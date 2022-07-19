Закономерности изменения свойств по таблице Д.И. Менделеева

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Теоретические основы в химии
Скорость химической реакции Электролиз Типы кристаллических решёток Типы химической связи Степень окисления и валентность Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Химическое равновесие Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС
Органическая химия
Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Номенклатура органических веществ Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Основные понятия в органической химии Химические свойства спиртов Углеводороды 3: алкины, алкадиены Углеводы Углеводороды 1: алканы Химические свойства фенолов Классификация реакций в органической химии Химические свойства аминов и аминокислот Классификация органических веществ Белки и жиры Химические свойства альдегидов и кетонов Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Механизмы реакций в органической химии Качественные реакции в органической химии
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Неорганическая химия
Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов VI и VII групп Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии

Закономерности изменения свойств по таблице Д.И. Менделеева

Периодический закон – один из важнейших законов химии, был сформулирован Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году. Современная формулировка закона выглядит так: свойства элементов, а также свойства и формы их соединений находятся в периодической зависимости от зарядов ядер атомов элементов.

Графическим отражением периодического закона является периодическая таблица, состоящая из периодов и групп.

Период – горизонтальный ряд элементов.

Различают два вида периодов:

  • Малые (состоят максимум 8 элементов);

  • Большие (состоят больше, чем из 8 элементов).

Группа – вертикальный ряд элементов.

Выделяют два вида групп:

  • Главная (содержит элементы и малых, и больших периодов);

  • Побочная (содержит элементы только больших периодов).

Закономерное изменение свойств элементов и их соединений обусловлено периодическим повторением строения электронных оболочек. Важнейшими свойствами элементов являются металличность и неметалличность.

Металличность – это способность атомов элементов отдавать электроны.

Количественной характеристикой металличности является энергия ионизации (количество энергии, которое необходимо для отрыва электрона от атома). Чем меньше энергия ионизации, тем легче атом отдает электрон, тем сильнее металлические свойства.

Неметалличность — это способность атомов элементов принимать электроны.

Количественной характеристикой неметалличности является сродство к электрону (энергия, которая выделяется при присоединении электрона к нейтральному атому). Чем больше сродство к электрону, тем легче атом присоединяет электрон, тем сильнее неметаллические свойства.

Универсальной характеристикой металличности и неметалличности стала электроотрицательность (ЭО).

Электроотрицательность – это способность атомов притягивать к себе электроны, которые учувствуют в образовании химических связей с другими атомами в молекуле.

Рассмотрим, как меняются некоторые характеристики элементов в группах и периодах.

Свойство

Изменение

в группах

Изменение

в периоде
радиус атома

увелич.

уменьш.
металличность

увелич.

уменьш.
энергия ионизации

уменьш.

увелич.
неметалличность

уменьш.

увелич.
энергия сродства к электрону

уменьш.

увелич.

электроотрица-

тельность

уменьш.

увелич.
кислотные свойства водородных соединений неметаллов

увелич.

увелич.