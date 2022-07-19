Химическое равновесие

Обратимыми называются реакции, которые одновременно протекают в прямом и обратном направлениях: \(А + В \leftrightarrow С + Д\ \)

Когда скорости прямой и обратной реакции станут одинаковыми, наступает химическое равновесие.

На графике представлена зависимость изменения скорости прямой и обратной реакций с течением времени.

Факторы, влияющие на сдвиг химического равновесия:

1. Концентрации любого из веществ.

2. Температура.

3. Давление.

Направление смещения равновесия определяется принципом Ле-Шателье: Если на систему, находящуюся в равновесии оказать какое-либо воздействие (изменить t, C, P), то равновесие смещается в сторону реакции, которая противодействует этому воздействию.

Влияние концентрации реагирующих веществ:

Если в равновесную систему вводится какое-либо из участвующих веществ, то равновесие смещается в сторону той реакции, при протекании которой данное вещество расходуется. Если из равновесной системы выводится какое-то вещество, то равновесие смещается в сторону той реакции, при протекании которой данное вещество образуется.

Рассмотрим несколько примеров с изменением концентраций различных веществ:

Реакция Увеличение концентрации H 2(г) + Cl 2(г) ⇄ 2HCl (г) H 2 → N 2 O 4(г) ⇄ 2NO 2 (г) NO 2 ← СO 2 (г) + H 2 O (ж) ⇄ H 2 CO 3 (ж) CO 2 →

Реакция Уменьшение концентрации H 2(г) + Cl 2(г) ⇄ 2HCl (г) Cl 2 ← N 2 O 4(г) ⇄ 2NO 2 (г) NO 2 → СO 2 (г) + H 2 O (ж) ⇄ H 2 CO 3 (ж) CO 2 ←

Влияние температуры:

ВАЖНО!: Прямая и обратная реакции имеют противоположные тепловые эффекты.

N 2 + 3H 2 = 2NH 3 + 92кДж

2NH 3 = N 2 + 3H 2 – 92кДж

Повышение температуры смещает равновесие в сторону обратной реакции разложения аммиака.

К экзотермическим относятся реакции горения большинства веществ в кислороде и хлоре, получение аммиака из простых веществ.

С 2 H 5 OH + 3O 2 → 2CO 2 + 3H 2 O+Q

К эндотермическим – получение NO из азота или аммиака (исключения, которые нужно знать наизусть!)

N 2 + O 2 → 2NO – Q

4NH 3 + 5O 2 → 4NO + 6H 2 O-Q

Рассмотрим влияние изменения температура на свдиг равновесия:

Реакция Экзо- или эндо- термическая Увеличение t H 2 (г) + Cl 2 (г) ⇄ 2HCl (г) + Q экзо ← N 2 O 4(г) ⇄ 2NO 2 (г) -Q эндо →

Реакция Экзо- или эндо- термическая Уменьшение t H 2 (г) + Cl 2 (г) ⇄ 2HCl (г) + Q экзо → N 2 O 4(г) ⇄ 2NO 2 (г) -Q эндо ←

Влияние давления:

Давление влияет на равновесие реакций, в которых принимают участие газообразные вещества. Если внешнее давление повышается, то равновесие смещается в сторону той реакции, при протекании которой число молекул газа уменьшается. И наоборот, равновесие смещается в сторону образования большего числа газообразных молекул при понижении внешнего давление.

Если реакция протекает без изменения числа молекул газообразных веществ, то давление не влияет на равновесие в данной системе.

N 2 + 3H 2 = 2NH 3

Повышая давление в системе, мы будем смещать реакцию в сторону образования аммиака.

Рассмотрим три реакции:

Реакция Число моль газа слева и справа Больше моль газов Увеличение давления H 2(г) + Cl 2(г) ⇄ 2HCl (г) 2 2 поровну не влияет N 2 O 4(г) ⇄ 2NO 2 (г) 1 2 справа ← СO 2 (г) + H 2 O (ж) ⇄ H 2 CO 3 (ж) 1 0 слева →