Углеводороды: алкины и алкадиены

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Органическая химия
Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Белки и жиры Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Механизмы реакций в органической химии Химические свойства фенолов Химические свойства спиртов Классификация органических веществ Химические свойства альдегидов и кетонов Химические свойства аминов и аминокислот Основные понятия в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Номенклатура органических веществ Углеводы Углеводороды 1: алканы Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Классификация реакций в органической химии Качественные реакции в органической химии
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства оснований и кислот Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства оксидов Химические свойства неактивных металлов Номенклатура неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства солей Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Взаимосвязь неорганических веществ
Теоретические основы в химии
Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы кристаллических решёток Типы химической связи Химическое равновесие Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность Скорость химической реакции Электролиз Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак

Углеводороды: алкины и алкадиены

Сравнительная характеристика алкинов и алкадиенов