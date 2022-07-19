Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Скорость химической реакции Электролиз Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Химическое равновесие Степень окисления и валентность Окислительно-восстановительные реакции Типы химической связи Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию
Органическая химия
Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства фенолов Углеводороды 3: алкины, алкадиены Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Механизмы реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Химические свойства спиртов Номенклатура органических веществ Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Классификация реакций в органической химии Белки и жиры Качественные реакции в органической химии Углеводы Углеводороды 1: алканы Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Классификация органических веществ
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства солей Классификация неорганических веществ Химические свойства оснований и кислот Химические свойства оксидов Номенклатура неорганических веществ Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства неактивных металлов Химические свойства активных и средней активности металлов

Химическое равновесие

Обратимыми называются реакции, которые одновременно протекают в прямом и обратном направлениях: \(А + В \leftrightarrow С + Д\ \)

Когда скорости прямой и обратной реакции станут одинаковыми, наступает химическое равновесие.

На графике представлена зависимость изменения скорости прямой и обратной реакций с течением времени.

Факторы, влияющие на сдвиг химического равновесия:

1. Концентрации любого из веществ.

2. Температура.

3. Давление.

Направление смещения равновесия определяется принципом Ле-Шателье: Если на систему, находящуюся в равновесии оказать какое-либо воздействие (изменить t, C, P), то равновесие смещается в сторону реакции, которая противодействует этому воздействию.

Влияние концентрации реагирующих веществ:

Если в равновесную систему вводится какое-либо из участвующих веществ, то равновесие смещается в сторону той реакции, при протекании которой данное вещество расходуется. Если из равновесной системы выводится какое-то вещество, то равновесие смещается в сторону той реакции, при протекании которой данное вещество образуется.

Рассмотрим несколько примеров с изменением концентраций различных веществ:

Реакция Увеличение концентрации
H2(г) + Cl2(г) ⇄ 2HCl (г) H2
N2O4(г) ⇄ 2NO2 (г) NO2
СO2 (г) + H2O (ж) ⇄ H2CO3 (ж) CO2
Реакция Уменьшение концентрации
H2(г) + Cl2(г) ⇄ 2HCl (г) Cl2
N2O4(г) ⇄ 2NO2 (г) NO2
СO2 (г) + H2O (ж) ⇄ H2CO3 (ж) CO2

Влияние температуры:

ВАЖНО!: Прямая и обратная реакции имеют противоположные тепловые эффекты.

N2 + 3H2 = 2NH3 + 92кДж

2NH3 = N2 + 3H2 – 92кДж

Повышение температуры смещает равновесие в сторону обратной реакции разложения аммиака.

К экзотермическим относятся реакции горения большинства веществ в кислороде и хлоре, получение аммиака из простых веществ.

С2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O+Q

К эндотермическим – получение NO из азота или аммиака (исключения, которые нужно знать наизусть!)

N2 + O2 → 2NO – Q

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O-Q

Рассмотрим влияние изменения температура на свдиг равновесия:

Реакция Экзо- или эндо- термическая Увеличение t
H2 (г) + Cl2 (г) ⇄ 2HCl (г)+ Q экзо
N2O4(г) ⇄ 2NO2 (г)-Q эндо
Реакция Экзо- или эндо- термическая Уменьшение t
H2 (г) + Cl2 (г) ⇄ 2HCl (г)+ Q экзо
N2O4(г) ⇄ 2NO2 (г)-Q эндо

Влияние давления:

Давление влияет на равновесие реакций, в которых принимают участие газообразные вещества. Если внешнее давление повышается, то равновесие смещается в сторону той реакции, при протекании которой число молекул газа уменьшается. И наоборот, равновесие смещается в сторону образования большего числа газообразных молекул при понижении внешнего давление.

Если реакция протекает без изменения числа молекул газообразных веществ, то давление не влияет на равновесие в данной системе.

N2 + 3H2 = 2NH3

Повышая давление в системе, мы будем смещать реакцию в сторону образования аммиака.

Рассмотрим три реакции:

Реакция Число моль газа слева и справа Больше моль газов Увеличение давления
H2(г) + Cl2(г) ⇄ 2HCl (г) 2 2 поровну не влияет
N2O4(г) ⇄ 2NO2 (г) 1 2 справа
СO2 (г) + H2O (ж) ⇄ H2CO3 (ж) 1 0 слева
Реакция Число моль газа слева и справа Больше моль газов Уменьшение давления
H2(г) + Cl2(г) ⇄ 2HCl (г) 2 2 поровну не влияет
N2O4(г) ⇄ 2NO2 (г) 1 2 справа
СO2 (г) + H2O (ж) ⇄ H2CO3 (ж) 1 0 слева