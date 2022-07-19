Классификация органических веществ

Признаки, по которым можно разделить органические вещества по группам:

Строение углеродного скелета (последовательность химически связанных между собой углеводородов);

Углеводороды – это органические вещества, состоящие только из атомов углерода и водорода.

Класс углеводородов Общая формула Пример Алканы C n H 2n+2 CH 4 метан Циклоалканы C n H 2n циклопропан Алкены C n H 2n СН 2 =СН 2 этен (этилен) Алкины C n H 2n-2 СН≡СН этин (ацетилен) Алкадиены C n H 2n-2 СН 2 =СН-СН=СН 2 бутадиен-1,3 Арены C n H 2n-6 бензол

Углеводородный радикал R – группа атомов, состоящая только из углерода и водорода и соединенная с функциональной группой молекулы; остатки углеводородов.

Однако есть исключения. Некоторые углеводородные радикалы сами могут быть функциональными группами, например, фенил (-C 6 H 5 ), винил (-СН=СН 2 ).

Функциональная группа – группа атомов, которая определяет принадлежность вещества к тому или иному классу веществ.

Наличие и строение функциональных групп

Класс соединения Функциональная группа и радикал Общая формула Пример Одноатомные спирты R– ОН C n H 2n+2 O CH 3 – OH метанол Многоатомные спирты R n – (ОН) n - пропантриол (глицерин) Простые эфиры R 1 – O – R 2 C n H 2n O CH 3 – O – CH 3 диметиловый эфир Фенолы С n H 2n-6 O метилфенол (о-крезол) Альдегиды C n H 2n O этаналь (уксусный альдегид) Кетоны пропанон (ацетон) Карбоновые кислоты C n H 2n O 2 этановая кислота (уксусная кислота) Сложные эфиры C n H 2n+2 O 2 метилформиат (метиловый эфир муравьиной кислоты) Амины (первичные) R-NH 2 C n H 2n+3 N CH 3 – NH 2 метиламин Нитро-соединения R – NO 2 C n H 2n+1 NO 2 СH 3 – NO 2 нитрометан Галоген-производные R – Hal - CH 3 – CH 2 – Cl хлорэтан Аминокислоты - NH 2 – CH 2 –COOH глицин

Белки, жиры и углеводы – это органические вещества сложного строения, образованные комбинацией нескольких функциональных групп.

Белки – органические полимеры аминокислот, связанные пептидной связью.

Жиры – сложные эфиры, образованные трехатомным спиртом глицерином и высшими карбоновыми кислотами.

Углеводы – органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных.