Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Теоретическая химия
Химические реакции Типы химических реакций Окислительно-восстановительные реакции Таблица Менделеева Типы кристаллических решёток Химические уравнения Степень окисления Расчетные задачи Строение электронных оболочек Металлическая химическая связь Количество вещества Молярный объяем газов Расчет по химическим уравнениям Ковалентная полярная химическая связь Введение в химию Реакции ионного обмена Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Растворение. Растворимость веществ в воде Массовая и объемная доли Физические явления в химии Молекулярная и атомная массы
Неорганическая химия
Летучие водородные соединения Химические свойства оснований и кислот Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов Химические свойства солей Простые вещества - металлы Генетическая связь между классами

Химические реакции

Химические реакции – это явления, при которых одни вещества превращаются в другие, обладающие новыми свойствами.

Исходные вещества, или реагенты – вещества, вступающие во взаимодействие.

Продукты реакции – вещества, образующиеся в результате взаимодействия.

В результате химической реакции образуются новые вещества, которые отличаются от исходных составом и свойствами. Важно запомнить, что при физических явлениях качественный и количественный состав веществ остается без изменений, а при химических – исходные вещества превращаются в другие соединения, которые имеют другой состав.

Условия возникновения химических реакций:

  1. Соприкосновение веществ (обязательное условие)

  2. Нагревание веществ (во многих, но не во всех случаях)

Основные признаки протекания химических реакций:

  1. Изменение цвета

  2. Выпадение осадка

  3. Выделение газа

  4. Выделение или поглощение теплоты

  5. Излучение света

  6. Появление запаха