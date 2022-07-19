Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Химия
Теоретическая химия
Строение электронных оболочек Типы кристаллических решёток Массовая и объемная доли Ковалентная полярная химическая связь Молярный объяем газов Введение в химию Расчет по химическим уравнениям Металлическая химическая связь Растворение. Растворимость веществ в воде Количество вещества Химические уравнения Как взаимодействуют элементы атомов неметаллов Химические реакции Физические явления в химии Реакции ионного обмена Окислительно-восстановительные реакции Таблица Менделеева Степень окисления Молекулярная и атомная массы Расчетные задачи Типы химических реакций
Неорганическая химия
Летучие водородные соединения Химические свойства оснований и кислот Простые вещества - неметаллы Химические свойства оксидов Химические свойства солей Простые вещества - металлы Генетическая связь между классами

Металлическая химическая связь

Начнем с основных определений.

Химическая связь – это взаимодействие атомов, осуществляемое путем обмена электронами.

При металлической связи обмен электронов происходит особым образом. Атомы/ионы металлов образуют решетку (каркас). В пространстве между узлами этой решетки свободно перемещаются электроны.

Металлическая связь – это химическая связь между атомами металлов.

Для того чтобы безошибочно определять, какие атомы относятся к металлам, воспользуемся лайфхаком.

В таблице Менделеева мысленно проводим черту от бора до астата. Все элементы главных подгрупп, которые находятся ниже этой черты ­­­– металлы, выше ­– неметаллы. Также к металлам относятся элементы побочных подгрупп. Синим выделены металлы:

Соединения с металлической связью:

  1. Простые вещества металлы (золото, алюминий)

  2. Сплавы (примеры самых распространенных сплавов в таблице)

Сплав Состав Применение
Нержавеющая сталь

Железо 60-80%

Хром 10-20%

Никель 8-20%

 Кухонная утварь
Чугун

Железо >90%

Углерод >2,14%

Детали двигателей

Посуда

Сантехника

Батареи отопления
Латунь

Медь 65-90%

Цинк 35-10%

 Машиностроение, декоративные изделия
Бронза

Медь 92%

Олово 6%

Цинк 2%

 Машиностроение, декоративные изделия
Нихром

Никель 80%

Хром 20%

 Нагревательные элементы
Дюралюминий (дюраль)

Алюминий 94%

Медь 5%

Магний 0,5%

Марганец 0,5%

 Авиастроение
Золото монетное

Золото 90%

Медь 10%

 Чеканка монет
Припой

Олово 50%

Свинец 50%

 Пайка