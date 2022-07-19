Закономерности изменения свойств по таблице Д.И. Менделеева

Периодический закон – один из важнейших законов химии, был сформулирован Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году. Современная формулировка закона выглядит так: свойства элементов, а также свойства и формы их соединений находятся в периодической зависимости от зарядов ядер атомов элементов.

Графическим отражением периодического закона является периодическая таблица, состоящая из периодов и групп.

Период – горизонтальный ряд элементов.

Различают два вида периодов:

Малые (состоят максимум 8 элементов);

Большие (состоят больше, чем из 8 элементов).

Группа – вертикальный ряд элементов.

Выделяют два вида групп:

Главная (содержит элементы и малых, и больших периодов);

Побочная (содержит элементы только больших периодов).

Закономерное изменение свойств элементов и их соединений обусловлено периодическим повторением строения электронных оболочек. Важнейшими свойствами элементов являются металличность и неметалличность.

Металличность – это способность атомов элементов отдавать электроны.

Количественной характеристикой металличности является энергия ионизации (количество энергии, которое необходимо для отрыва электрона от атома). Чем меньше энергия ионизации, тем легче атом отдает электрон, тем сильнее металлические свойства.

Неметалличность — это способность атомов элементов принимать электроны.

Количественной характеристикой неметалличности является сродство к электрону (энергия, которая выделяется при присоединении электрона к нейтральному атому). Чем больше сродство к электрону, тем легче атом присоединяет электрон, тем сильнее неметаллические свойства.

Универсальной характеристикой металличности и неметалличности стала электроотрицательность (ЭО).

Электроотрицательность – это способность атомов притягивать к себе электроны, которые учувствуют в образовании химических связей с другими атомами в молекуле.

Рассмотрим, как меняются некоторые характеристики элементов в группах и периодах.