10H2O + 2N2

  1. Реакции по аминогруппе:

  • с кислотами

    2NH2-CH2-COOH + H2SO4 → [NH3+-CH2-COOH]2SO42-

  • с галогеналканами

    NH2-CH2-COOH + CH3-Cl → [CH3-NH2+-CH2-COOH]Cl-

  1. Реакции по карбоксильной группе:

  • Этерификация

    NH2-CH2-COOH + CH3-OH ↔︎ NH2-CH2-COOCH3 + H2O

  • с металлами до водорода в РНМ

    2NH2-CH2-COOH + 2K → 2NH2-CH2-COOK + H2

  • с оксидами и гидроксидами металлов

    2NH2-CH2-COOH + MgO → (NH2-CH2-COO)2Mg + H2O

  • с аммиаком

    NH2-CH2-COOH + NH3 → NH2-CH2-COONH4

  • реакция обмена с солями

    NH2-CH2-COOH + KHS → NH2-CH2-COOK + H2S

  • с другими аминокислотами (образование дипептидов):

    NH2-CH2-COOH + NH2-CH2-COOH ↔︎ H2O + NH2-CH2-C(O)-NH-CH2-COOH