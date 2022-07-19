Химические реакции

Химические реакции – это явления, при которых одни вещества превращаются в другие, обладающие новыми свойствами. – это явления, при которых одни вещества превращаются в другие, обладающие новыми свойствами. Исходные вещества, или реагенты – вещества, вступающие во взаимодействие. Продукты реакции – вещества, образующиеся в результате взаимодействия.

В результате химической реакции образуются новые вещества, которые отличаются от исходных составом и свойствами. Важно запомнить, что при физических явлениях качественный и количественный состав веществ остается без изменений, а при химических – исходные вещества превращаются в другие соединения, которые имеют другой состав.

Условия возникновения химических реакций:

Соприкосновение веществ (обязательное условие) Нагревание веществ (во многих, но не во всех случаях)

Основные признаки протекания химических реакций: