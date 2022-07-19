Типы химических реакций

В основе классификации химических реакций используется несколько признаков:

1. По количеству реагентов и продуктов реакции.

– реакции, в которых из нескольких веществ образуется одно новое вещество.

СО 2 + CаО = CаСО 3

Реакции разложения – реакции, в которых из одного вещества образуется несколько новых веществ.

2AgNO 3 = 2Ag + 2NO 2 + O 2

Реакции замещения – реакции, в которых атом или группа атомов, входящих в состав одного вещества, замещает фрагмент в молекуле сложного вещества.

Mg + 2HBr = MgBr 2 + H 2

Реакции обмена – реакции, в которых сложные вещества обмениваются своими составными частями.