Химические элементы

Химия – это наука о веществах и их превращениях.

Она изучает состав и строение веществ, зависимость их свойств от строения, условия и способы превращения одних веществ в другие.

Вещество – это то, из чего состоят физические тела.

В настоящее время известно более 20 млн веществ. Каждое вещество можно описать с помощью некоторых признаков, по которым вещества отличаются друг от друга. Эти признаки называются физическими свойствами веществ.

Основные физические свойства веществ:

• агрегатное состояние (газообразное, жидкое или твердое вещество)

• растворимость в воде

• цвет

• запах

• вкус

• плотность

• температура кипения

• температура плавления

• электропроводность

• теплопроводность

Первый определил химию как науку М.В. Ломоносов. Он создал учение о строении вещества, заложил основу атомно-молекулярной теории.

Молекула – это наименьшая частица вещества, сохраняющая его состав и химические свойства.

Молекула не может разделиться дальше без изменения химических свойств вещества. Между молекулами существует взаимное притяжение, различное у разных веществ. Молекулы газообразных веществ притягиваются друг к другу очень слабо, тогда как между молекулами жидких и твердых веществ силы притяжения велики.

Молекулы любого вещества находятся в непрерывном движении. Именно поэтому запах (газообразное вещество) распространяется по всей комнате или происходит испарение воды при нагревании.

Атомами называются мельчайшие, химически неделимые частицы, из которых состоят вещества.

Атомы различаются зарядами ядер, массой и размерами.

Когда протекает химическая реакция, атомы не исчезают и не образуются из ниоткуда. Они взаимно превращаются в молекулы новых веществ.

Элементы – вид атомов, обладающих одинаковым зарядом ядра.

Химические свойства атомов одного и того же элемента одинаковы, такие атомы могут отличаться только массой.

Разновидности атомов одного и того же элемента, имеющие различную массу, называют изотопами.

Разновидностей атомов больше чем химических элементов. В настоящее время известно 118 элементов.

Чтобы не путаться в понятиях «химический элемент» и «простое вещество», нужно запомнить, что химический элемент – общее понятие об атомах с одинаковыми химическими свойствами и зарядом ядра. Символ элемента можно увидеть в таблице Менделеева.

Простое вещество – это форма существования элемента в свободном состоянии. Его можно описать с помощью набора физических свойств. А элемент характеризуется только зарядов ядра.

Водород (простое вещество) – бесцветный горючий газ Водород (элемент) имеет заряд ядра атома +1.

В зависимости от того, состоит ли молекула из атомов одного и того же элемента или из атомов различных элементов, все вещества делятся на простые и сложные.