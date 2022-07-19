Типы химических реакций

В основе классификации химических реакций используется несколько признаков:
1. По количеству реагентов и продуктов реакции.
СО2 + CаО = CаСО3
Реакции разложения – реакции, в которых из одного вещества образуется несколько новых веществ.
2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2
Реакции замещения – реакции, в которых атом или группа атомов, входящих в состав одного вещества, замещает фрагмент в молекуле сложного вещества.
Mg + 2HBr = MgBr2 + H2
Реакции обмена – реакции, в которых сложные вещества обмениваются своими составными частями.
FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4
2. По изменению степени окисления элементов:
протекающие без изменения степеней: Cu(OH)2 = H2O + CuO
окислительно-восстановительные: N-3H4N+5O3 = N2+1O + 2H2O
3. По применению катализаторов:
некаталитические: 4Al + 3О2 = 2Al2O3
каталитические: N2 + 3H2 = 2NH3 (кат. Fe)
4. По признаку обратимости. Реакции могут протекать необратимо (реагенты расходуются полностью) и обратимо.
необратимые: Ba(NO3)2 + H2SO4 → 2HNO3 + BaSO4↓
обратимые: SO2 + H2O ↔︎ H2SO3