Закономерности изменения свойств по таблице Д.И. Менделеева

Периодический закон – один из важнейших законов химии, был сформулирован Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году. Современная формулировка закона выглядит так: свойства элементов, а также свойства и формы их соединений находятся в периодической зависимости от зарядов ядер атомов элементов.
Графическим отражением периодического закона является периодическая таблица, состоящая из периодов и групп.
Различают два вида периодов:
Малые (состоят максимум 8 элементов);
Большие (состоят больше, чем из 8 элементов).
Выделяют два вида групп:
Главная (содержит элементы и малых, и больших периодов);
Побочная (содержит элементы только больших периодов).
Закономерное изменение свойств элементов и их соединений обусловлено периодическим повторением строения электронных оболочек. Важнейшими свойствами элементов являются металличность и неметалличность.
Количественной характеристикой металличности является энергия ионизации (количество энергии, которое необходимо для отрыва электрона от атома). Чем меньше энергия ионизации, тем легче атом отдает электрон, тем сильнее металлические свойства.
Количественной характеристикой неметалличности является сродство к электрону (энергия, которая выделяется при присоединении электрона к нейтральному атому). Чем больше сродство к электрону, тем легче атом присоединяет электрон, тем сильнее неметаллические свойства.
Универсальной характеристикой металличности и неметалличности стала электроотрицательность (ЭО).
Рассмотрим, как меняются некоторые характеристики элементов в группах и периодах.
|Свойство
|
Изменение
в группах
|
Изменение
в периоде
|радиус атома
|
↓
увелич.
|
→
уменьш.
|металличность
|
↓
увелич.
|
→
уменьш.
|энергия ионизации
|
↓
уменьш.
|
→
увелич.
|неметалличность
|
↓
уменьш.
|
→
увелич.
|энергия сродства к электрону
|
↓
уменьш.
|
→
увелич.
|
электроотрица-
тельность
|
↓
уменьш.
|
→
увелич.
|кислотные свойства водородных соединений неметаллов
|
↓
увелич.
|
→
увелич.