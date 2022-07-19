Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Теоретическая химия
Строение электронных оболочек Типы кристаллических решёток Физические явления в химии Молярный объяем газов Расчетные задачи Расчет по химическим уравнениям Металлическая химическая связь Степень окисления Введение в химию Реакции ионного обмена Химические реакции Типы химических реакций Окислительно-восстановительные реакции Растворение. Растворимость веществ в воде Массовая и объемная доли Химические уравнения Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Таблица Менделеева Количество вещества Ковалентная полярная химическая связь Молекулярная и атомная массы
Неорганическая химия
Летучие водородные соединения Химические свойства оснований и кислот Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов Химические свойства солей Простые вещества - металлы Генетическая связь между классами

Типы химических реакций

В основе классификации химических реакций используется несколько признаков:

1. По количеству реагентов и продуктов реакции.

Реакции соединения – реакции, в которых из нескольких веществ образуется одно новое вещество.

СО2 + CаО = CаСО3

Реакции разложения – реакции, в которых из одного вещества образуется несколько новых веществ.

2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2

Реакции замещения – реакции, в которых атом или группа атомов, входящих в состав одного вещества, замещает фрагмент в молекуле сложного вещества.

Mg + 2HBr = MgBr2 + H2

Реакции обмена – реакции, в которых сложные вещества обмениваются своими составными частями.

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4

2. По изменению степени окисления элементов:

  • протекающие без изменения степеней: Cu(OH)2 = H2O + CuO

  • окислительно-восстановительные: N-3H4N+5O3 = N2+1O + 2H2O

3. По применению катализаторов:

  • некаталитические: 4Al + 3О2 = 2Al2O3

  • каталитические: N2 + 3H2 = 2NH3 (кат. Fe)

4. По признаку обратимости. Реакции могут протекать необратимо (реагенты расходуются полностью) и обратимо.

  • необратимые: Ba(NO3)2 + H2SO4 → 2HNO3 + BaSO4

  • обратимые: SO2 + H2O ↔︎ H2SO3