Строение электронной оболочки

Строение атома:

Атом состоит из ядра и электронной оболочки;

Ядра атомов заряжены положительно, они состоят из протонов p + и нейтронов n 0 (вместе носят название нуклоны);

При образовании положительно заряженного иона количество электронов уменьшается (на величину заряда данного иона), а при образовании отрицательно заряженного иона количество электронов увеличивается (на величину заряда данного иона).

Атомы одного элемента, которые имеют разные массовые числа, называются изотопами (изотопы содержат одинаковое число протонов, но разное число нейтронов). (изотопы содержат одинаковое число протонов, но разное число нейтронов). Электронная оболочка — это совокупность всех электронов в данном атоме. Орбиталь — часть атомного пространства, в которой вероятность нахождения электрона наибольшая (s-, p-, d-, и f-).

Орбитали различаются по форме и энергии. Каждая орбиталь обозначается цифрой и латинской буквой. Цифра указывает энергию (энергетический уровень, т. е на сколько далеко орбиталь находится от ядра), а буква ― форму орбитали.

При этом s-орбиталь имеет форму шара, p-орбиталь имеет форму гантели или объемной восьмерки, формы d- и f-орбиталей значительно сложнее.

Каждый элемент стоит в определенном периоде. Период представляет собой совокупность элементов, расположенных в порядке возрастания заряда ядер их атомов (от щелочных металлом, заканчивая инертным газом). Номер периода означает, сколько энергетических уровней имеется в атоме любого элемента данного периода.

Например, элемент хлор Cl находится в 3 периоде, то есть его электронная оболочка имеет три энергетических уровня.

Одинаковые по форме и энергии орбитали объединяются в подуровни. s - подуровень состоит из одной s - орбитали, p - подуровень — из трех р - орбиталей, d - подуровень из пяти d - орбиталей.

Энергетический уровень — совокупность орбиталей, которые имеют одинаковое значение главного квантового числа.

На каждой орбитали может находится не более двух электронов. Поэтому максимальное число электронов на s-подуровне ―2, на р ― 6, на d ― 10, на f – 14.

Электронная конфигурация криптона (последнего элемента 4 периода) записывается следующим образом: 1s22s22p63s23p64s23d104p6.

Подуровень, на котором заканчивается заполнение электронов, определяет принадлежность этого элемента к некоторому семейству. Так, если последним заполняется s-подуровень, то элемент относится к s -элементам, p-подуровень – p –элементы и т.д.

При заполнения электронных оболочек в первую очередь заполняются более низкие, ближайшие к ядру уровни и подуровни (от 1s-орбитали и далее) ― принцип минимума энергии. Порядок заполнения подуровней нужно запомнить!

Суммарная энергия всех электронов атома должна быть минимальной. Если это так, то такое состояние атома называется основным или невозбужденным. Это устойчивое состояние атома. Любое другое состояние атома называется возбужденным.

Для ЕГЭ тебе необходимо ещё знать элементы, у которых есть проскок электрона, к счастью, их только 5:

Элемент Атомная валентная зона теоретическая Практическая Cu 3d94s2 3d104s1 Ag 4d95s2 4d105s1 Au 5d96s2 5d106s1 Cr 3d44s2 3d54s1 Mo 4d45s2 4d55s1

Раз, два, три, четыре, пять —

Начинаю я считать:

Хром, медь, серебро.

Золото! А что ещё?

Не забудьте символ Мо,

И, пожалуй, это все!

Все эти элементы знамениты тем,

Что проскок электрона у них известен всем!