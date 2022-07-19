Металлическая химическая связь

Начнем с основных определений.
При металлической связи обмен электронов происходит особым образом. Атомы/ионы металлов образуют решетку (каркас). В пространстве между узлами этой решетки свободно перемещаются электроны.
Для того чтобы безошибочно определять, какие атомы относятся к металлам, воспользуемся лайфхаком.
В таблице Менделеева мысленно проводим черту от бора до астата. Все элементы главных подгрупп, которые находятся ниже этой черты – металлы, выше – неметаллы. Также к металлам относятся элементы побочных подгрупп. Синим выделены металлы:
Соединения с металлической связью:
Простые вещества металлы (золото, алюминий)
Сплавы (примеры самых распространенных сплавов в таблице)
|Сплав
|Состав
|Применение
|Нержавеющая сталь
|
Железо 60-80%
Хром 10-20%
Никель 8-20%
|Кухонная утварь
|Чугун
|
Железо >90%
Углерод >2,14%
|
Детали двигателей
Посуда
Сантехника
Батареи отопления
|Латунь
|
Медь 65-90%
Цинк 35-10%
|Машиностроение, декоративные изделия
|Бронза
|
Медь 92%
Олово 6%
Цинк 2%
|Машиностроение, декоративные изделия
|Нихром
|
Никель 80%
Хром 20%
|Нагревательные элементы
|Дюралюминий (дюраль)
|
Алюминий 94%
Медь 5%
Магний 0,5%
Марганец 0,5%
|Авиастроение
|Золото монетное
|
Золото 90%
Медь 10%
|Чеканка монет
|Припой
|
Олово 50%
Свинец 50%
|Пайка