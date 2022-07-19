Металлическая химическая связь

Начнем с основных определений.

Химическая связь – это взаимодействие атомов, осуществляемое путем обмена электронами.

При металлической связи обмен электронов происходит особым образом. Атомы/ионы металлов образуют решетку (каркас). В пространстве между узлами этой решетки свободно перемещаются электроны.

Металлическая связь – это химическая связь между атомами металлов.

Для того чтобы безошибочно определять, какие атомы относятся к металлам, воспользуемся лайфхаком.

В таблице Менделеева мысленно проводим черту от бора до астата. Все элементы главных подгрупп, которые находятся ниже этой черты ­­­– металлы, выше ­– неметаллы. Также к металлам относятся элементы побочных подгрупп. Синим выделены металлы:

Соединения с металлической связью:

Простые вещества металлы (золото, алюминий) Сплавы (примеры самых распространенных сплавов в таблице)