Химические элементы

Она изучает состав и строение веществ, зависимость их свойств от строения, условия и способы превращения одних веществ в другие.
В настоящее время известно более 20 млн веществ. Каждое вещество можно описать с помощью некоторых признаков, по которым вещества отличаются друг от друга. Эти признаки называются физическими свойствами веществ.
Основные физические свойства веществ:
• агрегатное состояние (газообразное, жидкое или твердое вещество)
• растворимость в воде
• цвет
• запах
• вкус
• плотность
• температура кипения
• температура плавления
• электропроводность
• теплопроводность
Первый определил химию как науку М.В. Ломоносов. Он создал учение о строении вещества, заложил основу атомно-молекулярной теории.
Молекула не может разделиться дальше без изменения химических свойств вещества. Между молекулами существует взаимное притяжение, различное у разных веществ. Молекулы газообразных веществ притягиваются друг к другу очень слабо, тогда как между молекулами жидких и твердых веществ силы притяжения велики.
Молекулы любого вещества находятся в непрерывном движении. Именно поэтому запах (газообразное вещество) распространяется по всей комнате или происходит испарение воды при нагревании.
Атомы различаются зарядами ядер, массой и размерами.
Когда протекает химическая реакция, атомы не исчезают и не образуются из ниоткуда. Они взаимно превращаются в молекулы новых веществ.
Химические свойства атомов одного и того же элемента одинаковы, такие атомы могут отличаться только массой.
Разновидности атомов одного и того же элемента, имеющие различную массу, называют изотопами.
Разновидностей атомов больше чем химических элементов. В настоящее время известно 118 элементов.
Чтобы не путаться в понятиях «химический элемент» и «простое вещество», нужно запомнить, что химический элемент – общее понятие об атомах с одинаковыми химическими свойствами и зарядом ядра. Символ элемента можно увидеть в таблице Менделеева.
Простое вещество – это форма существования элемента в свободном состоянии. Его можно описать с помощью набора физических свойств. А элемент характеризуется только зарядов ядра.
Водород (простое вещество) – бесцветный горючий газ
Водород (элемент) имеет заряд ядра атома +1.
В зависимости от того, состоит ли молекула из атомов одного и того же элемента или из атомов различных элементов, все вещества делятся на простые и сложные.
Например, простые вещества могут состоять из одного (Si, Ne и т. д.), двух (O2, N2, Br2, H2 и т. д.) и большего числа атомов (P4) одного элемента.
Эти взаимодействия одного и того же элемента могут отличаться как числом (P и P4), так и расположением (алмаз, графит) одних и тех же атомов в молекуле.
Например: BaO, Cl2O7, Na2SiO3 т. д.