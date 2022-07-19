Углеводороды: алкины и алкадиены

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Учебник MAXIMUM Education
Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
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Органическая химия
Углеводороды 4: ароматические соединения (арены)
Углеводороды 4: ароматические соединения (арены)
Белки и жиры
Белки и жиры
Окислительно-восстановительные реакции в органической химии
Окислительно-восстановительные реакции в органической химии
Механизмы реакций в органической химии
Механизмы реакций в органической химии
Химические свойства фенолов
Химические свойства фенолов
Химические свойства спиртов
Химические свойства спиртов
Классификация органических веществ
Классификация органических веществ
Химические свойства альдегидов и кетонов
Химические свойства альдегидов и кетонов
Химические свойства аминов и аминокислот
Химические свойства аминов и аминокислот
Основные понятия в органической химии
Основные понятия в органической химии
Углеводороды 3: алкины, алкадиены
Углеводороды 3: алкины, алкадиены
Номенклатура органических веществ
Номенклатура органических веществ
Углеводы
Углеводы
Углеводороды 1: алканы
Углеводороды 1: алканы
Химические свойства карбоновых кислот и эфиров
Химические свойства карбоновых кислот и эфиров
Углеводороды 2: алкены, циклоалканы
Углеводороды 2: алкены, циклоалканы
Классификация реакций в органической химии
Классификация реакций в органической химии
Качественные реакции в органической химии
Качественные реакции в органической химии
Варианты ЕГЭ
Вариант 1
Вариант 1
Вариант 4
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 5
Вариант 2
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 3
Неорганическая химия
Химические свойства оснований и кислот
Химические свойства оснований и кислот
Химические свойства неметаллов VI и VII групп
Химические свойства неметаллов VI и VII групп
Химические свойства оксидов
Химические свойства оксидов
Химические свойства неактивных металлов
Химические свойства неактивных металлов
Номенклатура неорганических веществ
Номенклатура неорганических веществ
Качественные реакции в неорганической химии
Качественные реакции в неорганической химии
Химические свойства солей
Химические свойства солей
Химические свойства активных и средней активности металлов
Химические свойства активных и средней активности металлов
Классификация неорганических веществ
Классификация неорганических веществ
Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода
Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода
Взаимосвязь неорганических веществ
Взаимосвязь неорганических веществ
Теоретические основы в химии
Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена
Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена
Типы кристаллических решёток
Типы кристаллических решёток
Типы химической связи
Типы химической связи
Химическое равновесие
Химическое равновесие
Строение электронной оболочки
Строение электронной оболочки
Гидролиз и среда водных растворов
Гидролиз и среда водных растворов
Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева
Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева
Степень окисления и валентность
Степень окисления и валентность
Скорость химической реакции
Скорость химической реакции
Электролиз
Электролиз
Электролитическая диссоциация
Электролитическая диссоциация
Окислительно-восстановительные реакции
Окислительно-восстановительные реакции
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Химическое производство 2: метанол, серная кислота
Химическое производство 2: метанол, серная кислота
Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции
Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции
Химическое производство 3: ВМС
Химическое производство 3: ВМС
Термохимия
Термохимия
Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества
Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества
Правила работы в лаборатории
Правила работы в лаборатории
Задачи на концентрацию
Задачи на концентрацию
Химическое производство 1: металлы, аммиак
Химическое производство 1: металлы, аммиак
Углеводороды: алкины и алкадиены
Сравнительная характеристика алкинов и алкадиенов