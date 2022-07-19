Химические реакции

Исходные вещества, или реагенты – вещества, вступающие во взаимодействие.
Продукты реакции – вещества, образующиеся в результате взаимодействия.
В результате химической реакции образуются новые вещества, которые отличаются от исходных составом и свойствами. Важно запомнить, что при физических явлениях качественный и количественный состав веществ остается без изменений, а при химических – исходные вещества превращаются в другие соединения, которые имеют другой состав.
Условия возникновения химических реакций:
Соприкосновение веществ (обязательное условие)
Нагревание веществ (во многих, но не во всех случаях)
Основные признаки протекания химических реакций:
Изменение цвета
Выпадение осадка
Выделение газа
Выделение или поглощение теплоты
Излучение света
Появление запаха