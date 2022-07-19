Классификация органических веществ

Признаки, по которым можно разделить органические вещества по группам:
Строение углеродного скелета (последовательность химически связанных между собой углеводородов);
|Класс углеводородов
|Общая формула
|Пример
|Алканы
|CnH2n+2
|
CH4
метан
|Циклоалканы
|CnH2n
|
циклопропан
|Алкены
|CnH2n
|
СН2=СН2
этен (этилен)
|Алкины
|CnH2n-2
|
СН≡СН
этин (ацетилен)
|Алкадиены
|CnH2n-2
|
СН2=СН-СН=СН2
бутадиен-1,3
|Арены
|CnH2n-6
|
бензол
Однако есть исключения. Некоторые углеводородные радикалы сами могут быть функциональными группами, например, фенил (-C6H5), винил (-СН=СН2).
Наличие и строение функциональных групп
|Класс соединения
|Функциональная группа и радикал
|Общая формула
|Пример
|Одноатомные спирты
|R– ОН
|CnH2n+2O
|CH3 – OH метанол
|Многоатомные спирты
|Rn– (ОН)n
|-
|
пропантриол
(глицерин)
|
Простые
эфиры
|R1 – O – R2
|CnH2nO
|
CH 3 – O – CH3
диметиловый эфир
|Фенолы
|СnH2n-6 O
|
метилфенол
(о-крезол)
|Альдегиды
|CnH2nO
|
этаналь
(уксусный альдегид)
|Кетоны
|
пропанон
(ацетон)
|
Карбоновые
кислоты
|CnH2nO2
|
этановая кислота
(уксусная кислота)
|
Сложные
эфиры
|CnH2n+2O2
|
метилформиат
(метиловый эфир муравьиной кислоты)
|
Амины
(первичные)
|R-NH2
|CnH2n+3N
|
CH3 – NH2
метиламин
|Нитро-соединения
|R – NO2
|CnH2n+1NO2
|
СH3 – NO2
нитрометан
|Галоген-производные
|R – Hal
|-
|
CH3 – CH2 – Cl
хлорэтан
|Аминокислоты
|-
|
NH2 – CH2 –COOH
глицин
Белки, жиры и углеводы – это органические вещества сложного строения, образованные комбинацией нескольких функциональных групп.
|глюкоза
|фруктоза