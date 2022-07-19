Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Химия
Органическая химия
Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Жизнь и ВМС Химические свойства спиртов Качественные реакции в органической химии Химические свойства аминов Классификация реакций в органической химии Номенклатура органических веществ Углеводороды 1: алканы Свойства ВМС Углеводороды 2: алкены Химические свойства фенолов Углеводороды 3: циклоалканы Гибридизация Углеводы Гетероциклы Углеводороды 6: ароматические соединения (арены) Классификация органических веществ Химические свойства аминокислот Химические свойства альдегидов и кетонов Алгоритм решения нахождения формулы вещества Углеводороды 5: алкадиены Углеводороды 4: алкины Гомологи Механизмы реакций в органической химии Белки и жиры Изомерия Получение ВМС Химические свойства карбоновых кислот и эфиров

Классификация органических веществ

Признаки, по которым можно разделить органические вещества по группам:

  • Строение углеродного скелета (последовательность химически связанных между собой углеводородов);

Углеводороды – это органические вещества, состоящие только из атомов углерода и водорода.

Класс углеводородов Общая формула Пример
Алканы CnH2n+2

CH4

метан
Циклоалканы CnH2n

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циклопропан
Алкены CnH2n

СН2=СН2

этен (этилен)
Алкины CnH2n-2

СН≡СН

этин (ацетилен)
Алкадиены CnH2n-2

СН2=СН-СН=СН2

бутадиен-1,3
Арены CnH2n-6

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бензол

Углеводородный радикал R – группа атомов, состоящая только из углерода и водорода и соединенная с функциональной группой молекулы; остатки углеводородов.

Однако есть исключения. Некоторые углеводородные радикалы сами могут быть функциональными группами, например, фенил (-C6H5), винил (-СН=СН2).

Функциональная группа – группа атомов, которая определяет принадлежность вещества к тому или иному классу веществ.

  • Наличие и строение функциональных групп

Класс соединения Функциональная группа и радикал Общая формула Пример
Одноатомные спирты R– ОН CnH2n+2O CH3 – OH метанол
Многоатомные спирты Rn– (ОН)n -

Картинки по запросу глицерин формула

пропантриол

(глицерин)

Простые

эфиры

 R1 – O – R2 CnH2nO

CH 3 – O – CH3

диметиловый эфир
Фенолы Картинки по запросу фенол формула СnH2n-6 O

метилфенол

(о-крезол)
Альдегиды Похожее изображение CnH2nO

Картинки по запросу этаналь

этаналь

(уксусный альдегид)
Кетоны Картинки по запросу кетоны общая формула

Картинки по запросу ацетон

пропанон

(ацетон)

Карбоновые

кислоты

 Картинки по запросу карбоновые кислоты общая формула CnH2nO2

этановая кислота

(уксусная кислота)

Сложные

эфиры

 Похожее изображение CnH2n+2O2

Картинки по запросу уксусная кислота формула. png

метилформиат

(метиловый эфир муравьиной кислоты)

Амины

(первичные)

 R-NH2 CnH2n+3N

CH3 – NH2

метиламин
Нитро-соединения R – NO2 CnH2n+1NO2

СH3 – NO2

нитрометан
Галоген-производные R – Hal -

CH3 – CH2 – Cl

хлорэтан
Аминокислоты Картинки по запросу белки формула -

NH2 – CH2 –COOH

глицин

Белки, жиры и углеводы – это органические вещества сложного строения, образованные комбинацией нескольких функциональных групп.

Белки – органические полимеры аминокислот, связанные пептидной связью.

Жиры – сложные эфиры, образованные трехатомным спиртом глицерином и высшими карбоновыми кислотами.

Углеводы – органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных.

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